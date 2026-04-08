Ústavní krize? Pavlův dopis Babišovi vyvolal vážné obavy

08.04.2026 18:30 | Monitoring
autor: Karel Výborný

Prezident Petr Pavel oznámil premiérovi Andreji Babišovi (ANO), že navzdory nesouhlasu ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) povede českou delegaci na červencovém summitu NATO. Spor mezi Hradem a vládou tím ještě více vyostřil a přelil se i do ostré veřejné debaty.

Popisek: Ministr zahraničí Petr Macinka si listuje Rudým právem při projevu prezidenta

Prezident Petr Pavel přitvrdil ve sporu s vládou o účast na summitu NATO. Poté, co se mu nepodařilo dohodnout osobní schůzku s premiérem Andrejem Babišem, poslal mu dopis, ve kterém oznámil, že v čele české delegace na červencový summit v turecké Ankaře pojede on.

„V souladu se svým ústavním postavením se hodlám zúčastnit v čele delegace České republiky setkání nejvyšších představitelů států NATO,“ uvedl prezident. Zároveň vyzval premiéra, aby se summitu účastnil také, a požádal vládu o součinnost.

Summit se uskuteční na začátku července v Ankaře a řešit se mají mimo jiné výdaje na obranu a plnění závazků spojenců.

Spor o účast prezidenta se přitom táhne už delší dobu. Vláda kolem premiéra Babiše a ministra zahraničí Petra Macinky dává dlouhodobě najevo, že s Pavlovou účastí nepočítá. Už dříve zaznělo, že by Česko měli reprezentovat členové vlády, kteří nesou přímou odpovědnost za zahraniční politiku a rozpočet.

Ministr zahraničí Macinka šel ještě dál, když prezidenta označil fakticky za politického aktéra bez exekutivní odpovědnosti. Právě tento výklad vyvolal ostré reakce z Hradu, který naopak argumentuje ústavní rolí prezidenta jako reprezentanta státu navenek a zavedenou praxí účasti hlavy státu na podobných summitech.

Prezident se původně snažil situaci řešit smírně a opakovaně avizoval, že chce s premiérem jednat osobně. Schůzku se ale nepodařilo domluvit. Vláda mezitím začala veřejně prezentovat variantu delegace bez prezidenta.

Pavel proto nyní přešel k jasnému kroku: účast už nevyjednává, ale oznamuje.

Ministr zahraničí Petr Macinka reagoval rázně i na samotný dopis. „Umanutost Petra Pavla v této věci už začíná působit poměrně nedůstojně,“ uvedl. Podle něj by měli Česko reprezentovat „pouze ti veřejní činitelé, kteří mají v zemi reálný politický vliv“.

Dopis zveřejněný účtem Pražského hradu na síti X okamžitě vyvolal bouřlivé reakce.

Uživatel Jindřich Vicher reagoval stručně: „Nasr*t.“

 


 

V diskusi se objevilo i varování, že Pavel svým krokem „zadělává na ústavní krizi“.

 

 

Ještě ostřeji vystoupil uživatel Miroslav Hrdlička: „Co by tam dělal kašpar. Zavřete komouše v Lánech, ať je od něho klid.“

 


 

Velmi tvrdý byl i komentář uživatele vystupujícího jako Somebody: „Pávek je neskutečnej kokot.“

Další uživatelé se nesli v podobném duchu – prezidentovi vyčítali údajnou ješitnost, snahu prosadit se proti vládě za každou cenu nebo připomínali jeho minulost.

Vedle toho se objevily i ironické poznámky. Například uživatel Jan Kremláček napsal: „Budu v čele delegace a bude ok, když poletíš se mnou, Báco.“

Rakušan: Pavel vyřešil Macinku

Vedle kritiky se ale objevila i politická podpora. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan uvedl: „Řekl bych, že pan prezident, řečeno slovy pana Klempíře, vyřešil Macinku.“

 

 

Podporu vyjádřil i europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který stručně napsal: „Dobře Vy!“

Méně početná část diskutujících pod příspěvkem hradní kanceláře prezidenta podpořila. Uživatelka Jitule K. uvedla: „Skvěle vyřešeno. Děkuji.“ a Jaromír Šveřepa přidal stručné „Skvělé!“

 



Naopak uživatel Jan Balnar varoval: „Jestli chce Macinka druhou Letnou, tak může v těch provokacích pokračovat.“

 




Celkově ale diskuse ukazuje silně vyhrocenou atmosféru. Z původně technické otázky účasti na summitu NATO se stal otevřený politický střet, který se rychle přenesl i mezi veřejnost.

