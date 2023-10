Ukrajině nic. Ale ne že by nebylo. Pravý důvod řekl Šándor

reklama

„Nejsme schopní, ani ochotní. Možná cítíme, že nemáme důvod přejít na válečnou výrobu, abychom zintenzivnili výrobu minimálně své munice, což také není úplně banální a jednoduchá věc,“ uvažoval s tím, že se stav komplikuje nouzovým financováním. Stav lze popsat i tak, že část republikánů politicky popravila předsedu dolní komory Kongresu, čímž zařídili, že Ukrajina alespoň dočasně přišla o americkou podporu, protože v dohodě o prozatímním financování veřejné správy v USA, demokraté s republikány nezahrnuli prostředky na pomoc Ukrajině. Prezident Joe Biden v této souvislosti vyslovil určité obavy.

Hovořil také o tom, že Spojené státy měly dodat přes milion nábojů, „které zabavili nevím jak, íránské straně. Takže z íránských zásob,“ podotkl také.

Tak co by ještě mohli Slováci a Poláci na Ukrajinu poslat?

Reflektoval i ukotvování pozic v době po volbách na Slovensku a před volbami v Polsku. „Některé země jako Polsko a Slovensko se rozhodly, že už nebudou dodávat na Ukrajinu nic. Poláci to vysvětlili tím, že teď už musí myslet na svoji armádu. Pokud to takto tvrdí Poláci, tak u slovenské armády, která je v mnohem bídnějším stavu, než je polská, to platí ne dvojnásobně ale desetinásobně,“ konstatoval.

Jestli totiž byli ještě schopní Slováci dodat náboje do tanků, možná houfnic, pak asi žádné velké počty. „Spíš to byla ukázka sounáležitosti vůči Ukrajině. Ukrajina samozřejmě potřebuje dělostřelecké náboje, protože základem toho všeho, co vidíme na celé té frontě jsou dělostřelecké přepady, dělostřelecké souboje, jejichž cílem je likvidovat pěchotu a obrněnou techniku do takové míry, aby byl v zásadě možný pohyb na frontě,“ uvedl bezpečností poradce a zabrousil už do velmi atraktivních detailů. „Zajímavá je ale otázka řízených střel dalekého dosahu. Američané slíbili, že dodají střely ATACMS, Francouzi a Britové dodávají, Britové Storm shadow.“

Poukázal na německý kontext. „Zvláštní je, že německý kancléř Scholz to odmítl, protože to má konotaci, že Ukrajinci nejsou schopní rakety sami obsluhovat. Tudíž u nich jsou vojáci z Francie i Británie nebo nějací kontraktoři. To se domnívám z vyjádření Scholze, který řekl: My si nemůžeme dovolit být na území Ukrajiny. Jinými slovy. Němci by možná rakety Taurus dodali, ale mají obavy z toho, co by znamenalo vůbec pro Německo samotné, které má pořád ještě mindrák z druhé světové války a nepochybně zaslouženě, ale také pro propagandu Rusů, kdyby zaregistrovali, že Němci jsou skutečně na území Ukrajiny. To je další problém,“ vypočítával.

Ukrajina musí být připravena na zimní boj s Ruskem…

Jistě jsou zbraně připraveny. „Pokud jde o další vyzbrojování, nepochybně jsou na cestě. První kusy amerických tanků Abrams už dorazily, otázkou je, kolik jich bude a zda jsou schopny zásadním způsobem změnit poměr na frontě. Dánsko už ohlásilo po přijetí nových F-35, že staré F-16 Ukrajině předají. Že by je byli schopní Ukrajinci teď hned používat, je nepravděpodobné,“ uvedl. „Těžko se dá předpokládat, že by byl výcvik ukrajinských pilotů dokončen a infrastruktura pro použití těchto letounů byla na Ukrajině připravena. V zásadě takto bych viděl poslední otázku vyzbrojování Ukrajiny a je evidentní, že opotřebovávací válka spolyká obrovské prostředky nejen ukrajinské, ale i západního světa tak, abychom byli schopní držet krok s potřebami Ukrajiny, bychom museli udělat něco s vlastním obranným průmyslem, vyrábět podstatně více a v zásadě ještě více vykrádat vlastní sklady, a tím činit vlastní armády na hranici bojeschopnosti,“ dodal.

