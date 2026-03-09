Ups. Ukrajinec ulétl úřadům. Už je v Rumunsku

Podle informací rumunských úřadů muž překročil hranici na palubě malého letounu. Na místo vyrazili příslušníci pohraniční policie i další policejní hlídky, které zde nalezly i samotné letadlo.
Muž byl následně převezen na služebnu pohraniční policie ve Vicovu de Sus, kde s ním policie zahájila další úkony, uvedl rumunský zpravodajský server Digi24.
Úřady zahájily trestní řízení pro podezření ze spáchání trestných činů nelegálního překročení státní hranice a pilotování letadla osobou, která nemá potřebné certifikační dokumenty.
Podle rumunských médií přešly od začátku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině desítky Ukrajinců nelegálně hranici do Rumunska. Mnozí z nich přitom riskují život při přechodu horských oblastí nebo při pokusu překonat hraniční řeku Tisu.
Mnozí ukrajinští muži se snaží ze země odejít proto, že jim hrozí povolání do armády. Někteří chtějí překročit hranici právě přes Rumunsko, často velmi riskantními způsoby.
Případ okomentovala také ukrajinská historička a výzkumnice Marta Havryshková, která se dlouhodobě zabývá dějinami druhé světové války a politickými tématy ve východní Evropě. „Zdá se, že je to poprvé. Jednatřicetiletý Ukrajinec se rozhodl, že když ostatní utíkají autem, pěšky nebo přes lesy, proč ne vzduchem,“ uvedla na platformě X. Dodala, že muž přeletěl do Rumunska na motorovém rogalu asi čtyřicet kilometrů, než byl zpozorován.
„Když je alternativou odvod do armády, lidé začnou hledat velmi kreativní způsoby cestování. Teď je z něj svobodný muž,“ komentovala případ Havryshko s tím, že muž podle ní unikl povolání do armády.
Apparently, this is a first!— Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) March 9, 2026
A 31-year-old ????man decided that if others escape by car, on foot, or through forests… why not by air?
So, on Sunday he flew into Romania on a motorized hang glider, covering about 40 km before being noticed.
When the alternative is getting sent to… pic.twitter.com/q5dvwoshKX
Na sociálních sítích se pod příspěvkem objevily i další reakce. Jedna z uživatelek například napsala, že ji „opravdu těší, když se někomu podaří uniknout válce“, a dodala, že jde o „velmi kreativní způsob“. Jiný komentující přirovnal celou situaci k slavné francouzské komedii Velký flám, kde postavy rovněž prchají v malém letadle.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.