Útok na vánoční trhy. Píší: „Polák ze zbožné rodiny“. Ve skutečnosti se přidal k ISIS

Polská Agentura vnitřní bezpečnosti (ABW) oznámila zatčení muže, který plánoval teroristický útok s použitím výbušnin na jednom z vánočních trhů. Podle úřadů šlo o čin motivovaný podporou teroristické organizace Islámský stát (ISIS). Zatčeným je devatenáctiletý Mateusz W., student práv na Katolické univerzitě Jana Pavla II. v Lublinu (KUL). K zatčení došlo 30. listopadu, o případu však ABW informovala až nyní.
Muž je podezřelý z příprav masové vraždy – dlouhodobě shromažďoval informace o samostatné výrobě výbušnin a plánoval, že se připojí k teroristické organizaci.
Cílem útoku mělo být zastrašení velkého počtu lidí a podpora politiky Islámského státu. Prokuratura mladíkovi vyměřila tříměsíční vazbu a obvinila ho z přípravy teroristického činu.
Devatenáctiletý Polák pochází ze zbožné katolické rodiny, přesto měl v úmyslu vstoupit do teroristické organizace a plánovat útok na veřejném místě na podporu ISIS.
Státní zastupitelství uvedlo, že policisté ABW prohledali lokality v Lodžském a Lublinském vojvodství a zabavili datová úložiště a předměty, které by mohly sloužit jako důkazy.
„Byly provedeny prohlídky, při kterých byly zajištěny nosiče dat včetně mobilního telefonu Mateusze W. a předměty související s islámským náboženstvím. Činnosti Mateusze W. zahrnovaly vedení rozhovorů a navazování kontaktů, mimo jiné se zástupci Islámského státu, a také shromažďování informací o výbušninách a možnostech jejich získání,“ uvedla Katarzyna Calów-Jaszewska z Národní prokuratury.
Polské úřady zdůrazňují, že případ je stále ve vývoji a vyšetřování probíhá pod dohledem specializované prokuratury v Szczecinu.
Tento incident přichází v období zvýšené ostražitosti před vánočními svátky, kdy jsou podobné akce v Evropě často terčem extremistů.
Plánoval snad útok ve jménu křesťanství?
Na sociálních sítích se lidé podivují způsobu, jakým média o zadržení extremisty informují. „Tohle je naprosto ukázková a předpisová dezinformace. Do titulku dáme, že se jednalo o studenta KATOLICKÉ univerzity a až do článku upřesníme, že u něj byly nalezeny předměty související s ISLÁMEM,“ napsal jeden z uživatelů sítě X.
Tohle je naprosto ukázková a předpisová dezinformace. Do titulku dáme, že se jednalo o studenta KATOLICKÉ univerzity a až do článku upřesníme, že u něj byly nalezeny předměty související s ISLÁMEM.— Frank Underwood (@FU1151959) December 16, 2025
WP @HarzerF, za tohle by se nemusel stydět ani Sputnik. pic.twitter.com/ot5fOvFDOp
„Vy prasomrdi ze Seznamu, proč nenapíšete do titulku ‚podporovatel IS‘ místo ‚student katolické uni‘??“ rozčílil se další komentující.
vy prasomrdi ze Seznamu, proc nenapíšete do titulku “podporovatel IS” misto “student katolicke uni” ?? ????https://t.co/HIeXNyxpcY prostřednictvím @SeznamZpravy— neliCZka (@neliCZka) December 16, 2025
„Poláci zmařili plán útoku na trhy. Zadrželi studenta katolické univerzity. To je ale zavádějící titulek, který vyznívá tak, že útok na vánoční trhy byl plánován ve jménu křesťanství! V článku se samozřejmě dozvíme, že dotyčný podporoval Islámský stát. Proč není v titulku tato podstatná informace – tedy o propojení s islámem namísto té pro danou věc naprosto nepodstatné – tedy že je dotyčný studentem katolické univerzity?!“ ptá se Konzervativní žena.
“Poláci zmařili plán útoku na trhy. Zadrželi studenta katolické univerzity”. To je ale zavádějící titulek, který vyznívá tak, že útok na vánoční trhy byl plánován ve jménu “křesťanství” ! ????+?. V článku se samozřejmě dozvíme, že dotyčný podporoval Islámský stát. Proč není v titulku…— Konzervativnizena (@mladakonzervaa) December 16, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská