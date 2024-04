Už se perou! Před volbami je v komisi dusno. „Uršula“ má problém

reklama

Ani nenastoupil a už rezignuje. Německý europoslanec Markus Pieper se vzdal pozice reprezentanta malých a středních podniků, a to jen pár hodin před tím, než ji měl začít vykonávat. O jeho rezignaci nejdříve informoval německý Handelsblatt a kromě něho také bruselský list Politico.

Nejde o to, že by Pieper provedl v poslední době něco kontroverzního. Ale o to, z jaké je partaje a kdo ho jmenoval. Jedná se o nominaci předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, Markus Pieper je stejně jako ona německý křesťanský demokrat. A právě to je ostatním členům Evropské komise trnem v oku. Již na konci března předsedkyni EK Josep Borell, šéf evropské diplomacie a eurokomisař Thierry Breton a další kvůli jmenování psali. Podle dokumentu, který server Politico získal, jmenování Piepera vyvolalo otázky ohledně transparentnosti a nestrannosti v procesu.

Čtyři eurokomisaři, kteří si stěžovali, jsou členy jiné frakce, než je von der Leyenová. A podle Politico to před evropskými volbami začíná mezi frakcemi vřít. U Bretona to není poprvé, co na von der Leyenovou útočí.

údajně lepší výsledky při výběrovém procesu. Jednou z nich je i poslankyně Martina Dlabajová, zvolená za ANO. Právě ona podala k Evropské komisi stížnost ohledně procedury. A skupina europoslanců od Zelených, socialistů a také z Renew se písemně otázala eurokomise, jaké výsledky měl Pieper, co ho činí lepším než ostatní dvě kandidátky a hlavně, zda byla při výběru brána v potaz příslušnost k partaji.

Více než polovina europoslanců také hlasovala pro usnesení, že by se měl proces pro výběr reprezentanta malých a středních podniků spustit znovu.

Podle Politico je tato aféra další z problémů, kterým von der Leyenová čelí, vzhledem k tomu, že chce post předsedkyně Evropské komise obhajovat (z minulých kauz je to např. Pfizergate, tedy kauza ohledně SMS zpráv s ředitelem Pfizeru – pozn. red.). A že ji kritizují eurokomisaři z ostatních frakcí je dle serveru známka toho, že se jednota Evropské komise před volbami drolí.

Pro německý Handelsblatt se německý europoslanec vyjádřil, že Thierry Breton (eurokomisař pro vintřní trh EU – pozn. red.) bojkotoval jeho nástup, takže nemůže plnit zadání své funkce. Také obvinil eurokomisaře, že jeho výtky k němu byly nevkusné a mají jen politickou motivaci.

Evropská komise každopádně vydala prohlášení, směřované zřejmě europarlamentu, že „autonomie každé evropské instituce při volbě vysokých představitelů musí být respektována“. Takže Ursula von der Leyenová nehodlá do voleb žádného reprezentanta malých a středních podniků jmenovat.

