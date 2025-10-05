V noci se jednalo, dnes je na řadě prezident. Babiš už byl na Hradě

Politické strany vstupují v první den po sněmovních volbách do fáze intenzivních povolebních jednání. Volby vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše s přesvědčivým náskokem před koalicí SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), do Sněmovny se dostala také uskupení STAN, Piráti, SPD a Motoristé sobě. Volební účast dosáhla téměř 69 %, což prezident Petr Pavel označil za důkaz zájmu občanů o budoucnost země.
Vysoká účast v letošních volbách jasně demonstruje zájem občanů o veřejné dění a dokazuje mimořádnou starost občanů o budoucnost naší země. Všem, kteří k volbám přišli, patří mé poděkování. Chtěl bych také ocenit práci členů okrskových volebních komisí, úřadů a institucí, které…— Petr Pavel (@prezidentpavel) October 4, 2025
Nově zvolení poslanci hnutí ANO včera slavili.
Tak jsme to vyhráli ???? Moc děkuju všem, kteří podpořili svým hlasem Hnutí ANO ?? Tohle je vítězství pro všechny ???? pic.twitter.com/6S48tNaj2x— Klara Dostalova (@DostalovaK) October 4, 2025
Přátelé, velký dík! ??— Aleš Juchelka (@juchelkaa) October 4, 2025
Za každou jednu vhozenou obálku, za váš hlas, za vaši podporu a důvěru, kterou jste nám dali v těchto volbách! Hnutí ANO 2011 je opět nejsilnější politickou silou v zemi, a to je zásluha každého z vás!
Děkuji celému týmu, kolegům a hlavně VÁM, našim… pic.twitter.com/uBpnVQHDTB
Mezi zahraničními reakcemi na síti X vyniká gratulace Viktora Orbána.
Truth has prevailed! @AndrejBabis has won the Czech parliamentary elections with a convincing lead. A big step for the Czech Republic, good news for Europe. Congratulations, Andrej! pic.twitter.com/jyqU5EVqc6— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 4, 2025
Premiér Petr Fiala (ODS) uznal porážku SPOLU a zdůraznil, že nová koalice ze současných stran není možná, což otevírá prostor pro opoziční roli.
Tisková konference k výsledkům voleb https://t.co/vWKit3qZn0— Petr Fiala (@P_Fiala) October 4, 2025
Na sociálních sítích se objevují komentáře od politiků i od veřejnosti, které odrážejí optimismus vítězů i obavy o budoucí stabilitu.
Gratuluji @AndrejBabis ????! Dostal silný mandát. A letí, letí se dál: naše země uprostřed velkých změn bude mít novou vládu. Tak kéž tato vláda spravuje náš stát co nejlépe, s pokorou, odvahou a rozumem.— Marek Španěl (@spanelx) October 4, 2025
Střídání kapitánů u kormidla je velmi užitečným mechanismem, kterým… pic.twitter.com/XK3O6iXzYb
Tenhle chlap je prostě jiná káva než ten naškrobený suchar z Brna?????????? pic.twitter.com/ndzDqeIEtE— Peťulína Markvartová (@PeulnaMarkvart1) October 4, 2025
Menšinová vláda, nebo koalice?
Hnutí ANO zahájilo vyjednávání již v sobotu večer v sídle lídra Andreje Babiše v Průhonicích. Nejprve dorazil tým Motoristů sobě, následovaný předsedou SPD Tomiem Okamurou. Babišova strategie směřuje k sestavení většinové koalice, přičemž Motoristé sobě, kteří se dostali do Sněmovny poprvé, jsou považováni za klíčového partnera.
Nebýt Motoristů, tak zase vládne hrůzná vláda. Nebýt Filipa, tak Motoristi nemají 5 pct. Jeden člověk může měnit běh historie celé země. Děkujeme @DolphSegal pic.twitter.com/bAfyYFv4qW— Tomáš Stejskal ???? ???? (@Stejsi_CZ) October 4, 2025
Hnutí SPD, které oproti předchozím volbám ztratilo na síle, může poskytnout podporu, ale jeho radikální postoje by mohly komplikovat jednání s proevropskými silami.