Předvolební rétorika a povolební rétorika se ovšem značně liší. „Jsem přesvědčen, že Fico použil ve volbách jednoduchý slogan: Ani náboj pro Ukrajinu, což vysvětlí pak jednoduše: Podívejte se, dali jsme jim naše letouny MIG-29, což byl mimochodem majstrštyk, zbavili se starého šrotu. Americké F-16 tu ještě nejsou, vzdušný prostor nám hlídají Maďaři a Češi, dali jsme Ukrajincům svůj systém S-300 protivzdušné obrany, za který jsme tu měli pro jistou chvíli německý Patriot, který už tu také není. Dali jsme jim nějaké tanky, bojová vozidla pěchoty, samohybné houfnice. Sami toho máme žalostně málo,“ popsal styl rétoriky, který lze očekávat. „A bude mít pravdu. Slovensko ve fazóně, které je, stejně toho moc…“ uvažoval o tom, jestli by vůbec mohli Slováci cokoli nabídnout.

„Jde o politickou podporu, jednotu západního světa k podpoře Ukrajiny, kterou samozřejmě budou využívat Ukrajinci po odstoupení od pomoci. Budou nazývat slovenské politiky ruskými agenty apod. Jsou to příliš silná slova. Ale chápu, že potřebují udržet podporu Západu pro svoji válku s agresivním Ruskem. Zda tato vyjádření nebudou kontraproduktivní, to se teprve uvidí. Je totiž velmi zajímavé, že nikdo ze západního světa, ani Ukrajinci, si totiž nedovolí kritizovat Turecko za jeho postoj k Ruské federaci vůči sankcím apod.,“ dodal.

Další komentáře z jiných zdrojů

Znamená to, že podpora pro Ukrajinu slábne? Tuto otázku si položil server katarské televize Al-Džazíra. A hned nabídla odpověď analytičky Evropského politického centra Teony Lavrelašvili, podle které může současná situace naznačovat, že dosavadní spojenci Ukrajiny budou otevření k hledání „pragmatického řešení“ konce války.

Sean Hanley, docent komparativní středoevropské a východoevropské politiky na University College London, serveru Al-Džazíra řekl, že vláda v Kyjevě bude s obavami sledovat odklon slovenské vlády od vojenské podpory svého východního souseda, „protože to signalizuje, že mezi spojenci nastupuje ukrajinská únava“. Nemluvě o tom, že v zemích, jako je Bulharsko či Chorvatsko, jsou proruské nálady ještě výraznější než momentálně na Slovensku.

Lavrelašvili dodala, že u Fica nakonec také převládne v diplomatických záležitostech pragmatický přístup, i když navenek bude rétoricky ostrý.

„Pozorovatelé také říkají, že Slovensko s největším rozpočtovým deficitem eurozóny, který letos činí téměř 7 procent hrubého domácího produktu (HDP), potřebuje fondy EU na modernizaci a obnovu, což znamená, že se Fico může dvakrát rozmyslet, než přitíží Bruselu,“ upozornil server katarské televize.

A je třeba dodat ještě jednu věc

Na Slovensku ještě stále existuje teoretická možnost, že vznikne vláda bez Smeru Roberta Fica, kterou by mohl sestavit Michal Šimečka coby lídr Progresivního Slovenska. Tato strana skončila ve volbách druhá s 18 procenty hlasů a matematicky může získat většinu ve stopadesátičlenném slovenském parlamentu. I když tady by šlo o vládu názorově poněkud různorodou, protože by v ní na jedné straně seděli liberálové z Progresivního Slovenska a zarytí konzervativci z Křesťansko-demokratického hnutí (KDH) na straně druhé.

Slovenský server Pravda.sk uvedl, že Šimečka by v rámci sestavování koalice mohl přepustit post předsedy vlády lídrovi třetí nejsilnější strany Hlas Peteru Pellegrinimu.

„Šimečka sice opakuje, že post premiéra patří nejsilnější straně v rámci koalice, ale ne moc přesvědčivě. Pokud se bude chtít dohodnout, tento post bude muset zřejmě obětovat. Pokud je pro PS Směr a návrat Fica takovým nebezpečím, musí být při koaličních jednáních flexibilní,“ uvedl server.

A pak je tu ještě poměrně nevyzpytatelný Igor Matovič se svým hnutím Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. Získal takřka 9 procent hlasů, ale v předchozím volebním období ukázal, že jako koaliční partner umí všechny ostatní politické hráče zaskočit.

