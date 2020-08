Upravují historii! USA velebí, jiné ne. V Plzni to vřelo, do vlasů si vjeli primátor z ODS s komunistou

reklama

Anketa Vážíte si Spojených států amerických coby klíčového spojence ČR? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 17143 lidí

Pieta z různých úhlů pohledu

„Nemám nic proti skutečným pietním akcím, ale tyto musí skutečně sloužit jako odraz historické reality a musí být konány ve vhodnou dobu. V Plzni se však tato historická realita dlouhodobě ideologicky upravuje! Stavějí se zde pomníky americkým hrdinům za miliony korun, na každoroční ‚Slavnosti svobody‘, která nekriticky velebí pouze americkou armádu, též plynou mnohamilionové částky. Ono totiž ‚zabít dvě mouchy jednou ranou‘, myšleno upravování historie k obrazu svému a zadávání souvisejících zakázek spřízněným, se prostě počítá! Ale člověku, který potom míjí malý zapadlý pomníček, utopený v trávě na náměstí Míru, věnovaný padlým reálným osvoboditelům města, tedy lidem z Plzně a okolí, bývá poměrně smutno. Každý alespoň trochu znalý člověk přece ví, že Američané přijeli již do osvobozené Plzně, a také bez jakékoliv oběti, právě na rozdíl od statečných českých občanů, kterých zde položilo své životy několik desítek. Nechci americké válečné zásluhy na poražení hitlerovského Německa skutečně nikterak snižovat, ale zde v Plzni by se prostě měli především ctít hrdinové jiní, ti naši!“

Nejproameričtější město u nás

Představitelé Plzně v čele s primátorem Martinem Baxou (ODS) to samozřejmě vidí zcela odlišně.

„Mike Pompeo si s velkým zájmem prohlédl muzeum věnované generálu Pattonovi, zapsal se do pamětních knih a zde u památníku zdůraznil právě roli, kterou sehrála americká armáda v roce 1945 při osvobození našeho města. Zvlášť milé a důležité je, že zdůraznil vřelé vztahy mezi Plzní a Spojenými státy americkými,“ uvedl po návštěvě primátor města Plzně Martin Baxa.

A v tiskové zprávě Magistrátu města Plzně se praví dále, že vzácnému hostovi řekl, že Plzeň je nejproameričtějším městem v České republice a pojí se s ní myšlenka svobody a svobodomyslnosti. „Ta se od května 1945 line historií našeho města i regionu a nezašlapal ji ani rychlý nástup komunistické totality,“ doplnil primátor. Upozornil na to, že Plzeňané například už 1. června 1953 ukázali, že se dovedou ozvat, když se pošlapává svoboda. „Některé události se zkrátka z kolektivní paměti vymazat nedají a americká stopa je proto u nás v Plzni v řadě ohledů stále hmatatelná,“ doplnil primátor, poslanec Martin Baxa (ODS).

Psali jsme: „Druhý Majdan, to chcete?“ Lukašenkův trumf. Jaroslav Bašta i o roli Ruska a Číny

Reaktor musí být americký!

Anketa Chtěli byste na území ČR nastálo vojáky USA, jak si přeje Alexandr Vondra? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 15154 lidí

Komunista Valenta, který je plzeňské pravici trnem v oku již celá léta, to vidí – jak jinak – geopoliticky.

„Jak jsem již naznačil, ekonomické důvody jsou tím nejhlavnějším motivem ministrovy cesty do ČR, přičemž pojistit si hospodářské zájmy své země ještě nějakou tou vojenskou jednotkou či logistickou armádní součástí, jako je třeba radar, by určitě také nebylo pro něj ‚od věci‘. Mnohamiliardové investice do dostavby jaderné elektrárny si prostě američtí podnikatelé již nechtějí nechat utéct, a to nikde na světě, protože jejich vlastní trh je již značně omezený. A o tom, že podnikatelé v USA vládnou a řídí politickou reprezentaci Unie, již pochybuje asi málokdo. Obdobně to vidím i u zamýšlené digitální daně, která by postihla především americké nadnárodní firmy typu Facebook, Amazon, Google, Apple a dalších, podnikající u nás a narovnala podnikatelské prostředí směrem k našim či evropským firmám. Toto se ovšem Američanům vůbec nelíbí, a když nezapůsobily ani podivné ekonomické výhružky od amerického velvyslance, musel to nejspíše přijet řešit ještě vyšší kalibr. Musel jsem se pousmát, když jsem zaregistroval vyjádření předsedy vlády Babiše, že na programu společného jednání bude i problematika společného boje proti koronaviru. Tak to už by mohli v USA skutečně něco začít efektivně dělat a zde u nás by se mohli i lecčemu přiučit. A nejen po ‚trumpovsku‘ o pandemii plácat a potom rozšiřovat masové hroby jako například v New Yorku,“ nebere si servítky Jiří Valenta.

