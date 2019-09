V Praze se dnes pro veřejnost otevřou budovy tří ministerstev

V areálu budou také vystaveny současné i historické automobily ministrů obrany ze sbírek Vojenského historického ústavu, dále moderní vojenská vozidla Dingo, Iveco a Kajman nebo ruční zbraně. Výstava fotografií Ten druhý život přiblíží vojenské zahraniční mise.

Akce od 09:00 do 14:00 se mohou z bezpečnostních důvodů zúčastnit a do areálu ministerstva vstoupit pouze předem registrovaní. Loni mělo zájem zhruba 300 lidí, o rok dříve to bylo kolem 340 návštěvníků.

Ministerstvo kultury otevře tradičně Nostický palác na Maltézském náměstí, a to od 10:00 do 17:00. Lidé se podívají do jeho reprezentačních sálů, navštíví obrazárnu paláce s mnoha pozoruhodnými díly starých mistrů a nahlédnou do Kaple Nanebevzetí Panny Marie. Přes skleněný průhled uvidí i do nostické knihovny, která čítá na 14.000 svazků včetně unikátních manuskriptů.

Den otevřených dveří na ministerstvu zdravotnictví v budově na Palackého náměstí se koná podruhé. V programu jsou od 09:00 do 16:00 zhruba hodinové skupinové prohlídky historické budovy s výkladem. Návštěvníci nahlédnou například do kanceláře ministra a jeho náměstků, do původního ministerského bytu, velké zasedací místnosti nebo protiatomového bunkru ze 70. let minulého století. Připravena je stejně jako loni i zdravotní zóna, kde mohou lidé absolvovat například vyšetření zraku, znamének či měření tlaku.