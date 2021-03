Už se to peče: Pustí vás to do hospody. S vakcínou či testem. Ale pozor

reklama

Podmínkami spuštění mobilní aplikace se má dle ministra průmyslu a obchodu zabývat vláda. Lidé, kteří by ji měli, by mohli navštěvovat některé podniky a provozovny. V mobilní aplikaci by měli buď potvrzení o očkování, negativním testu či nedávném prodělání covidu-19.

Zároveň bude k dispozici i mapa těch provozoven, jež systém bude evidovat jako bezpečné. Půjde o podniky dodržující hygienická opatření. Zaměstnanci pak jen v provozovně zkontrolují daného člověka s aplikací a vpustí dovnitř. Kromě aplikace bude možné se prokázat i prostřednictvím papíru.

„Můžu potvrdit, že jednáme s ÚZIS a Ministerstvem zdravotnictví o možnosti spolupráce na vytvoření platformy, která by umožňovala mít na jedné straně potvrzení o tom, že jsem byl očkován či testován, a na druhé straně by mi byl na základě toho umožněn vstup do něčeho, čemu říkáme bezpečné provozovny," řekl k tomu viceprezident Hospodářské komory a prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček. Projekt je v současné době opravdu v samotném začátku, termín spuštění by mohl být jasnější zhruba za 14 dní. A když by to bylo realizované už v květnu, považoval by to za skvělou zprávu.

V případě, že by se systém osvědčil, mohlo by se uvažovat i o jeho využití například na letních hudebních festivalech. To ale podle Zajíčka zatím není jasné.

„Na starosti to má ministr Havlíček, takže docela jistě víme, jak to s tou aplikací dopadne..." dodává k tomu exposlanec Marek Ženíšek (TOP 09).