„Jinak se ale domnívám, že se toho celkově za dva dny skutečně moc nevyřeší. Navíc Pompea ještě zdrží ‚zdvořilostní‘ návštěva na Hradě, jak se oficiálně uvádí, ostatní akce jsou prý již navýsost ‚pracovní‘. A co k tomu všemu dodat?! Čistá ekonomická diplomacie v pojetí „America First“!

Radujme se, veselme se!

Město se prý, podle svých pravicových činitelů, radovalo.„Pro Plzeň je Pompeova návštěva obrovskou ctí, jde o nejvýznamnějšího zahraničního hosta krajské metropole po roce 1990. Návštěvě ministrů přihlížely stovky lidí,“ uvádí se hned v úvodu tiskové zprávy Magistrátu města Plzně.

„Tak nevím, zda se celé město raduje, spíše asi jen ti již zmiňovaní páni a dámy sedící na plzeňské radnici, a někteří další. Osobně jsem se zúčastnil příjezdu Mika Pompea k památníku ‚Díky Ameriko‘ a žádné obrovské davy jsem tam neviděl. A to předpokládám, že topkaři nebo například členové ODS tam byli ‚povinně‘všichni. Jinak bych snad ještě dodal, že je dobře, že každý se raduje z toho, co je mu nejbližší, a když to nikterak nekamufluje, je to zcela v pořádku. Já ale zůstanu Čechem a vlastencem, přičemž národní zájmy zůstanou i zájmy mými!“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Jiří Valenta.

Psali jsme: Laudát chválí Pompea. Že mluvil o Rusku a Číně takto? V pořádku. USA poskytují bezpečí

Osvoboditelé s bílou hvězdou

Anketa Podporujete záměr EU, aby muž musel být dva měsíce povinně na rodičovské dovolené (Jinak by se zkrátila doba čerpání) ? Podporuji 2% Nepodporuji 98% hlasovalo: 7660 lidí

„Plzeň se vojáků s bílou hvězdou dočkala 6. května 1945 a stala se posledním velkým městem, které na evropském kontinentu osvobodila 3. americká armáda generála Pattona,“ zdůrazňuje se s jednoznačným ideologickým podtextem v tiskové zprávě magistrátu. „Každoročně si město připomíná těžce získanou svobodu. Letos v lednu také Plzeň uskutečnila svou dosud největší prezentaci ve Spojených státech amerických. Pětidenní cestou do Washingtonu a New Yorku plzeňská delegace zvala na květnové Slavnosti svobody. Zástupci města díky spolupráci s CzechTourism představili Plzeň dvěma desítkám amerických médií, navázali diplomatické styky s velvyslanectvím ČR v USA, a právě také s Ministerstvem zahraničních věcí USA, propojili se s Českým centrem CzechTourism v New Yorku a také s ambasádou ČR ve Washingtonu. Plzeň reprezentovali náměstek primátora Michal Vozobule a radní Lucie Kantorová, ti také byli za město Plzeň přítomni při úterní návštěvě ministrů u památníku Díky, Ameriko!“ píše se doslova v tiskové zprávě.

Bělorusko do Evropy, nikoliv k Rusku!!

Není bez zajímavosti, že právě Michal Vozobule (TOP 09), samozřejmě ruku v ruce s plzeňským primátorem a poslancem Martinem Baxou (ODS) vyvěsili v těchto dnech na budově radnice na náměstí Republiky historickou vlajku Běloruska. Chtěli tak vyjádřili své sympatie a podporu demonstrantům a stávkujícím v „poslední baště evropského diktátora“, jak někdy bývá nazýváno Lukašenkovo Bělorusko, bez ohledu na tristní stav v Podněstří.

Psali jsme: Říšský imperátor přijel rozvířit nenávist. A Vystrčil jak mopslík skáče u jeho nohou! Drsná tečka Vyorala za návštěvou Pompea Tajemný Putinův výrok. „Vyřeší“ Bělorusko? Prý už brzy Co tu opravdu dělal Pompeo? Ondřej Neff k věci. Dukovany, Rusko a budoucí problém USA Schmarcz rozebral zahraniční politiku: Sympatický Petříček, sympatický Vystrčil. Babiš má nečekaně blízko k USA. A Zeman, to je spíš ruský gubernátor

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.