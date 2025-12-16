Útok na vánoční trhy. Píší: „Polák ze zbožné rodiny“. Ve skutečnosti se přidal k ISIS

16.12.2025 18:34 | Monitoring

Polský stoupenec Islámského státu pocházel ze zbožné křesťanské rodiny, studoval na katolické univerzitě práva a chystal teroristický útok na vánoční trhy. Už si k tomu dokonce i nastřádal výbušniny. Policisté ho však dopadli a Vánoce stráví ve vazbě. Na sociálních sítích se diskutuje o tom, jakým způsobem média o zadržení extremisty informují.

Útok na vánoční trhy. Píší: „Polák ze zbožné rodiny“. Ve skutečnosti se přidal k ISIS
Foto: pixabay.com
Popisek: Vánoční trh

Polská Agentura vnitřní bezpečnosti (ABW) oznámila zatčení muže, který plánoval teroristický útok s použitím výbušnin na jednom z vánočních trhů. Podle úřadů šlo o čin motivovaný podporou teroristické organizace Islámský stát (ISIS). Zatčeným je devatenáctiletý Mateusz W., student práv na Katolické univerzitě Jana Pavla II. v Lublinu (KUL). K zatčení došlo 30. listopadu, o případu však ABW informovala až nyní.

Muž je podezřelý z příprav masové vraždy – dlouhodobě shromažďoval informace o samostatné výrobě výbušnin a plánoval, že se připojí k teroristické organizaci.

Cílem útoku mělo být zastrašení velkého počtu lidí a podpora politiky Islámského státu. Prokuratura mladíkovi vyměřila tříměsíční vazbu a obvinila ho z přípravy teroristického činu.

Devatenáctiletý Polák pochází ze zbožné katolické rodiny, přesto měl v úmyslu vstoupit do teroristické organizace a plánovat útok na veřejném místě na podporu ISIS.

Fotogalerie: - Václavské vánoce

Vánoční trhy na Václavském náměstí blízko pomníku ...
Vánoční trhy na Václavském náměstí blízko pomníku ...
Vánoční trhy na Václavském náměstí blízko pomníku ...
Vánoční trhy na Václavském náměstí blízko pomníku ...
Vánoční trhy na Václavském náměstí blízko pomníku ...
Vánoční trhy na Václavském náměstí blízko pomníku ...

Státní zastupitelství uvedlo, že policisté ABW prohledali lokality v Lodžském a Lublinském vojvodství a zabavili datová úložiště a předměty, které by mohly sloužit jako důkazy.

„Byly provedeny prohlídky, při kterých byly zajištěny nosiče dat včetně mobilního telefonu Mateusze W. a předměty související s islámským náboženstvím. Činnosti Mateusze W. zahrnovaly vedení rozhovorů a navazování kontaktů, mimo jiné se zástupci Islámského státu, a také shromažďování informací o výbušninách a možnostech jejich získání,“ uvedla Katarzyna Calów-Jaszewska z Národní prokuratury.

Polské úřady zdůrazňují, že případ je stále ve vývoji a vyšetřování probíhá pod dohledem specializované prokuratury v Szczecinu.

Tento incident přichází v období zvýšené ostražitosti před vánočními svátky, kdy jsou podobné akce v Evropě často terčem extremistů.

Plánoval snad útok ve jménu křesťanství?

Na sociálních sítích se lidé podivují způsobu, jakým média o zadržení extremisty informují. „Tohle je naprosto ukázková a předpisová dezinformace. Do titulku dáme, že se jednalo o studenta KATOLICKÉ univerzity a až do článku upřesníme, že u něj byly nalezeny předměty související s ISLÁMEM,“ napsal jeden z uživatelů sítě X.

 

 

„Vy prasomrdi ze Seznamu, proč nenapíšete do titulku ‚podporovatel IS‘ místo ‚student katolické uni‘??“ rozčílil se další komentující.

 

 

„Poláci zmařili plán útoku na trhy. Zadrželi studenta katolické univerzity. To je ale zavádějící titulek, který vyznívá tak, že útok na vánoční trhy byl plánován ve jménu křesťanství! V článku se samozřejmě dozvíme, že dotyčný podporoval Islámský stát. Proč není v titulku tato podstatná informace – tedy o propojení s islámem namísto té pro danou věc naprosto nepodstatné – tedy že je dotyčný studentem katolické univerzity?!“ ptá se Konzervativní žena.

 

 

Psali jsme:

Štefec (Stačilo!): Raketově rostoucí vliv islámu mění celý kontinent
Fiala (SPD): Muslimové narušují evropské vánoční trhy
„Jako ve středověku.“ Bezpečnostní expert varuje
Okamura (SPD): V Německu se kvůli islámskému terorismu ruší předvánoční trhy

 

Zdroje:

https://notesfrompoland.com/2025/12/16/poland-detains-man-planning-christmas-market-terror-attack/

https://t.co/HIeXNyxpcY

https://t.co/ot5fOvFDOp

https://twitter.com/FU1151959/status/2000881228006949153?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/HarzerF?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/mladakonzervaa/status/2000870147876172105?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/neliCZka/status/2000906800846270885?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/SeznamZpravy?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/2703,Komunikat-ABW-ws-zatrzymania-mezczyzny-planujacego-atak-z-uzyciem-materialow-wyb.html

https://www.euronews.com/2025/12/16/polish-authorities-foil-islamic-state-inspired-christmas-market-attack-plot

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Polsko , terorismus , útok , Islámský stát

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Překvapuje vás, že mladík ze zbožné katolické rodiny se nechal zlákat teroristickým Islámským státem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

RNDr. Luděk Niedermayer byl položen dotaz

Babiš

Pro své nevydání k trestnímu stíhání se neváhal spojit i s extremisty – to jsou vaše slova. Můžete mi ale říci, jakou měl jinou možnost, když s ním další strany nechtěli ani jednat? Myslíte, že to je tak důkaz toho, že jde politikům o lidi? A co se týká extrémistů. Proč to pořád někdo tvrdí? Prokáza...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nerudová jako vyjednávač k zeleným povolenkám: „Jako kdyby psovi dali hlídat buřty“

17:33 Nerudová jako vyjednávač k zeleným povolenkám: „Jako kdyby psovi dali hlídat buřty“

Zavedení systému emisních povolenek ETS 2 odmítla vláda Andreje Babiše (ANO) hned na svém prvním řád…