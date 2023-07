Ukrajinské obilí: „Soucítíme, ale...“ Úder na Fialu

reklama

Zmíněná slova se objevila ve facebookovém příspěvku Agrární komory ČR, který byl dnes na zmíněné sociální síti zveřejněn.

„Pět zemí východní části Evropy (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko) ví, jak ochránit své zemědělce,“ začíná příspěvek narážkou na to, že podle komory v tomto naše země zaostává a pokračuje tím, jak zmíněné země chrání svoje zájmy.

„Jako první země v dubnu zakázaly dovoz ukrajinského obilí. Česko tehdy zákaz odmítlo s odvoláním na nutnost respektování unijních hodnot. Následně tyto země zákaz sice zrušily, ale vyjednaly si Evropou ‚posvěcené‘ embargo na dovoz obilí a dalších zemědělských komodit z Ukrajiny minimálně do půlky září,“ referují agrárníci o tom, co se dělo v Bruselu, zatímco naše vláda v tomto směru nekonala.

„Bohužel naše vláda se stále odvolává na solidaritu s Ukrajinou a tvrdí, že se do Česka nic nevozí a na cenu to nemá vliv. Upřímně si řekněme, že koridory solidarity, které měly zajistit export do nejchudších zemí světa, nefungují,“ jsou si v agrární komoře jisti nefunkčností opatření, která měla zajistit dovoz obilí do nejchudších států světa.

„Asi nemusíme zdůrazňovat, přes kterou tranzitní zemi uprostřed Evropy ukrajinské obilí nyní putuje. S teoretickou možností záměrného klamání původu,“ naznačuje komora možnost, že k nám dovážené obilí může být záměrně chybně označeno a prodáno v naší republice.

Tím jsou samozřejmě poškozeni místní zemědělci a nelze se tedy divit tomu, že se jich jejich profesní komora zastává a snaží se podmínky narovnat tak, aby bylo české obilí konkurenceschopné.

„Voláme po větší akceschopnosti Ministerstvo zemědělství České republiky. Soucítíme s ukrajinskými zemědělci, ale jejich dovozy nemohou zlikvidovat zemědělce české,“ má jasno agrární komora.

Jasno ale mají i diskutéři, kteří se rozhodli zmíněný příspěvek okomentovat.

„Pět zemí Evropy má vládu, které na zdraví jejích občanů záleží a vědí jak vyjednávat. Na rozdíl od našich análních alpinistů,“ okomentovala příspěvek Agrární komory ČR jedna z diskutujících.

„A pořád někomu lezeme do řiti!!!“ Reagoval ostřeji další.

„Já bych se jen zeptal naší vlády a úředníků z Bruselu, jak je možné, že se sem dováží komodity (nejedná se jen o Ukrajinu, ale i o Jižní Ameriku a jiné), které nesplňují přísné podmínky, které se vyžadují po českých, potažmo evropských zemědělcích. Jak je to možné?“ ptá se další diskutér, který zdá se do problematiky vidí o něco více.

To potvrzuje i druhou částí svého příspěvku.

„A pak je tu drzost ‚ukrajinského Babiše‘ pana Krogmana, který má plnou hubu řečí, jak jsou tady zemědělci nesolidární a chamtiví. Jistě, našli by se spekulanti, co splakali nad výdělkem, ale těch tolik není,“ dodává ještě s odkazem na českého podnikatele a miliardáře Petra Krogmana, který se společníky vybudoval zemědělskou firmu Spojené farmy, kterou v roce 2014 prodal a od té doby podniká v zemědělství na Ukrajině.

„Ministerstvo zemědělství lže, to je bohužel holý fakt a každý to již vidí,“ je přesvědčený další přispěvatel.

„Mají přece vyvážet do Afriky,“ diví se následně jedna z diskutérek tomu, že ukrajinské obilí nekončí tam, kam by mělo být podle dohod určeno.

„Jenže v Evropě zaplatí lépe než v Africe. Evropští překupníci komodit se tak snaží levně nakoupit na Ukrajině a za více prodat v EU. Stále však za méně, než kolik stojí komodita od farmářů z EU,“ vysvětluje jí celý problém a také hlavní podstatu výše uvedeného příspěvku agrární komory její kolega.

Že jsou obavy agrárníků opodstatněné, se ukazovalo už na jaře tohoto roku, kdy Zemědělský svaz ČR upozornil na fakt, že od podzimu 2022 se v Česku obchody s pšenicí prakticky zastavily. Za důvod stagnace označil desetinásobné zvýšení exportu ukrajinské pšenice na evropský trh, která měla skončit ve třetích zemích prostřednictvím humanitárních koridorů.

„Místo toho naplnila sila a sklady v Polsku, Česku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku. Důsledkem je chybějící obilí v Africe a na Blízkém východě a v České republice hrozící nedostatek místa pro ozimou pšenici,“ oznámil tehdy podle serveru Novinky.cz Zemědělský svaz ČR.

