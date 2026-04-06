Ukrajinský kolotoč. „50 feťáků pošleš autobusem. Až umřou, pošleš další.”

Že má Ukrajina problémy s dostatkem mužstva pro svou armádu, to již delší dobu otevřeně přiznávají i západní periodika jako například magazín Forbes nebo think tanky jako Carnegie Endowment for International Peace.
Podle tohoto think tanku není tento problém Ukrajiny apriori demografický. „I po zohlednění obětí, zdravotních a jiných výjimek a odlivu obyvatel si Ukrajina zachovává značný počet občanů ve vojenském věku: dostatek na doplnění řad ozbrojených sil a udržení důvěryhodné obrany,“ tvrdí.
Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
Anketa
Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
Realita je ovšem o poznání drsnější. Jak jsme již několikrát informovali, Ukrajinci snahám verbířů je odvést vzdorují a na sociálních sítích je bezpočet videí, jak unikají verbířům, perou se s nimi nebo i něco horšího. Jak informovala ukrajinská média, jeden z verbířů například skončil v nemocnici, když ho odvedenec pobodal v oblasti krku a na následky zranění zemřel.
Proto může někoho možná překvapit rozhovor serveru Ukrinform, ve kterém generálmajor Oleh Apostol uvedl, že například ukrajinské výsadkové síly fungují bez vojáků z řad bývalých vězňů a bez dobrovolníků z ciziny. „Bývalí vězni bojovali po našem boku u Kurska, ale teď takové vojáky nemáme,“ tvrdí ukrajinský velitel a dodává, že ani zahraniční dobrovolníci v těchto jednotkách nejsou. Prý nebyli dostatečně schopní a ochotní. „Když naši kluci ukázali hrdinství a ničili nepřítele, tak oni v takovém boji nevydrželi,“ říká generálmajor.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
K tomu, že u výsadkových sil již neslouží odsouzenci a cizinci, mají poznámku podcasteři Russians With Attitude. Cizinci a odsouzenci byli prý všichni převeleni do útočných jednotek velitele ukrajinských ozbrojených sil, Oleksandra Syrského. A to z dobrých důvodů. „Jsou ideální stroj na zastavení ruských infiltračních taktik, což byla doktrinální inovace, která zajistila hodně z ruského úspěchu v letní kampani v roce 2025,“ uvádí.
Ve zkratce, jde o to, že dvoučlenné týmy infiltrují přes nárazníkovou zónu do ukrajinských linií a tam začnou nahánět a zabíjet ukrajinské dronové operátory, nebo je alespoň donutí k ústupu. Když ustoupí operátoři, mohou se do oblasti přesunout ostatní jednotky a políčko na mapě pak změní barvu.
Syrského útočná pěchota je pak ideální protitah a dle podcasterů je odpovědí na ukrajinskou neschopnost rychle se přeskupit. „Ukrajinská armáda již nemá manévrovací jednotky a s největší pravděpodobností ani žádné už mít nebude vzhledem k obrovským problémům s nedostatkem mužstva a tomu, že zbývající mužstvo je směřováno do útočných jednotek. Převelet rotu nebo četu z deseti různých brigád po celé frontě, aby se podpořil sektor, u kterého hrozí, že se zhroutí, trvá velice dlouho a je to velice neefektivní – zvláště když ukrajinská železniční síť je poškozená a nedokáže dopravovat dostatečné množství vojáků,“ popisují podcasteři situaci.
Kterou právě řeší tyto „útočné jednotky“. „Jsou to nejlehčí jednotky lehké pěchoty. Nemají vůbec nic. Žádné zásobovací trasy, žádnou mechanizaci, téměř žádnou motorizaci, ani minomety. Jejich logistická stopa je prakticky nulová. Naložíte 100 chlapů do dvou autobusů a oni se dostanou odkudkoli kamkoli maximálně za jeden den. Hodíte je do zóny smrti, abyste donutili ruské průnikové týmy k pěchotnímu boji, což znamená, že ukrajinští operátoři dronů neutíkají a neumírají, což znamená, že se fronta nehýbe,“ popisují funkci.
A dodávají, že toto řešení funguje, protože tyto síly jsou mnohem mobilnější než ruské rezervy. „Samozřejmě, nikdo v těch jednotkách nechce sloužit, protože je to mlýnek na maso,“ poukazují.
„Všichni vězeňští dobrovolníci a spousta zahraničních bojovníků byli také naházeni do útočných jednotek. Alkoholici, feťáci, zločinci, dezertéři, násilně odvedení branci. Tito lidé mají být jen spotřebním materiálem. Je to jako Wagnerův Projekt K na steroidech. Je to nelidský a krutý způsob vedení války, ale v tuto chvíli to prostě… funguje. Stačí naložit 50 ztroskotanců do autobusu a do 6 hodin jsou ‚strategicky přesunuti‘. Než zemřou, už přijíždí další autobus. Kolotoč,“ shrnují RWA.
S poznámkou, že se jedná o krátkodobé až střednědobé řešení, protože ztráty, které tento přístup generuje, jsou dlouhodobě neudržitelné. Rusové se dle RWA budou snažit tuto taktiku překonat použitím dronů a dalších bezpilotních prostředků.
The "Assault Forces", Syrski's brainchild, were the right tool to deploy in the situation the AFU was in last year. They are the perfect machine for countering Russian infiltration tactics, which was the doctrinal innovation that carried much of the Russian success in the 2025… https://t.co/5W9KpaOy5T— Russians With Attitude (@RWApodcast) April 4, 2026
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.