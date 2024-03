Umělec Klus: „Nejsem patriot.“ Ale o Ukrajině si zazpíval

reklama

„Viděl jsem na pískovišti dva kluky si hrát. Byli to ještě svišti. Stavěli si hrad. Viděl jsem i věci příští. Větší menšímu krad a on mu lištil. Tož začali se prát. Nečekal ten větší od malýho, že se nerozbrečí, ale navíc, že praští ho. A jak a jak! Z balkonů už přihlížejí sporu dospělí, ale moc nechtějí se do ničeho plést. Občas fandí, občas klejí, za doprovodu gest. Prý malej: Všechna čest, co všechno umí snést. To, že velký chtěl, co jeho není, nějak vyšumívá v zapomnění. Bulí a přitom háže kamení. Ale no tak, jakýpak copak,“ zpívá Klus.

„Teď když se navíc ví, že velký doma zle velí, že bráchu ztlouk a nechal zahynout. Proč to po balkonech dále jen tak ševelí, jak mrtvej brouk. Nechceme s tím hnout. Dokud nebude chtít velký naše byty, budem malýmu parťákem skrytým. Dokud nezazvoní u našich dveří, budeme věřit. Ach ano, věřit. Šeří se, již v hašteření ševel přechází. I u nás doma vládne napětí. Jedněm chybí rozum, druhým jasné důkazy, kdo je tu prestupnik a kdo obětí,“ pokračuje ve skladbě.

„Zatím malej drží, třikrát sláva. Zatím ještě nečte Rudý práva. Zatím můžem dělat, co se dá, dá, dá. Třeba probrat souseda... “ končí píseň.

Klus je svými nejrůznějšími protestsongy znám, stejně jako svými různými prohlášeními ohledně toho, jaký je občan. „Jsem občan planety Země,“ píše nyní. „Nejsem patriot. Uf. A je to venku. Jsem z Třince, ale lidi z Třince pro mne nejsou víc, než lidi z Kopřivnice nebo z Chebu. Nenadávám v Brně na Pražáky a v Ostravě na Brňáky, abych nabral body,“ zmínil Klus.

„To, že si dnes žijeme nejlépe, co kdy člověk žil, a to, že vůbec člověk žije ‚na vrcholu řetězce‘, je díky tomu, že se dokázal spojit a spolupracovat. A ano, vím, že se pravěký tlupy navzájem mydlily, že se ve středověku pořádaly Křížové výpravy; ale věřím, že se stejně jako technologie ve vnějším světě posouvá i naše myšlení, a že mu dochází, jak důležité je soucítění, totiž, že bez něj už nebude mít kdo myslet. JSEM OBČAN PLANETY ZEMĚ a přijímám zodpovědnost za všechno zlo i dobro tohoto světa a jsem připraven mluvit s KÝMKOLI o tom, že nikdo jiný než lidi lidský osud nezmění. Jak sejem, tak sklízíme, nehledě na to, čí je to pole. Je čas namířit k sobě a přestat mířit na sebe,“ zakončil.

