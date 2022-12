Ukrajina dostane novou zásilku zbraní z USA. A Rusku už prý došly íránské drony

Vojenská pomoc pro Ukrajinu ze strany Spojených států má obsahovat zajištění ochrany vzdušného prostoru a podporu snahy vytlačit ruské jednotky na jihu země. Součástí balíčku pomoci, jehož velikost se může ještě změnit, mají být rakety do raketometů HIMARS, munice pro děla ráže 155 m, terénní vozidla humvee a generátory na výrobu elektrické energie, informují Novinky s odkazem na agentury AP a Reuters, podle nichž by pomoc mohla být ohlášena oficiálně v pátek.

Ruský prezident pomoc Ukrajině mířící se Západu odsoudil. Podle jeho slov tím Západ sleduje udržení nadvlády nad Ukrajinou. „Západ ve skutečnosti přeměnil tuto zemi na kolonii a nyní cynicky používá ukrajinský lid jako potravu pro děla, jako beranidlo proti Rusku. Pokračuje v zásobování Ukrajiny zbraněmi a municí, posílá žoldáky, tlačí ji na sebevražednou cestu,“ řekl dnes Putin během videoprojevu k účastníkům setkání ministrů obrany členských zemí Šanghajské organizace pro spolupráci a Společenství nezávislých států (SNS).

Masivní útoky, které ruská armáda na Ukrajině podniká, výrazně tenčí jeho zásobu dronů, které mu Teherán dodal v letních měsících. Rusko se tak bude nyní snažit získat v Íránu další bezpilotní prostředky; myslí si to diplomaté, se kterými hovořila agentura APOD.

Podle nejmenovaného amerického představitele se však zvyšují obavy z toho, že se Rusko bude snažit získat v Íránu vedle bezpilotních prostředků také další zbraně. Jedná se například o rakety proti pozemním cílům, uvádí iROZHLAS.cz. Podle diplomata, který působí při OSN, se Írán chystá prodat Rusku stovky nových dronů a raket.

Koncem týdne došlo k útokům v Ruskem okupovaném pobřežním městě Berďansk na jihu Ukrajiny. Podle šéfky městské vojenské správy Viktorije Halicinové se na letecké základně ozvaly tři mohutné exploze, následované 15 menšími výbuchy. Na místě vypukl velký požár, vyjely k němu skoro všechny hasičské vozy, které jsou ve městě k dispozici, uvedl server Echo24.cz.

BREAKING:



3 major explosions at the Berdyansk Airport followed by 15 smaller explosions.



All the city’s ambulances and fire trucks have left for the airport.



Looks like Ukrainian forces have delivered a massive blow against the Russian forces occupying the port city. pic.twitter.com/kEgZLISNBC