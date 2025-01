Ukrajinci zůstali v kotli moc dlouho. Hrozí zajetí

Donald Trump již je americký prezident, a ačkoliv sliboval, že ruskou agresi proti Ukrajině ukončí během 24 hodin, prozatím to neučinil. Rusové dál ničí Ukrajinu, ale ruská armáda momentálně devastuje i vlastní území. Konkrétně město Sudža v ruské Kurské oblasti, které drží Ukrajinci. Analytik pracující s otevřenými daty na účtu AMK Mapping tvrdí, že ruské klouzavé bomby dopadají na ukrajinské obranné body v tomto městě.

Intense Russian artillery shelling and FAB attacks have reportedly been ongoing in Sudzha, Kursk Oblast for the past 2 hours. They are apparently targeting Ukrainian Air defence posts and defensive strongholds. — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 20, 2025

Na území Ukrajiny prý ruští agresoři vytlačili Ukrajince z Velké Novosilky. Problém je však v tom, že ukrajinské velení rozkaz ke stažení tak dlouho odkládalo, až se zdá, že část ukrajinských obránců padne do ruského zajetí. Některým vojákům se prý zřejmě nepodaří místo bezpečně opustit.

Russian source on Velyka Novosilka: "Not everyone will be able to leave the settlement, the Ukrainian Armed Forces command, as always, has dragged it out until the critical situation".



It sounds like there might still be scattered groups there, but it's difficult to tell right… — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 20, 2025

Australský generál ve výslužbě Mick Ryan navíc varuje, že ruská armáda má dost sil k tomu, aby na Ukrajince tlačila hned v 6 různých směrech. Ukrajinské údery na ruské zázemí nejsou podle Ryana dostatečně rozsáhlé, aby skutečně podryly schopnost Ruska Ukrajinu dál ničit.

Rusko si ponechává síly a kapacitu … k synchronizaci nejméně šesti os postupu na východě. Ukrajinské operační údery nemají dostatečný dopad na velitelství, logistiku a rezervy, aby (Rusy) omezily,“ napsal Ryan na sociální síti X.

4/ First, Russia retains the forces and C2 capacity to synchronise at least six axes of advance in the east. Ukrainian operational strike is not having sufficient impact on HQ, logistics, and reserves to curtail this. Perhaps a need to rebalance strategic strike ops with… — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) January 21, 2025

Kyiv Independent oznámil, že ukrajinské síly v noci zaútočily na jeden z ruských ropných skladů, na velitelství i na letecký závod. Konkrétně mělo jít o ropný sklad Liskinskaja v ruské Voroněžské oblasti, Smolenský letecký závod a ruské velitelské stanoviště v Doněcké oblasti. „Následky úderu se objasňují," uvedl generální štáb bez upřesnění použitých zbraní.

Útok na skladiště potvrdil guvernér Voroněžské oblasti Alexandr Gusev. Obec Liski, kde se sklad nachází, leží asi 140 kilometrů severně od ruských hranic s ukrajinskou Charkovskou oblastí.

Jenže podle Ryana nešlo o dostatečně tvrdé údery, aby zpomalily ruskou válečnou mašinérii.

Rusům podle australského generála nahrává i to, že ukrajinské nejvyšší velení lépe nezvládá koordinovat spolupráci brigád a dostatečně nezvládají ani umění rotací vyčerpaných vojáků. „To se jeví jako klíčová asymetrie mezi ruskými a ukrajinskými silami. Ukrajinci musejí nějak snížit tuto ruskou výhodu,“ zdůraznil generál ve výslužbě.

