V Kauflandu otevřel ústa dokořán. Popojel a počítal

Youtuber představil svou metodiku pro srovnání cen, pro kterou mu posloužilo město Zhořelec (Görlitz), které leží na pomezí polských a německých hranic, ale není příliš vzdálené ani od těch českých.

Zhořelec/Görlitz/Zgorzelec

Nezaměřoval se tentokrát na kvalitu, ale cenu. Na německé straně navštívil Kaufland, u kterého s pobaveným překvapením zjistil, že je dvoupatrový. A na polské jakbysmet, i když jednopatrový. „Proč? U nás máme Kaufland také, můžeme tam koupit ty samé výrobky,“ vysvětlil, proč srovnává takto. V Polsku už žasl nad balením cereálií Nesquik: „Padesát korun?“ A Kinder Bueno za 11 Kč vyvolalo reakci: „Uhuhú.“ Do třetice pak nakupoval v Česku.

Doma pak ukázal naprosto totožné nákupy. „Kaufland není úplně nejlevnější krám ani v Německu, ani v Polsku, a možná bych řekl ani v Čechách. Ale je dobrý v tom, že v něm nakoupíte stejné zboží, jak v Německu, tak v Polsku a Česku,“ doplnil.

Tři Kauflandy, tři nákupy

Kvůli dotazům diváků první položkou nebyly potraviny, ale cigarety. Krabička v Německu vyjde na 180 Kč, naopak Poláci nakoupí cigarety za 90 Kč. Při kurzech 23,70 za euro a 5,30 za zlotý. Česko je uprostřed se 131 korunami. Jako další pak byly croissanty. A tam už to pro Česko bylo horší. Zatímco v Německu jeden (v balení po čtyřech) vyjde na 11,50 Kč, v Polsku na 14 Kč, tak v Česku bez desetníku na 20 Kč. A i když nechtěl řešit kvalitu, na omak zkusil všechny tři. A český croissant je tvrdý.

Diváky zajímala také coca-cola, u které Starej Fotr poznamenal, že by byl rád, kdyby v Česku byl v limonádě cukr stejně jako v Polsku či Německu. V Německu litr coly vyjde na 13,60 byť je balení 1,25 L. Polsko má litr za 34 Kč, Česko za 27 Kč. Nicméně, jedná se o přepočty a u limonád je nejdražší právě láhve.

Mléčné řezy jsou v Německu za 6,10 Kč, v Polsku je mnohem dražší, za 15,70 Kč, ale stále levnější než v Česku, kde za něj dáte bez desetníku 17 korun. Naopak pečivo nahrává Polsku, jedna houska je tam za 1,70 Kč, v Česku stojí dvakrát tolik a v Německu dokonce 4,50 Kč.

Následovala nutella. Stejné balení sladkého kakaového krému vyjde Němce na 86 korun, Poláka 105 korun a Čecha opět bez desetníku rovných 100 korun. „Pro mě je nepochopitelný, že máme dražší jídlo než Němci,“ komentoval youtuber. Velký rozdíl je u másla. Za to samé máslo dá Němec v přepočtu třicet korun, zatímco Čech celých 50 Kč. A Polák 38 Kč. „Němci maj nejlevnější máslo, neuvěřitelný,“ neudržel se opět. Mléko je naopak výhodné v Polsku, kde stojí litr jen 18,50, zatímco v Německu 23,50. A Čech kupuje za 20 Kč.

Zajímavost pak zmínil u párků Berlinki. Česko má tyto párky společné s Německem, Slovenskem a Maďarskem. Zatímco Polsko ty své sdílí jen s Anglií. A i když mají Češi a Němci stejné párky, ceny mají rozdílné. Němci 59 Kč, Češi 64,90 Kč. Poláci pak 34,40 Kč.

Téma byla i dětská výživa. Němci krmí své děti přesnídávkou za 25 Kč, Poláci za 37 Kč. „Češi, teď se podržte, 64,90 Kč,“ odhalil youtuber cenu, která je o 40 korun dražší než v Německu. „O čtyřicet korun, ty vole,“ žasl Starej Fotr, že jsou matky samoživitelky takto odírány. Poslední položkou byla 200gramová šunka, která se prodává všude stejná. V Německu za 77 Kč. V Polsku za 47 Kč. V Česku bez desetníku 70 Kč.

Celý nákup i s přepočty na stejná množství pak v Německu vyšel na 630 Kč. Polsko bylo o více než 70 Kč levnější, 556 Kč. A Česko? O stokorunu dražší než Německo. 730 Kč. „Pak se můžeme divit, že Češi jezdí do Polska a potkali jsme tam spousty Čechů. Tady máte důkaz, že máme ten nákup nejdražší,“ shrnul youtuber a dodal, že jeho video není politické. Že jen chtěl vědět, zda je skutečně nakupování za hranicemi tak výhodné. A nyní má definitivně potvrzeno, že ušetří jak nákupem v Polsku, tak v Německu. Na závěr vyjádřil přání, aby bláznivá situace jednou pominula a Česko mělo jednou nákup levnější.

Rozdíl může být samozřejmě v daních, které se navíc kvůli Fialově vládě budou měnit. Blogger Vidlák k tomu pro PL doporučuje: „Z toho, co mi vyroste na záhumenku, neplatím žádné DPH, víme? Z mých vlastních hroznů, které si pro svou potřebu vykvasím, neplatím ani spotřební ani jinou daň z tichých vín. Moje brambory sice stojí kus práce a ohnutý hřbet někdy bolí, ale je mi vlastně tak nějak jedno, v jaké jsou sazbě. Na mých pozemcích zarývám svůj hnůj a světe, div se, žádný výměr na DPH mi nepřišel.“ Vzkazuje: „Buďte co nejvíc soběstační a vyměňujte si navzájem produkty, to je bez daně.“

Má také zkušenosti, jak vysoké ceny dopadají na české obchody. „Místní samoobsluha bývala plná lidí a dvě pokladny měly co dělat, aby je odbavily. Naposledy jsem tam zažil frontu o Vánocích. Od té doby je tam poměrně prázdno. Jezdí se do levnějších hytlermarketů a nakupuje se méně.“ A co se týče řetězců, má za to, že mléko, které řetězce prodají pod svou privátní značkou a které prodají pod značkou výrobce, se nakupuje za úplně totožnou cenu. Ale kdo ji prozradí, ten podle něj u řetězců skončil.

