Zdá se, že konflikt na Ukrajině v mediálním prostředí směřuje jen k další a další eskalaci. Podle analytika je to záměr. Zelenskyj a jeho „usměrňovači“ totiž potřebují neustále vzbuzovat pocit posunu v narativu, jinak tragická situace na frontě pohřbí celé válečné úsilí.

Poslední taková eskalace je povolení Ukrajině zasahovat cíle v Rusku západními zbraněmi. Někteří už podotýkají, že pokud se o něčem píše v médiích, tak rozhodnutí už padlo. Analytik ale zmiňuje dva detaily, často vynechávané. Totiž že dle Bloombergu požadují Spojené státy po Ukrajině konkrétní plán, jak tyto zásahy hluboko na ruském území povedou k ukrajinskému vítězství, ne jen k dočasnému psychologickému efektu.

Právě proto se prý Zelenskyj chystá na cestu do USA, aby představil svůj plán. Ten má být tříbodový. Jednak že USA povolí útoky zahraničními zbraněmi, aby Ukrajina mohla zničit všechny vojenské základny, letiště a sklady munice a paliva v evropské části Ruska. Následně, že NATO bude chránit ukrajinský vzdušný prostor protivzdušnou obrannou z Polska a Rumunska, aby Ukrajina mohla svou protivzdušnou obranu přesunout blíž ke frontě. A za třetí, Západ se musí připravit na to, že se zapojí tím, že pošle vojáky na Ukrajinu, aby uvolnil ukrajinské vojáky pro frontu. Zelenskyj prý věří, že tato kampaň donutí Rusko se stáhnout, to destabilizuje režim a on se dohodne s novým vedením.

Jenže tento, byť nepotvrzený, plán už má trhliny. Totiž v tom, co prohlásil ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v rozhovoru s „vtipálky“ Vovanem a Lexusem, kteří se vydávali za bývalého ukrajinského prezidenta Porošenka. Ten uvedl, že už teď je extrémně kontroverzní debata o tom, zda by Polsko mohlo sestřelovat ruské střely nad ukrajinským územím. A že už to by znamenalo, že se direktně podílí na válce. Takže v současné době je „nulová ochota pro něco takového“. „Víte stejně jako já, že v Západní Evropě není žádná ochota vést válku s Ruskem, to je absolutní červená čára,“ sdělil Sikorski. Analytik je rád, protože to potvrzuje, že stále převládají rozumní lidé.

Psali jsme: Ukrajina v NATO? Nevýhodné. Sikorski uvěřil, že mluví s Porošenkem. Vtipálci z něj vytáhli informace

Anketa Má cenu jít ke krajským a senátním volbám? Má 93% Nemá 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5514 lidí

Ale i kdyby USA povolily útoky, tak i ty zřejmě budou limitované. „Jak je vidět z výše uvedeného, USA se pravděpodobně pokusí ‚sedět na obou židlích‘ tak, že přistoupí na požadavky Ukrajiny a poskytnou jí větší volnost při úderech, ale stále budou doufat, že nevyprovokují Rusko k nekontrolovatelné nebo zběsilé eskalaci.“ Tedy Ukrajina by dostala povolení zasáhnout určité konvenční cíle, ale nic, co by se dalo považovat za citlivé. Tedy jaderné elektrárny, ale i státní instituce.

Kromě toho je zde samozřejmě otázka, kolik dalekonosných zbraní Ukrajině zbývá. Dle článku CNN už Ukrajina použila většinu ze střel ATACMS, které jí dodaly USA. A dle New York Times se zásoby ztenčují. Analytik odhadl, že USA jich měly 1200 až 1500, z toho 200 až 300 věnovaly Ukrajině. Přitom každá střela stojí mezi 1,5 a 1,7 miliony dolarů, tedy 300 takových střel je půl miliardy dolarů. USA přitom nemají bezednou studnici, co mohou Ukrajině dát, tedy logicky nechtějí plýtvat na údery, který by přinesly jenom dobré PR. Zvláště, když dosavadní údery s pomocí těchto zbraní nebyly žádný zázrak a Rusové jsou schopni tyto střely sestřelovat mnohem levnějšími variantami.

Pak je zde vyjádření prezidenta Putina. V něm analytik upozorňuje, že důvodem, proč Rusko varuje před těmito údery není, že by se obávalo zničení důležitých zařízení v týlu. Koneckonců Ukrajina už na ruské území útočí drony, což může dělat samostatně. Ale západní zbraně musí programovat západní experti a musí dostávat data ze západních satelitů. Tedy se jedná o přímý útok na Rusko ze strany západních zemí. Simplicius připomíná, že právě kvůli tomu odmítlo Německo dodat Ukrajině střely Taurus.

Předpokládá, že odpovědí Ruska by bylo vyzbrojení Hútíů v Jemenu protilodními zbraněmi, které by byly schopné ohrozit americkou flotilu. Což by znamenalo ohrožení Izraele a proto by si USA něco takového nedovolily.

„Nakonec mi dovolte konstatovat, že navzdory rozruchu, který kolem toho panuje, kdy mnoho médií téměř s ‚jistotou‘ informuje o tom, že povolení bude uděleno nebo již bylo uděleno, se mi zdá, že je tomu naopak a Bidenova administrativa, která se bojí, se jako vždy chová falešně. V oficiálních prohlášeních dnes stále rezonuje, že se ‚žádná změna politiky‘ neočekává. Já to čtu tak, že se zoufale hledají nějaké symbolické cíle, které by se Ukrajině daly k zasáhnutí a které by se daly schválit tajným zákulisním jednáním s Ruskem, kde by mohly být všechny strany spokojené. USA a Rusko se dohodnou, že nebudou eskalovat, a USA možná dokonce udělají nějaký tajný malý ústupek, aby udělaly tuto úlitbu Ukrajině. Ale uvidíme, jak to dopadne,“ soudí analytik.

Psali jsme: Petr Pavel špičkám NATO: Odhoďme korektnost. Slova o svobodě a boji Ukrajina v NATO? Nevýhodné. Sikorski uvěřil, že mluví s Porošenkem. Vtipálci z něj vytáhli informace Čekáte, že vydržíme všechno? Ukrajinský důstojník promluvil o pohromě pro Kyjev „Občanská válka.“ Medveděv tuší budoucí dění v USA i co přinese Rusku