V noci se jednalo, dnes je na řadě prezident. Babiš už byl na Hradě

05.10.2025 9:47 | Monitoring

První den po sněmovních volbách startují intenzivní povolební vyjednávání. Hnutí ANO Andreje Babiše, jasný vítěz voleb, hledá koaliční partnery, zejména mezi Motoristy sobě a SPD. Prezident Petr Pavel zahajuje konzultace s předsedy stran. Rozhoduje se o tom, koho pověří sestavením vlády. Na sociálních sítích se rozhořela debata o možné vládní koalici a o budoucnosti země.

Foto: ČT24
Popisek: Petr Pavel

Politické strany vstupují v první den po sněmovních volbách do fáze intenzivních povolebních jednání. Volby vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše s přesvědčivým náskokem před koalicí SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), do Sněmovny se dostala také uskupení STAN, Piráti, SPD a Motoristé sobě. Volební účast dosáhla téměř 69 %, což prezident Petr Pavel označil za důkaz zájmu občanů o budoucnost země.

 

 

Nově zvolení poslanci hnutí ANO včera slavili.

 

 

 

Mezi zahraničními reakcemi na síti X vyniká gratulace Viktora Orbána.

 

 

Premiér Petr Fiala (ODS) uznal porážku SPOLU a zdůraznil, že nová koalice ze současných stran není možná, což otevírá prostor pro opoziční roli.

 

 

Na sociálních sítích se objevují komentáře od politiků i od veřejnosti, které odrážejí optimismus vítězů i obavy o budoucí stabilitu.

 

 

 

Menšinová vláda, nebo koalice?

Hnutí ANO zahájilo vyjednávání již v sobotu večer v sídle lídra Andreje Babiše v Průhonicích. Nejprve dorazil tým Motoristů sobě, následovaný předsedou SPD Tomiem Okamurou. Babišova strategie směřuje k sestavení většinové koalice, přičemž Motoristé sobě, kteří se dostali do Sněmovny poprvé, jsou považováni za klíčového partnera.

 

 

Hnutí SPD, které oproti předchozím volbám ztratilo na síle, může poskytnout podporu, ale jeho radikální postoje by mohly komplikovat jednání s proevropskými silami.

 

 

Na síti X se objevují spekulace o možné „šestikoalici“ ANO s SPD a Motoristy, případně o menšinové vládě s tolerancí od jiných stran, jako je část ODS nebo STAN.

 

 

 

Politická vyjednávání budou zaměřena na klíčová témata jako ekonomika, daně a evropská integrace. ANO plánuje sloučit ministerstva průmyslu s dopravou a snižovat daně.

Jednání s prezidentem

Prezident republiky Petr Pavel zahájil už dnes na Pražském hradě úvodní povolební konzultace s předsedy politických stran a hnutí. Uskuteční se jednání s předsedy pěti stran a hnutí, s dalšími se prezident setká v pondělí. Schůzky proběhnou v pořadí podle volebních výsledků, přičemž Pavel plánuje veřejný výstup na závěr dne. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš už absolvoval krátkou schůzku s prezidentem na Hradě, po které informoval novináře, že pověření k sestavení vlády od hlavy státu zatím nedostal. „Pan prezident mě nepověřil. To ještě by bylo předčasné,“ sdělil novinářům šéf hnutí ANO.

 

 

Úloha hlavy státu spočívá v pověření sestavením vlády, přičemž musí respektovat Ústavu a zákon o střetu zájmů – téma, které se týká Babišova vlastnictví Agrofertu. Pavel již dříve šéfa ANO vyzval k vyjasnění této situace a naznačil, že jmenuje premiérem toho, koho uzná za nejvhodnějšího pro tuto funkci.

Na síti X se spekuluje, že Pavel by mohl dát premiérství spíše Karlu Havlíčkovi, aby předešel možným konfliktům.

 

 

Prezident Pavel před volbami doufal ve „stabilní a kompetentní vládu“ a nyní zdůrazňuje nutnost demokratického respektování výsledků voleb. Konzultace by měly pokračovat i v pondělí, pokud to bude zapotřebí. Jejich cílem je zajištění majority ve Sněmovně. Další vývoj bude záviset na úspěšnosti jednání, která by měla vést k sestavení nové vlády.

autor: Naďa Borská

