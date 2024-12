Útok v Magdeburku: Foltýn na ČT klidnil vášně. Jenže tou dobou diváci Primy slyšeli úplně jiné věci

Ve východoněmeckém Magdeburku došlo 20. prosince 2024 k tragické události, která otřásla celým městem, jež bylo v té době plné lidí připravujících se na vánoční svátky. Řidič vozu BMW najel vysokou rychlostí do davu lidí na vánočních trzích poblíž radnice. Incident se odehrál kolem sedmé hodiny večer a způsobil velký chaos a paniku.

Na místě zemřeli nejméně dva lidé včetně dítěte a 60 až 80 dalších bylo zraněno. Úřady uvedly, že další úmrtí nelze vyloučit, protože 15 lidí bylo zraněno vážně. Záchranné složky zasahovaly ve velkém počtu, policie okamžitě uzavřela oblast a pachatele zadržela, uvedla na síti X CNN.

Podezřelým je padesátiletý muž, jenž pochází ze Saúdské Arábie a žije v Německu od roku 2006. Pracoval jako lékař a jeho motiv je zatím předmětem vyšetřování. Auto, kterým srážel lidi, si před útokem pronajal, uvedl podle místní veřejnoprávní televize MDR sasko-anhaltský premiér Reiner Haseloff.

V autě podezřelého nebylo nalezeno žádné výbušné zařízení, informovala místní veřejnoprávní televize s odvoláním na magdeburskou policii.

Videa na sociálních sítích ukazují, že po najetí do davu zůstala řada sražených ležet na zemi. Na místě následně vypukla panika a lidé z náměstí utíkali.

Řidič byl policií na místě zadržen krátce poté, co auto vjelo do tržnice. Na ležícího muže křičel policista a mířil na něj pistolí. Brzy dorazili další policisté, kteří muže zadrželi, uvedl web Euronews. Vyšetřující orgány předpokládají, že trestný čin spáchala jedna osoba, pracují s verzí, že to byl teroristický čin.

„Za současného stavu je to osamělý pachatel, takže pokud víme, městu nehrozí žádné další nebezpečí,“ řekl novinářům sasko-anhaltský hejtman Reiner Haseloff. „Každý lidský život, který se stal obětí tohoto útoku, je strašnou tragédií.“ Násilný incident město šokoval, přivedl jeho starostu na pokraj pláče a zmařil slavnostní událost, která je součástí staleté německé tradice.

Přiměl také několik dalších německých měst, aby z preventivních důvodů a ze solidarity se ztrátou v Magdeburgu zrušila své víkendové vánoční trhy.

Okolí vánočních trhů v Magdeburku zůstává uzavřené. Podle policistů zatím není jasné, jak dlouho uzavírka potrvá, sdělila televize MDR.

„Zprávy z Magdeburku dávají tušit něco strašlivého. V myšlenkách jsem s oběťmi a jejich blízkými,“ sdělil kancléř Olaf Scholz na síti X.

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.

Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 20, 2024

Zdroj ze Saúdské Arábie řekl agentuře Reuters, že jeho země varovala německé úřady před útočníkem. Před útokem měl totiž prostřednictvím sítě X zveřejnit extremistické názory.

Politický geograf profesor Vladimír Baar připomněl, že incident v Magdeburku se stal jen den poté, co si Německo připomínalo osmé výročí teroristického útoku na vánoční trhy na berlínském náměstí Breitscheidplatz. Tehdy odmítnutý žadatel o azyl z Tunisu najel kamionem do davu a zabil 11 lidí včetně Češky Nadi Čižmárové. „Skutečnost, že podezřelý je ze Sauské Arábie, nehraje takovou roli jako to, že je to s největší pravděpodobností muslim. Je to v podstatě něco, co se o svátcích odehrálo už před osmi lety. Útoků je stále podstatně více. Letos v Německu už byla varování o tom, že se nějaké útoky blíží,“ řekl Baar ve vysílání CNN Prima News k útoku v Německu.