Lepší by bylo, kdyby býval vydržel průběžný výsledek, který dával naději na vládní koalici ANO + Motoristé. S SPD budou potíže. I proto, že tentokrát to Okamura nemá pevně v rukou, když vyvezl do Sněmovny i zástupce dalších straniček. To bude dost nestabilní element.— Jiří Macich ml. (@jirkaxxl) October 4, 2025
Na síti X se objevují spekulace o možné „šestikoalici“ ANO s SPD a Motoristy, případně o menšinové vládě s tolerancí od jiných stran, jako je část ODS nebo STAN.
Tak jako tak, Česku bude vládnout šestikoalice.— ????Ondřej Šebestík???? (@OndrejSebestik) October 4, 2025
ANO, SPD (4 strany), MOTO
SPOLU, STAN, PIR, MOTO
Nemyslím si, že by stan nebo ods šli s ano.
?????? Petr Macinka z Motoristů: S hnutím SPD máme shodné postoje. Zároveň také vyloučil spolupráci se STAN a Piráty.— neČT24 (@42TCen) October 4, 2025
?? Mezitím se již Karel Havlíček z ANO nechal slyšet, že se nikdy netajili tím, že Motoristé jsou pro ANO blízcí. Vidí řadu programových styčných bodů. pic.twitter.com/ZAUNzVXlKs
Politická vyjednávání budou zaměřena na klíčová témata jako ekonomika, daně a evropská integrace. ANO plánuje sloučit ministerstva průmyslu s dopravou a snižovat daně.
Jednání s prezidentem
Prezident republiky Petr Pavel zahájil už dnes na Pražském hradě úvodní povolební konzultace s předsedy politických stran a hnutí. Uskuteční se jednání s předsedy pěti stran a hnutí, s dalšími se prezident setká v pondělí. Schůzky proběhnou v pořadí podle volebních výsledků, přičemž Pavel plánuje veřejný výstup na závěr dne. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš už absolvoval krátkou schůzku s prezidentem na Hradě, po které informoval novináře, že pověření k sestavení vlády od hlavy státu zatím nedostal. „Pan prezident mě nepověřil. To ještě by bylo předčasné,“ sdělil novinářům šéf hnutí ANO.
Na Pražský hrad dorazil předseda hnutí ANO Andrej Babiš, prezident Petr Pavel schůzkou s vítězem voleb zahájí povolební konzultace. Dnes má v plánu pět jednání.— ČT24 (@CT24zive) October 5, 2025
?? ČTK pic.twitter.com/DZ70Z9oGis
Úloha hlavy státu spočívá v pověření sestavením vlády, přičemž musí respektovat Ústavu a zákon o střetu zájmů – téma, které se týká Babišova vlastnictví Agrofertu. Pavel již dříve šéfa ANO vyzval k vyjasnění této situace a naznačil, že jmenuje premiérem toho, koho uzná za nejvhodnějšího pro tuto funkci.
Na síti X se spekuluje, že Pavel by mohl dát premiérství spíše Karlu Havlíčkovi, aby předešel možným konfliktům.
Dobré ráno, tak jsem vše krásně trefil, bohužel. A nakonec i ty Motoristy, je to sice proruská klika Klause, ale celkově lepší, než Stačilo. Takže ještě pár předpovědí do budoucna:— Roman Kolář ???? (@Ro_Kolar2) October 5, 2025
- Motoristé půjdou s ANO, k nim se přidá buď nějaká část ODS, nebo dostanou podporu od SPD, třeba… https://t.co/Waoaijx8SK
Prezident Pavel před volbami doufal ve „stabilní a kompetentní vládu“ a nyní zdůrazňuje nutnost demokratického respektování výsledků voleb. Konzultace by měly pokračovat i v pondělí, pokud to bude zapotřebí. Jejich cílem je zajištění majority ve Sněmovně. Další vývoj bude záviset na úspěšnosti jednání, která by měla vést k sestavení nové vlády.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská