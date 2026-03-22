VIDEO Hádka na Letné, pak slova o zastřelení. Macinka volá policii

Šejna, zakladatel projektu Restart Česko, na sebe v posledních měsících upozornil virálními videi z demonstrací, kde oslovuje účastníky a konfrontuje je s jejich názory. Jeho záběry ze Staroměstského náměstí či dalších akcí dosahovaly statisícových sledovaností a vyvolaly debatu o tom, nakolik lidé skutečně rozumějí heslům, která na protestech zaznívají.
Tentokrát se dostal do přímé konfrontace s Vojtěchem Pšenákem, kontroverzním aktivistou spojovaným s tzv. Oganesjanovým gangem, který v minulosti čelil kritice kvůli výhrůžkám politikům i incidentům zasahujícím do jejich soukromí.
Hádka na ulici: „Jste idiot“
Video začíná výbušně. Pšenák reaguje na Šejnovo tričko s odkazem na trumpovskou politiku.
„A když má někdo na tričku heslo, kterým se odkazuje k trumpovské politice, tak je to prostě idiot,“ prohlásil.
Šejna si jeho slova nechal potvrdit: „Jsem idiot podle vás?“
„Ano,“ odpověděl Pšenák.
Následovala slovní přestřelka, ve které se oba aktéři obviňovali z manipulace a neschopnosti vést věcnou debatu.
„Možná kdybyste mě furt nepronásledovali a nechali mě vést slušné diskuse s někým jiným…,“ reagoval Šejna.
„Neumíte vést slušnou diskusi s nikým a nikdy,“ trval na svém Pšenák.
Napětí postupně gradovalo. Pšenák Šejnu označil za manipulativního a přirovnal ho k americkému aktivistovi Charliemu Kirkovi, který byl v roce 2025 zastřelen při veřejné akci.
Právě v této části padla slova, která vyvolala největší reakce.
„Vy jste stejně manipulativní, jako byl ten pán, který tady už naštěstí není,“ uvedl Pšenák.
Šejna se okamžitě ohradil: „Naštěstí? Je podle vás dobře, že ho zastřelili?“
Pšenák odpověděl bez váhání: „Tak, mohlo to přijít dřív.“
Tato věta se stala klíčovým momentem celého videa a začala se rychle šířit po sociálních sítích.
Macinka: Ať zasáhne policie
Do celé věci už vstoupil i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který vyzval policii, aby výroky prověřila. „Schvalování vraždy je v ČR trestné podle § 365 trestního zákoníku. Pokud někdo veřejně schvaluje úmyslný zločin nebo vychvaluje jeho pachatele, hrozí mu trest odnětí svobody až na jeden rok,“ napsal ministr Macinka na sociální síti Facebook.
Zároveň připomněl, že policie je povinna jednat z vlastní iniciativy. „Žádám tedy Policii České republiky, aby v tomto ohledu důkladně prověřila pana Pšenáka a jeho výroky v přiloženém videu,“ dodal.
Celý incident tak zůstává nejen předmětem politické debaty, ale může mít i právní dohru.
