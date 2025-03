V ČT měli „odborníka“ – amerického generála. Kdysi předpověděl, že Rusům do deseti dnů dojde munice

Hostem zpravodajské televize ČT24 byl americký generál ve výslužbě Ben Hodges, který byl mezi lety 2014 až 2018 velitelem amerických sil NATO v Evropě.

Hodges ostře kritizoval možné snížení amerického vlivu v NATO. „Podle mého názoru bychom jako Spojené státy ztratili vliv, pokud bychom se vzdali svých spojeneckých sil. Nevím, jak by to mělo pomoci našim strategickým zájmům. Spíš to vypadá na to, že by se Spojené státy začaly stahovat z NATO. Já doufám, že to není pravda,“ uvedl generál. Zdůraznil, že role USA v Alianci je klíčová zejména kvůli jadernému zastrašování a velitelské struktuře. „Máme dva čtyřhvězdičkové generály v NATO. Ono je to spojené s jaderným zastrašováním NATO, proto tam ve velitelské struktuře byli vždycky Američané,“ dodal.

Popsal i svůj údiv nad jednáním Trumpovy administrativy. „Je to poprvé v mém životě, co americký prezident něco takového byť jen naznačil, že bychom nenaplnili své závazky. Tajemství úspěchu NATO bylo vždycky v tom, že jsme si byli stoprocentně jistí, že každý členský stát, ať už je to Česká republika nebo Německo nebo Spojené státy nebo kdokoliv, vždycky přijde na pomoc. Proto byla ta Aliance tak úspěšná, proto jsme dokázali naplňovat své mise. Já vím, že prezident Trump občas říká věci, jimiž chce popíchnout ostatní, aby dělali to, co dělat mají. A není pochyb o tom, že mnoho členů Aliance nedodrželo své závazky. To je fakt,“ řekl generál ve výslužbě.

Ale varoval, že zpochybňování závazků USA vůči NATO může vést k nebezpečným úvahám ze strany Ruska. „Přijde mi, že není nijak užitečné, když prezident zpochybňuje, že bychom přispěli svým dílem. A nevím, v čem je toto dobré pro NATO. A rozhodně by to mohlo způsobit, že Rusko to povede ke špatné úvaze. Stejně jako v únoru 2022. Takže Rusko by si pak mohlo dovolit víc,“ uvedl.

Hodges zdůraznil, že přítomnost amerických vojáků v Evropě není pouze o obraně Evropy, ale také o strategických zájmech USA. „My nemáme americké vojáky v Polsku, Německu, v České republice proto, aby bránili Evropu. Ti Američané, kteří jsou v Evropě, to je náš příspěvek k té celkové bezpečnosti, ale zároveň to prospívá nám. Tak získáváme přístup k tomu, co nám spojenci dávají. Letiště, přístavy kupříkladu ve Středozemním moři. Tohle pomáhá nám,“ uvedl.

Podle Hodgese mají USA v Evropě relativně malý počet vojáků – zhruba 100 tisíc, což je kapacita stadionu ve Wembley. „Tady nemluvíme o nějakém obrovském počtu lidí. A ty základny, které v Evropě máme, to pomáhá nám. Díky tomu můžeme fungovat v Africe, na Blízkém východě, ale také v Evropě,“ dodal.

Podle generála ve výslužbě je právem každé administrativy určit si svoji prioritu. „Každá administrativa má právo říct třeba, že naší prioritou je Indopacifik. S tím ostatně začal už prezident Obama. Ale znepokojuje mě, že bychom mohli poškodit vztahy a kapacity a přístup, který v Evropě máme,“ vyjádřil své obavy stran Trumpovy administrativy.

Generál Hodges však čelí i kritice za své často mylné předpovědi ohledně vývoje konfliktu na Ukrajině. V březnu 2022 například prohlásil, že Rusko bude muset ukončit ofenzivní operace do deseti dnů kvůli nedostatku času, lidských zdrojů a munice. Tato předpověď se ukázala jako mylná, což vyvolalo vlnu kritiky na sociálních sítích. Jeden z komentátorů na platformě X v roce 2024 napsal: „Mohl se někdo někdy v něčem více mýlit? Jaký absolutní kretén.“

On March 14, 2022 General. Ben Hodges declared that Russia will have to cease offensive operations within 10 days since it lacks three things: time, manpower & ammunition



Could anyone have ever been more wrong about something?



What an absolute asshat pic.twitter.com/oHR67KeWNO — Zagonel (@Zagonel85) April 1, 2024

V září 2022 zase předpovídal skon celé Ruské federace. „Domnívám se, že americké válečné úsilí v tomto konfliktu by se mělo zaměřit na ‚deimperializaci‘ Ruska. Zdá se mi, že jsme svědky počínajícího skonu Ruské federace v její současné podobě. Musíme na to být připraveni… Na rozpad SSSR jsme připraveni nebyli,“ napsal Hodges na Twitteru.

I think that US war-aims for this conflict should include "de-imperialization" of Russia. It seems to me that we are seeing the beginning of the end of the Russian Federation as it looks today. We need to be prepared for this...we were not prepared for the end of the USSR. https://t.co/tXpx6m3KmU — Ben Hodges (@general_ben) September 4, 2022

Podobně byla zpochybněna i jeho předpověď z ledna 2023, že Ukrajina osvobodí Krym do konce srpna téhož roku. Nezávislý novinář Michael Tracey k tomu poznamenal: „Hodges neustále vystupuje v médiích a nabízí své odborné názory/předpovědi. Pro chronicky nesprávné válečné jestřáby prostě neexistuje žádný trest.“

Gen. Ben Hodges (@general_ben) on January 6, 2023: "I believe that Ukraine is going to liberate Crimea by the end of August"



Hodges continues to make constant media appearances offering his expert opinions/predictions. There is simply no penalty for chronically-wrong war pundits pic.twitter.com/S3Du7bJx1Q — Michael Tracey (@mtracey) December 13, 2023

Na počátku roku 2023 zase Hodges předpovídal, že v konfliktu na Ukrajině sehrají klíčovou roli německé tanky Leopard. „Konec srpna čili konec léta je termín, kdy si myslím, že se to může stát. Předpokladem ale je, že Ukrajina dostane, co potřebuje, zejména zbraně dlouhého dosahu, drony, tanky. Čili všechny možné zbraně, které Ukrajincům umožní dosáhnout Krymu,“ uvedl.

