Útočí na sebe, nadávají si. Německá vláda se trhá, národ chce volby

„Je tam klid, všichni se navzájem sledují,“ řekl deníku Bild poslanec koalice pod podmínkou nezveřejnění jména, což o situaci mluví velmi křišťálově. Další politik pod stejnou podmínkou Bildu popsal, na jakém principu nyní koalice stojí. „Děláme jen politiku mikádo. Kdo se pohne první, prohrává.“ A přidal se další, který zkonstatoval, že koalice už je vyšeptalá. „Koalice už nemá žádnou sílu,“ řekl Bildu.

Obzvláště mezi sociálními demokraty Olafa Scholze (SPD) a liberály (FDP) panuje doslova „doba ledová“, píše Bild. Naposledy kvůli tomu, že liberálové požadovali krácení sociálních dávek, což u zbylých dvou stran koalice vyvolalo velký odpor. „Máme stále více dojem, že FDP chce být vyhozena z koalice,“ zkonstatovali ze strany Zelených.

Tajemnice parlamentu Irene Mihalicová (Zelení) deníku popsala, že se strany proti sobě neustále vyhraňují: „Situaci ztěžuje, když se partner neustále veřejně profiluje proti vlastní koalici.“

„Mám dojem, že vrcholová úroveň je personálně i profesně přetížená. Vytvářejí problémy, aniž by věděli, jak je řešit,“ řekl Bildu poslanec SPD Joe Weingarten a dodal, že mezi samotnými poslanci v lavicích Bundestagu takový problém není, jen ve vrcholových funkcích.

„Problémem jsou kancléř Olaf Scholz (SPD), ministr hospodářství Robert Habeck (Zelení), ministr financí Christian Lindner (FDP) a další ministři. Vzájemně se sledují a blokují,“ zhodnotil situaci na německém politickém nebi deník Bild.

Sociální demokraté obviňují liberály, že se s nimi nedá na ničem domluvit, že o všem chtějí rozhodovat sami. Jediné, na čem se pak sociální demokraté a liberálové vlastně shodnou, je to, že Zelení všechny kroky koalice napadají a zpochybňují.

Třenice v koalici se ukázaly i při odpovídání na otázky v pořadu Time to Talk ministra pro hospodářství Roberta Habecka (Zelení), kdy mu před oči přistála otázka, co říká na slova svého vládního kolegy ministra financí Lindera, který pro veřejnoprávní ARD vyjádřil své obavy z posunu doleva a dodal, že by Habecka nikdy nepodpořil na postu kancléře.

Habeck se při odpovídání na otázku začal potutelně usmívat. „Ano, v tom se naprosto shodneme. Pokud se někdy stanu kancléřem, Christian Lindner nebude ministrem financí,“ což obecenstvo ocenilo smíchem a potleskem. „Takhle jsme spolu,“ dodá už se smíchem.

Deník Bild si nechal udělat průzkum veřejného mínění. Otázka zněla, zda si občané přejí zachovat současnou vládu, nebo jestli by chtěli předčasné volby. Z průzkumu vyplynulo, že 53 % si přeje předčasné volby. Naopak setrvání kolice až do řádných voleb v příštím roce si přeje 28 % dotázaných.

„Většina Němců si přeje předčasné volby, vyplývá z aktuálního průzkumu INSA pro BILD. 53 procent dotázaných je pro to, aby strany odvážně opustily koalici a byly předčasné volby. To by však 28 procent nepřivítalo a deseti procentům by to bylo jedno. Devět procent se k tomu nemůže nebo nechce vyjádřit,“ informuje Bild.

A co na to úřadující kancléř Olaf Scholz? Ten oznámil, že si chce udržet post kancléře i po dalších volbách. „Jako kancléř budu znovu kandidovat na kancléře,“ řekl politik SPD na tradiční letní tiskové konferenci v Berlíně, jak informoval deník Spiegel. „Všichni jsme odhodláni jít do příští federální volební kampaně společně a vyhrát,“ řekl Scholz.

Jistou odtrženost od reality kancléře Scholze pak ukazuje průzkum uvnitř jeho vlastní strany, kdy si jej za kandidáta na příštího kancléře přeje jen třetina členů strany. S působením Olafa Scholze ve funkci kancléře je spokojeno pouze 55 procent členů SPD, vyplynulo z průzkumu. 66 procent dotázaných členů SPD nevěří, že SPD bude v roce 2025 opět nejsilnější stranou, jako tomu bylo ve federálních volbách v roce 2021.

