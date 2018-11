Už je to tu. Nejen Markéta Šichtařová, ale i oceněný vědec varuje vaši peněženku

Americký ekonom Robert Shiller hovořil pro server Yahoo o americkém trhu s nemovitostmi. Uvedl, že na tomto trhu vidí oslabení, když ceny bydlení rostly o pouhých 5,8 %. Je to poprvé, co index cen bydlení spadl pod 6 % měsíčně a kopíruje tak trend snížení čísel prodaných domů/bytů. „Připomíná mi to rok 2006,“ řekl ekonom a dodal, že to bylo dva roky před krizí, která odstartovala právě na trhu s nemovitostmi. Trh s nemovitostmi podle něj ztrácí setrvačnost, kterou si samozřejmě nemohl udržet navždy.

Jestli se ceny začnou propadat, to ekonom neřekl. Předpovídat trh s nemovitostmi je podle něj ještě těžší než trh s akciemi. Ale ceny rostly lineárně 6 let a to podle Shillera nemůže pokračovat. Prý jsou Američané v uvažování o bydlení „pohodlní“ a myslí si, že ceny půjdou od krize pouze nahoru. Ekonom pak dostal otázku, zda by se situace z roku 2008 mohla opakovat. Shiller uklidňoval, že k takovému poklesu by dojít nemělo. Ale připustil, že by mohlo dojít k další recesi. „Mimochodem, další recese už měla dávno přijít, tyhle věci jsou pravidelné. Není to konec světa, nemluvím tady o Velké depresi,“ zakončil laureát Nobelovy ceny.

V Čechách se děje něco podobného. „Drtivá většina čísel potvrdí zpomalování tempa ekonomického růstu,“ píše Markéta Šichtařová ze společnosti Next Finance. Maloobchodní tržby nerostly tempem, které předpovídal trh. Klesly hlavně tržby za potraviny, a to o necelé procento, zbytek maloobchodního zboží zaznamenal růst. Díky mírnému počasí, které vydrželo částečně až doteď, Češi moc neobměňovali šatníky a k obměnám vozového parku podle Šichtařové již došlo. K další obměně podle ní dojde, až se rozhodne „bitva“ mezi elektromobily, diesely, benzínem či auty na vodík. „Kdo by ale měl pocit, že slabá čísla přicházejí jen z české ekonomiky, může zůstat v klidu; není to žádné české specifikum, důvěra v ekonomiku uvadá v Evropě obecně,“ uklidňuje ekonomka.

