Už nejste šlechta! TOP 09 se sype pod drtivým útokem. Je to zlé

Není to jen Dominik Feri, kdo schytává kritiku, ale také ti, kdo se za něj v koalici SPOLU postavili a situaci údajně zlehčují a nevěří anonymním svědkyním. Jako například šlechtické křídlo TOP 09, Karel Schwarzenberg a Tomáš Czernin. Na twitteru a v komentáři pro Seznam Zprávy se do nich pustil spolupracovník Seznamu Daniel Zeman. Poukazuje na to, že když šlo o Janka Kroupu, věřili někteří hned. Ozval se také bývalý šéf Zelených, Matěj Stropnický. „Možná to takhle chodívalo na Orlíku nebo na Hluboký, když jedni byli páni a zbytek plebs,“ vzkázal „občanu Schwarzenbergovi“, když bagatelizoval chování Dominika Feriho.

Anketa Myslíte, že se Dominik Feri ještě vrátí do politiky? Vrátí 5% Nevrátí 58% Nevím / Je mi to jedno 37% hlasovalo: 435 lidí svém komentáři na Seznam Zprávách si Daniel Zeman všímá dvojího metru v kauze a jak jsou teď zpochybňovány přímé výpovědi. „Lze si povšimnout, jak zdrženlivá je v tuto chvíli i ta část veřejnosti, která ještě před pár týdny požadovala okamžitou rezignaci ministra Hamáčka, a to na základě zdrojů Janka Kroupy o vrbětickém dealu. Žádné čekání na policii a soudy jako v případě Dominika Feriho. Jednou se zkrátka anonymní zdroje hodí, jindy jsou zmanipulované a prolhané. Záleží, proti komu zrovna vypovídají, zda je náš, nebo jejich,“ upozorňuje.

O tom, co udělá Feriho skandál s preferencemi SPOLU, píše Zeman dále. Konstatuje, že Feri investoval nemalý čas a nemalé prostředky právě do toho, aby působil na prvovoliče, například přes žluté vykřičníky na instagramu. „A dbá na něj i nyní – když vše prasklo, vypnul si komentáře k příspěvkům, aby se to náhodou nevyvinulo nepříjemným směrem,“ poznamenal a zmínil také speciální dodávku, s kterou měl Feri objíždět Česko.

Nemluvě o tom, jak se k Feriho odstoupení postavili politici koalice SPOLU, někteří dokonce řekli, že poslanec je „frajer“, protože promptně odstoupil. „Dá se pochopit, že o vině dlouholetého známého a kolegy pochybujete, zvláště pokud vás nenapadl nahý ve sprše, ale opravdu jsme na tom tak mizerně, že za projev vysoké politické kultury označujeme odstoupení člověka podezřelého ze série sexuálních napadení?“ ptá se spolupracovník Seznamu.

Že je Feri „frajer“ napsal například bývalý poslanec TOP 09 Marek Ženíšek. „Dominikovi jsem napsal, že je frajer. Tohle je dospělá a vyzrálá reakce. Učebnicová politická kultura. Klobouk dolů, držím palce a věřím, že se do Sněmovny jednou vrátí!“

Dominikovi @DominikFeri jsem napsal, že je frajer. Tohle je dospělá a vyzrálá reakce. Učebnicová politická kultura. Klobouk dolů, držím palce a věřím, že se do Sněmovny jednou vrátí! — Marek Ženíšek (@zenisek_m) May 25, 2021

Jako ukázky Zeman na twitteru zmínil výpovědi dvou šlechticů z TOP 09, poslance Karla Schwarzenberga a senátora Tomáše Czernina. Schwarzenberg se vyjádřil pro iDnes: „Nikdy jsem nic takového neslyšel. A co je prosím nevhodné chování? A co je sexuální obtěžování? Že se 25letý kluk snaží holku dostat do postele a opačně, bylo vždy považováno za normální. Tak prosím nebuďme pokrytci.“

Czernin na Seznam Zprávách jednak ocenil to, že Dominik Feri bez váhání odstoupil, a vyjádřil pochybnosti o načasování. „Je to celé zvláštní, děvčata určitě, pokud k něčemu takovému došlo, měla jít hned na policii. Je zvláštní, že se to vynoří takto před volbami,“ řekl. Aféra podle něho určitě zavání předvolebním bojem.

„Ta doba, kdy to najednou vyplavalo. Jestli to jsou několik let staré záležitosti, tak se to mělo řešit hned. Jsou tam i zvláštní okolnosti, že někde jsem četl, že se to děvče pouze někde zmínilo a poté nechtělo vypovídat a pak najednou vypovídalo, je to celé zvláštní,“ mínil senátor.

„Ani dnes nepřestávala TOP 09 vytvářet bezpečné prostředí pro naše ženy a dcery,“ rýpl si posměšně Zeman s odkazem na zmíněné.

Ani dnes nepřestávala TOP 09 vytvářet bezpečné prostředí pro naše ženy a dcery. ?? pic.twitter.com/o6bkNavTQr — Daniel JUDr. Zeman (@DanielWZeman) May 26, 2021

Do Schwarzenbergova tvrzení, že se Feri „jen snažil dostat holku do postele“ se obul také bývalý předseda Zelených Matěj Stropnický. „Dominika Feriho se pro iDnes zastal Karel Schwarzenberg – ikona pravdy a lásky, čímž trumfnul i obvyklé krytí pedofilie katolickou církví. Možná to takhle chodívalo na Orlíku nebo na Hluboký, když jedni byli páni a zbytek plebs, co posluhoval BEZ VLASTNÍ VŮLE. Ale tuhle dobu jsme porazili už v roce 1918, občane Schwarzenbergu, a nikdy se nevrátí,“ vzkázal emeritnímu předsedovi TOP 09.

„Nebuďte směšní jako Babiš nebo 1. místopředseda TOP 09 Czernin. Není to kampááň a je nepřijatelné zastrašovat a zesměšňovat svědkyně,“ ozval se vedoucí poradců primátora Jiří Hoskovec. A spolupředseda Zelených Michal Berg soudil, že Czernin „propásl příležitost mlčet“.

Nebuďte směšní jako Babiš nebo 1. místopředseda TOP 09 Czernin. Není to kampááň a je nepřijatelné zastrašovat a zesměšňovat svědkyně.https://t.co/TToHqqiiJE https://t.co/jMHKy2y8i8 — Jiří Hoskovec (@JHoskovec) May 26, 2021

Tady pan Czernin taky propásl příležitost mlčet. https://t.co/ltFJHSef46 — Michal Berg (@MichalBerg) May 26, 2021