Baar kritizuje, že i když německé úřady věděly, že existuje reálná hrozba útoků, rozhodly se pouze zakázat nože, namísto aby došlo k radikálnímu omezení přílivu migrantů. „Vidíme, že se zakážou nože, to samozřejmě není řešení. Politici nedělají nic. To už slyšíme deset, patnáct let a nic mimořádného z hlediska omezení přílivu migrantů se neděje. Není divu, že se zvyšujícím se počtem se zvyšuje i počet podobných útoků. O desítkách a stovkách dalších se vůbec nemluví, protože to byla napadení, pobodání nožem. Je to obrovský problém, který politici řečí jen omluvami pozůstalým,“ zdůraznil.

„Už více než dvacet let němečtí politici v podstatě žijí v naivní představě, že multikulturní soužití je něco, co obohatí společnost a že bude přínosem, ale praxe však ukazuje, že to tak není. Máme tu masy lidí, statisíce, miliony, kteří nemají vzdělání, přišli z vesnic, islám je pro ně středobod světa. Nějaké přizpůsobení, asimilace z jejich pohledu nehrozí. Uchovávají si svou bublinu a lidi tyto kriminální činy budí k tomu, že hledají nové politiky, kteří budou slibovat, že něco udělají. Otázkou je, zda se jim podaří. Vidíme, že se zde oslavuje Ramadán, podobně jako Vánoce,“ poukázal Baar.

V tomto kontextu zmínil, že se nelze divit voličům strany Alternativa pro Německo (AfD), která je známa svým protimigračním postojem. „Její voliči nejsou žádní nacisti, ani fašisti. Jsou to prostě lidé, kteří hledají oporu v někom. Protože v tomto směru zklamali sociální demokraté, zelení i křesťanští demokraté. Nebude to trvat tak dlouho, že za pět let bude mít AfD padesád procent a sestaví svou vládu. Je to nepochopení politiků a neschopnost reagovat na tyto činy a na to, že lidé se už opravdu bojí o své životy, to nyní opět ukázal tento teroristický čin,“ poznamenal profesor.

„V Německu v přímém přenosu sledujeme střet dvou různých kultur. A mohu k tomu říct, že muslimové se vždy přizpůsobovali tomu okolí, pokud jsou v menšině. Jakmile ale jejich počet narůstá a společnost je velmi liberální, tak si začínají klást své požadavky, a jakmile získají převahu, tak nastolí svá pravidla,“ zdůraznil politický geograf Baar, že takto byla islamizovaná mj. Malajsie a Indonésie.

Bezpečnostní analytik Otakar Foltýn v Událostech, komentářích na ČT24 k situaci v Magdeburku apeloval na méně diskusí, na méně spekulací. „Je třeba nechat pracovat bezpečnostní složky. Upřímně, jakékoli víření vášní kolem takového aktu je přesně to, co pachatelé takových aktů vždycky chtějí. To znamená, že představa, že někdo zničí nebo porazí Evropu tím, že vjede do lidí na vánočním trhu, to Evropu nemůže porazit, ale co Evropu může zásadně ohrozit je následná radikalizace, kterou těm teroristům zprostředkují domácí radikálové, extrémisté a podobně. My se nemůžeme dostat do stádia, že útok na osmdesátimilionové Německo dokáže spáchat jeden poblázněný lékař v automobilu, ať už je to lékař v automobilu nebo islamista nebo prostě blázen, a my se z toho budeme hroutit. Naopak, má tu nastoupit racionalita, práce bezpečnostních složek a soudržnost,“ prohlásil Foltýn.

„Je potřeba se podívat na to, jak se s takovými útoky vypořádávají země, které s tímto mají zkušenosti a čelí jim dlouhodobě. Například Velká Británie, která s tím má zkušenosti, říkala ‚buďte klidní, zničíme islámský stát‘. Na každého Evropana, kterého islamisté z ISIS v Evropě zabili, speciální síly a letectvo západní koalice [zlikvidovaly] 50 až 10 islamistů,“ dodal Foltýn. V případě aktuálního podezřelého Foltýn předpokládá, že jde o islamistického radikála.