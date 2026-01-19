Ukrajinský velitel: S lidmi zacházíme lépe, mobilizace se daří

Nejvyšší vojenský velitel Ukrajiny Oleksandr Syrskyj nikoli poprvé připomněl, že Rusové v tuto chvíli ztrácejí na frontě tisíc vojáků denně. Ale k jednání o míru se nehrnou. Místo toho počítají s tím, že ze současných zhruba 400 dronů Šahíd, které Rusko dokáže vyrobit den co den, hodlá vystoupat až na jeden tisíc dronů vyrobených denně.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Syrskyj uznal, že Rusko má možnost nasadit ve svých jednotkách mnohem větší počet vojáků. Konstatoval, že Rusové mohou nasadit na frontu potenciálně až 20 milionů vojáků.
Ale uvedl, že mobilizační čísla se i na ukrajinské straně v posledních měsících zlepšila. „Mohu říci toto: V tomto ohledu máme mnohem lepší čísla, než například před sedmi měsíci,“ řekl serveru.
Pro Ukrajince měl také jednu dobrou zprávu. S ukrajinskými vojáky už se prý zachází lépe.
Zlepšení je podle něj způsobeno lepším fungováním náborových center a výcviku. „Pokud jde o práci s lidmi, tak chápeme, že problémy vznikají v první řadě tam, kde se s lidmi nezachází řádně. S mobilizovanými lidmi.“
„Samozřejmě, pro člověka, který přišel z civilu, který si v zásadě vybudoval kariéru a nikdy se nespojoval s armádou, je tento přechodný proces bolestivý. A z naší strany musíme udělat vše pro to, aby byl pohodlnější, bez kritických důsledků, když člověk nastoupí do ozbrojených sil,“ uvedl Syrskyj.
Zdůraznil také, že navzdory obrovskému tlaku se Ukrajinci snaží udržet při životě systém rotace vojáků, aby si i lidé bojující déle než půl roku v kuse mohli odpočinout.
Syrskyj také uvedl, že ukrajinské ztráty v roce 2025 se ve srovnání s předchozím rokem snížily o 13 %, „zatímco zároveň se výrazně zvýšila úroveň nepřátelských ztrát“.
V obecné rovině konstatoval, že Rusové nenaplnili žádný z cílů, které si uložili v roce 2025. A pokud něco lze označit za úspěch Ukrajiny, tak je to podle Syrského právě toto.
Nechal se také slyšet, že při využívání dronů s optickými vlákny jsou Rusové napřed a Ukrajinci je jen dohánějí.
Na druhou stranu, odolat ruskému tlaku pomáhají i jednotky odboje, respektive jednotky civilního odporu známého pod zkratkou SSO. O odporu na ukrajinských územích okupovaných Ruskem informuje server Kyiv Independent, který zdůrazňuje, že za odpor na okupovaných územích mohou ukrajinští civilisté zaplatit i vlastním životem.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Anketa
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
„Někteří z lidí, které zapojujeme, byli cvičeni ještě před totální invazí na Ukrajinu a zůstali na okupovaných územích. Nyní k plnění našich úkolů využívají dovednosti a schopnosti, které získali před invazí. Školili jsme lidi i v době, kdy ještě existovala možnost přesunout se přes frontovou linii. Nemůže se k nám připojit jen tak kdokoli. Ale nepracujeme s nezletilými, nepracujeme s nemocnými lidmi,“ dodal.
„Například tentýž učitel, který vede výuku ve škole s dětmi, může poskytnout správnou výchovu – předat správné poselství mladým lidem, kteří tam v budoucnu budou žít a pochopí, že musejí přečkat dobu, dokud trvá okupace. A nepodléhat manipulaci Rusů,“ zaznělo také od velitele.
Vedle vojenských akcí pokračují také jednání o míru. Tajemník ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Rustem Umerov oznámil, že další kolo jednání s Američany proběhne ve švýcarském Davosu na Světovém ekonomickém fóru. To, že budou jednání dál pokračovat, bylo prý dohodnuto již při rozhovoru se 47. prezidentem USA Donaldem Trumpem na Floridě. „Dohodli jsme se, že budeme v práci na úrovni týmu pokračovat i během další fáze konzultací v Davosu,“ napsal Umerov na sociální síti Telegram. Anglicky mluvící čtenáře na jeho slova upozornila agentura Reuters.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.