Ukrajinský kolotoč. „50 feťáků pošleš autobusem. Až umřou, pošleš další.”

06.04.2026 8:15 | Analýza
autor: Karel Šebesta

Ukrajinci nalezli recept, jak potřít ruské infiltrační taktiky. Je prý krutý, ale funguje. Aby ochránili své dronové operátory, posílají na frontu tu nejlehčí z lehké pěchoty, tzv. Syrského útočné síly, do kterých posílají hlavně cizince, alkoholiky nebo zločince. „Stačí naložit 50 ztroskotanců do autobusu,“ popisují jejich taktiky podcasteři Russians With Attitude. Ovšem dlouhodobě tato taktika nemůže fungovat.

Foto: Repro Twitter
Popisek: Hřbitov na Ukrajině

Že má Ukrajina problémy s dostatkem mužstva pro svou armádu, to již delší dobu otevřeně přiznávají i západní periodika jako například magazín Forbes nebo think tanky jako Carnegie Endowment for International Peace.

Podle tohoto think tanku není tento problém Ukrajiny apriori demografický. „I po zohlednění obětí, zdravotních a jiných výjimek a odlivu obyvatel si Ukrajina zachovává značný počet občanů ve vojenském věku: dostatek na doplnění řad ozbrojených sil a udržení důvěryhodné obrany,“ tvrdí.

Anketa

Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?

85%
8%
7%
hlasovalo: 4067 lidí
„V podmínkách války se však stalo mnohem obtížnější přeměnit demografický potenciál země na vycvičený a motivovaný vojenský personál. Ukrajinské úřady si tyto tlaky uvědomily a zahájily řadu dlouho očekávaných nápravných opatření, včetně právních reforem rámce mobilizace, snah o profesionalizaci náborových institucí, rozšířeného využívání digitálních nástrojů a iniciativ zaměřených na zlepšení výcviku a podmínek služby,“ uvádí think-tank.

Realita je ovšem o poznání drsnější. Jak jsme již několikrát informovali, Ukrajinci snahám verbířů je odvést vzdorují a na sociálních sítích je bezpočet videí, jak unikají verbířům, perou se s nimi nebo i něco horšího. Jak informovala ukrajinská média, jeden z verbířů například skončil v nemocnici, když ho odvedenec pobodal v oblasti krku a na následky zranění zemřel.

Proto může někoho možná překvapit rozhovor serveru Ukrinform, ve kterém generálmajor Oleh Apostol uvedl, že například ukrajinské výsadkové síly fungují bez vojáků z řad bývalých vězňů a bez dobrovolníků z ciziny. „Bývalí vězni bojovali po našem boku u Kurska, ale teď takové vojáky nemáme,“ tvrdí ukrajinský velitel a dodává, že ani zahraniční dobrovolníci v těchto jednotkách nejsou. Prý nebyli dostatečně schopní a ochotní. „Když naši kluci ukázali hrdinství a ničili nepřítele, tak oni v takovém boji nevydrželi,“ říká generálmajor.

Anketa

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?

9%
88%
3%
hlasovalo: 220 lidí

K tomu, že u výsadkových sil již neslouží odsouzenci a cizinci, mají poznámku podcasteři Russians With Attitude. Cizinci a odsouzenci byli prý všichni převeleni do útočných jednotek velitele ukrajinských ozbrojených sil, Oleksandra Syrského. A to z dobrých důvodů. „Jsou ideální stroj na zastavení ruských infiltračních taktik, což byla doktrinální inovace, která zajistila hodně z ruského úspěchu v letní kampani v roce 2025,“ uvádí.

Ve zkratce, jde o to, že dvoučlenné týmy infiltrují přes nárazníkovou zónu do ukrajinských linií a tam začnou nahánět a zabíjet ukrajinské dronové operátory, nebo je alespoň donutí k ústupu. Když ustoupí operátoři, mohou se do oblasti přesunout ostatní jednotky a políčko na mapě pak změní barvu.

Syrského útočná pěchota je pak ideální protitah a dle podcasterů je odpovědí na ukrajinskou neschopnost rychle se přeskupit. „Ukrajinská armáda již nemá manévrovací jednotky a s největší pravděpodobností ani žádné už mít nebude vzhledem k obrovským problémům s nedostatkem mužstva a tomu, že zbývající mužstvo je směřováno do útočných jednotek. Převelet rotu nebo četu z deseti různých brigád po celé frontě, aby se podpořil sektor, u kterého hrozí, že se zhroutí, trvá velice dlouho a je to velice neefektivní – zvláště když ukrajinská železniční síť je poškozená a nedokáže dopravovat dostatečné množství vojáků,“ popisují podcasteři situaci.

Kterou právě řeší tyto „útočné jednotky“. „Jsou to nejlehčí jednotky lehké pěchoty. Nemají vůbec nic. Žádné zásobovací trasy, žádnou mechanizaci, téměř žádnou motorizaci, ani minomety. Jejich logistická stopa je prakticky nulová. Naložíte 100 chlapů do dvou autobusů a oni se dostanou odkudkoli kamkoli maximálně za jeden den. Hodíte je do zóny smrti, abyste donutili ruské průnikové týmy k pěchotnímu boji, což znamená, že ukrajinští operátoři dronů neutíkají a neumírají, což znamená, že se fronta nehýbe,“ popisují funkci.

A dodávají, že toto řešení funguje, protože tyto síly jsou mnohem mobilnější než ruské rezervy. „Samozřejmě, nikdo v těch jednotkách nechce sloužit, protože je to mlýnek na maso,“ poukazují.

„Všichni vězeňští dobrovolníci a spousta zahraničních bojovníků byli také naházeni do útočných jednotek. Alkoholici, feťáci, zločinci, dezertéři, násilně odvedení branci. Tito lidé mají být jen spotřebním materiálem. Je to jako Wagnerův Projekt K na steroidech. Je to nelidský a krutý způsob vedení války, ale v tuto chvíli to prostě… funguje. Stačí naložit 50 ztroskotanců do autobusu a do 6 hodin jsou ‚strategicky přesunuti‘. Než zemřou, už přijíždí další autobus. Kolotoč,“ shrnují RWA.

S poznámkou, že se jedná o krátkodobé až střednědobé řešení, protože ztráty, které tento přístup generuje, jsou dlouhodobě neudržitelné. Rusové se dle RWA budou snažit tuto taktiku překonat použitím dronů a dalších bezpilotních prostředků.

Psali jsme:

Článek obsahuje štítky

Rusko , Ukrajina , válka , x , Forbes , válka na Ukrajině , Ukrinform , RWA , Syrskyj

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Skončí v roce 2025 válka na Ukrajině?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Róbert Šlachta byl položen dotaz

Kolik bysme podle vás měli dávat na obranu?

Jste pro navýšení rozpočtu na obranu na 5% HDP? Pokud ano, kde na to vzít? To je totiž podle mě to klíčové.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 13 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ukrajinský kolotoč. „50 feťáků pošleš autobusem. Až umřou, pošleš další.”

8:15 Ukrajinský kolotoč. „50 feťáků pošleš autobusem. Až umřou, pošleš další.”

Ukrajinci nalezli recept, jak potřít ruské infiltrační taktiky. Je prý krutý, ale funguje. Aby ochrá…