Utekl před Babišem, „poblil“ ho v USA. A už to jede

Podle americké CNN se Česká republika na jakési epidemiologické mapě světa ukazuje doslova jako „malý ostrov zkázy a temnoty“. Zatímco prý celosvětově počet nových případů covidu klesá již šest po sobě jdoucích týdnů, středoevropský národ s deseti miliony obyvatel zažívá téměř rekordní nárůst nových případů.

Médium dále píše, že se po celé zemi rozšířila nová, infekčnější varianta viru, která tlačí české nemocnice na pokraj kolapsu. Počet obětí v zemi údajně překročil 20 000. A úmrtnost patří k nejvyšším na světě.

Podle Američanů prý zde není důvod, aby země patřila mezi nejhorší. Jsme podle nich relativně bohatý národ a jako člen Evropské unie máme prý mít přístup k dostatku očkovacích látek, zdravotnickému vybavení a technologickým řešením a máme podle nich také demokraticky zvolenou vládu. „Česká katastrofa“ je, zdá se, výsledkem desítek drobných chybných kroků, pozdních rozhodnutí a zpackaných zpráv o veřejném zdraví, říkají odborníci CNN.

V pátek pak česká vláda připustila, že neměla jinou možnost, než od pondělí uvalit velmi přísné restrikce. A to ve chvíli, kdy většina zbytku světa začíná mluvit o uvolnění. Premiér Andrej Babiš v pátek vystoupil v Parlamentu, připustil, že jeho vláda udělala „příliš mnoho chyb“, dodal také, že není čas se hádat o minulosti.

Snažil se vysvětlit potřebu nového lockdownu a řekl: „Chápu, že je to těžké, ale je to velmi důležité... musíme to udělat společně a doufám, že to všichni pochopí a dají nám poslední šanci, abychom to mohli společně zvládnout.“

Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity, kterého CNN označuje za jednoho z nejlepších epidemiologů v zemi, uvádí jako hlavní příčinu současné krize tři rozhodnutí. K prvnímu podle něj došlo ve chvíli, kdy vláda zavrhla své vlastní poradce včetně samotného Maďara a v létě odmítla obnovit povinnost nosit roušky; za druhé, když se rozhodla znovu otevřít obchody před Vánoci; a třetí, když nereagovala na novou variantu, která se objevila na začátku ledna. „Byly to tři velké chyby a právě teď se modlíme, aby nedošlo ke čtvrté,“ řekl.

Je třeba dodat, že Maďar má k celé situaci osobní vztah. Jako bývalý koordinátor vládní poradní skupiny pro omezení koronaviru rezignoval poté, co Babiš nevyslyšel výzvu poradců, aby byly roušky povinné i v letních měsících, a kdy epidemie na konci srpna ukázala známky posílení. K tažení proti rouškám došlo v době, kdy se vláda na začátku září rozhodla znovu otevřít školy. „To vedlo ke zvýšené mobilitě zhruba dvou milionů lidí, a epidemie tak explodovala,“ vysvětloval Maďar.

Článek CNN dále naznačuje, že za špatným přístupem vlády ke krizi stála politika, zejména pak volby do krajů. Když byl prý sám Babiš v Parlamentu tázán na roušky, obvinil opozici z politikářství a řekl: „Krajské volby byly to nejhorší, co se covid-19 mohlo stát.“

„Opozice chtěla zúročit i toto, kritizovat opatření, nazývala roušky jako ‚náhubky‘ a ptala se, proč bychom je měli nosit, když je počet případů stále nízký,“ uvedl Maďar. „Problém samozřejmě je, že nemůžeme reagovat na čísla, která právě vidíme, protože pokud to uděláme, jsme o dva týdny pozdě,“ dodal. Uplatňování restrikcí a omezení je také problém, uvedl Maďar. „Lidé jsou unavení, scházejí se soukromě, pořádají večírky, cestují do hor, dochází k odporu vůči policii, která i tak nemůže mnoho udělat,“ myslí si epidemiolog.

Nicméně pro České noviny ale Maďar ještě dnes stihl prohlásit, že brutální restrikce zaváděné od pondělí jsou vlastně ještě mírné a nedostatečné. „V zájmu zachování průmyslu ta nová opatření nejsou dostatečná na to, aby za tři týdny stáhly počty nakažených na úroveň 1 000 až 2 000, kdy by už šlo relativně bezpečně rozvolnit se stíhajícím trasováním,“ uvedl. Dodal také, že jestli nová opatření budou stačit pouze na pokles okolo 4 000 až 5 000 nakažených a následně se po třech týdnech uvolní některá karanténní opatření, způsobí to jen další vlnu a situace se bude opakovat.

Výše zmiňovaného článku v CNN si již všimli i u nás. Na svém facebooku na něj reagoval třeba známý ekonomický publicista Miroslav Motejlek. A to slovy poměrně nelichotivými k současnému premiéru Babišovi: „Blázen: ‚Nikdy neodstoupím, bojuji za životy našich lidí.‘ ‚U mě, když je krize, stoupá výkon. Já jsem krizový manažer.‘“

A remcají i lékaři. Facebooková stránka „Medicína, nemoci a studium na 1. LF UK“ zase k článku zveřejnila komentář následujícího znění: „Tak jsme se opět dostali na hlavní stránku CNN. Jsme příkladem pro ostatní, i když jde o příklad odstrašující. Novinářský pojem ‚tiny island of doom and gloom‘ hovoří za vše.“

Svým stylem se k článku CNN a lidem, kteří si dovolili kritizovat vládu za špatný přístup k epidemii, vyjádřil známý bojovník proti islámu a vysokoškolský profesor Martin Konvička. Podle něj za tím vším máme hledat „Antibabiše“! „Proč byla zrovna tahle parta (vynechal bych možná Pekovou, ta se prostě spletla, a přidal takovou primářku Adámkovou(?), už se po ní slehla zem, ‚mediálně vlivná‘, a třeba Konvalinka nebyl mediálně vlivný?

Jedno slovo – Antibabiš. A v nouzi poznáš nejen tajného, ale i fízla.“

