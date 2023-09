Ukrajina hlásí postup, Zelenskyj se chystá do USA. A europoslanci chtějí zatýkat Lukašenka

reklama

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskj se podruhé za dobu ruského vpádu na Ukrajinu chystá na návštěvu ke svému nejvýznamnějšímu spojenci – do Spojených států. Podle americké zpravodajské stanice CNN má k Zelenského cestě za oceán dojít příští týden. Jedno setkání by mohlo proběhnout na jednání Valného shromáždění OSN v New Yorku, kde mají oba státníci vystoupit veřejně. Poté se má Zelenskyj přesunout do D. C.

Zelenskyj plánuje využít osobního vystoupení na výroční schůzi, aby vyzval k větší podpoře Ukrajiny, která pokračuje v protiofenzivě proti Rusku. Kromě projevu ke shromáždění plánuje několik setkání s dalšími světovými vůdci v New Yorku. Mimo jiné prý plánuje např. setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.

K setkáním dojde v situaci, kdy Ukrajinci stále hlásí postup jak v oblasti Bachmutu, tak v západním Záporoží, ve snaze pokračovat v cestě na Melitopol.

Server Ukrajinská pravda uvedl, že zdroj spojený s Bezpečnostní službou Ukrajiny (SBU) prohlásil, že SBU a ukrajinské námořnictvo provedly „unikátní speciální operaci“, při níž byl zničen ruský systém S-400 Triumf poblíž Jevpatorije. Ukrajinské síly údajně zasáhly radar a antény systému S-400 pomocí bezpilotních letounů a zasáhly odpalovací komplexy se dvěma řízenými střelami Neptun.

Podle washingtonského Institutu pro studium války (ISW), Rusové odpověděli další sérií útoků dronů. Ukrajinské letectvo oznámilo, že ruské síly vypustily 22 bezpilotních letounů ve směru na Mykolajivskou, Záporožskou, Dněpropetrovskou a Sumskou oblast a že ukrajinská protivzdušná obrana 17 z nich sestřelila. Ukrajinský ministr pro obce, území a rozvoj infrastruktury Oleksandr Kubrakov podle ISW uvedl, že ruské údery od 18. července do 12. září poškodily nebo částečně zničily 105 ukrajinských přístavních zařízení a že v důsledku toho se měsíční vývoz ukrajinského obilí snížil téměř o tři miliony tun.

Podle institutu Rusové napadají ukrajinskou přístavní infrastrukturu, aby zvýšili sázky v diplomatických snahách, aby se Ruská federace vrátila k obilné dohodě s Ukrajinou, Analytici ISW však mají za to, že Rusko se k dohodě spíše nevrátí, a naopak se ve světě pokusí prodat své obilí. Na úkor Ukrajiny.

Evropský parlament žádá, aby Mezinárodní trestní soud vydal vedle již existujícího zatykače na ruského prezidenta Vladimira Putina i zatykač na běloruského diktátora Alexandra Lukašenka, neboť Lukašenka považuje za spoluviníka ruské agrese proti Ukrajině.

„Evropský parlament přijal 13. září usnesení, v němž uznal běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka za spoluviníka ruských zločinů spáchaných na Ukrajině a vyzval Mezinárodní trestní soud (ICC), aby na něj vydal zatykač. Evropský parlament v rezoluci uvedl, že Bělorusko je spoluviníkem války na Ukrajině a podílí se na deportaci ukrajinských dětí do Běloruska, Ruska a okupovaných oblastí Ukrajiny. ISW nadále vyhodnocuje, že Bělorusko je spoluviníkem války a podílí se na deportaci ukrajinských dětí. ISW rovněž vyhodnotil, že Bělorusko může Rusku usnadňovat schémata vyhýbání se sankcím. Ruský prezident Vladimir Putin a Lukašenko se setkají 15. září v ruském Soči. ISW se domnívá, že Bělorusko je spoluviníkem války na Ukrajině,“ uvedl institut.

V Rusku se v téže době začíná uvažovat o zákazu aplikace WhatsApp. Podle ISW se ruské státní úřady tímto uvažovaným krokem snaží posílit kontrolu nad informačním veřejným prostorem.

CNN upozornila, že Mezinárodní trestní tribunál otevřel kancelář přímo v Kyjevě, aby mohl efektivněji vyšetřovat ruské válečné zločiny spáchané na Ukrajině. „Při oznámení tohoto kroku v ukrajinském hlavním městě ve čtvrtek hlavní žalobce ICC Karim Khan uvedl, že válka byla pro soud okamžikem obrovské odpovědnosti, který vyžadoval vytrvalost a odolnost,“ uvedla CNN.

