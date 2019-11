V účtenkovce se objevili podivní hráči. Odmítáme, že by ji ovládli mafiáni, ohradila se ostře ministryně Schillerová

03.11.2019 5:30

V loterii Účtenkovka, která má podle Ministerstva financí motivovat ke sběru účtenek a s tím spojené elektronické evidenci tržeb (EET), se začínají objevovat dosti pochybné praktiky některých hráčů. Server Seznam Zprávy upozornil na to, že se v Účtenkovce pohybují hráči s téměř nemožnou výší registrací účtenek za den. Největší hráč by kupříkladu během srpna musel do loterie registrovat až 11.128 účtenek, což by při splnění podmínek znamenalo nakoupit každý den až v 370 odlišných obchodech. Registrací účtenek by ještě následně strávil téměř sto hodin svého času. A nesrovnalosti se objevují u více lidí. To, že by se dělo něco abnormálního a proti pravidlům, ale ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) odmítá.