VIDEO Schwarzenegger se postavil Putinovi. „Šiřte pravdu.“ Ukrajinci jsou bratři

Herec a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger poslal ruskému lidu srdceryvný vzkaz, který mu má otevřít oči tváří v tvář státní propagandě. Schwarzenegger vyzývá také ruské vojáky na Ukrajině, aby přestali střílet a místo toho aby sdělili pravdu o této válce co nejvíce lidem doma v Rusku. „Žádám vás o pomoc při šíření pravdy, aby se co nejvíce lidí dozvědělo o humanitární katastrofě, která se na Ukrajině odehrává,“ říká ve videu slavný herec.

„Posílám tahle slova svým drahým ruským přátelům a ruským vojákům, sloužícím na Ukrajině. Mluvím k vám dnes proto, že se ve světě dějí věci, které jsou vám zatajovány. Strašlivé věci, o kterých byste měli vědět,“ říká v úvodu své řeči Schwarzenegger. Anketa Prožije Evropa letní prázdniny už v míru? Ano 31% Ne 63% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 7661 lidí

Herec neodsuzuje Rusko jako celek, protože prý má v zemi mnoho přátel i jednoho dětského hrdinu. „Ještě než se dostanu k popisu těch hrozných věcí, budu vám vyprávět o jenom Rusovi, který se stal mým hrdinou. V roce 1961, když mi bylo 14 let, jeden můj dobrý přítel mě pozval do Vídně na vzpěračské mistrovství světa. Byl jsem tehdy v publiku, když Jurij Vlasov zvedl jako první člověk na světě nad hlavu přes 200 kilogramů a mistrovství vyhrál,“ začal vyprávět Schwarzenegger.

„Nějak jsem se dostal do zákulisí a ve svých 14 letech jsem se setkal s nejsilnějším mužem na světě. Nemohl jsem tomu uvěřit, on mi potřásl rukou, usmál se na mě a byl velice milý. Na ten den nikdy nezapomenu. Doma jsem si potom dal jeho plakát nad postel, aby mě každý den inspiroval,“ pokračoval herec

Jeho otec mu prý ale řekl, aby plakát Vlasova sundal. „Bylo to hlavně tím, že neměl rád Rusy kvůli svým zkušenostem z druhé světové války. Byl jako voják součástí nacistické armády, která bojovala u Leningradu, kde německá vojska působila obrovské škody celému městu a jeho statečným obyvatelům. Já jsem si ten plakát ale nesundal, protože mi bylo jedno, jakou vlajku má Vlasov u jména,“ vyprávěl Schwarzenegger.

Tento příběh prý vypráví proto, aby objasnil, že má již od dětství k Rusku a k jeho obyvatelům jen respekt a velkou náklonost. „Srdce a síla ruských přátel mě vždy inspirovala a proto doufám, že mě necháte, abych vám nyní řekl pravdu. Pravdu o válce na Ukrajině a o tom, co se tam odehrává,“ vrátil se Schwarzenegger k současnému konfliktu na Ukrajině.

„Nikdo nechce slyšet kritiku své vlády a země, tomu rozumím, ale jako dlouholetý přítel ruského lidu doufám, že budete vnímat, co vám tu chci říci. A věřte, že k vám mluvím se stejným zanícením, jako jsem mluvil k Američanům v loňském roce po děsivém útoku hordy lidí na Kapitol, kde chtěli narušit naši demokracii. Takže když se objeví něco, co je takto špatné, musím se ozvat,“ prohlásil bývalý politik, že podobné videa vytvořil i při útoku na demokracii ve vlastní zemi.

Poté Schwarzenegger osvětluje jednotlivé lži, kterými státní média krmí ruský lid. „Já vím, že vám vaše vláda tvrdí, že je to operace s cílem denacifikovat Ukrajinu. To ale není pravda, vždyť je to země s židovským prezidentem, jehož příbuzní byli zabiti nacisty při holocaustu. Víte, Ukrajina tuhle válku nezačala, stejně tak ne nacisti nebo nacionalisti. Válku začali ti, kteří stojí u moci v Kremlu,“ má jasno herec a s ním téměř celý svět.

„Tohle není válka ruského lidu a měli byste vědět, že 141 zemí OSN přijalo rezoluci, že Rusko je v tomto konfliktu agresorem a vyzvalo Rusko, aby svou armádu z Ukrajiny okamžitě stáhlo. Jenom čtyři země z celého světa Rusko podpořily, to je tvrdý fakt. Takže vidíte, že svět se obrátil proti Rusku kvůli jeho agresi na Ukrajině, kde ruské bomby ničí civilní cíle, dětské nemocnice a porodnice. Tři miliony ukrajinských uprchlíků, zejména ženy, děti a senioři, museli zemi opustit. A mnoho dalších se o to nadále snaží, je to opravdová humanitární krize,“ pokračuje Schwarzenegger a ve videu ukazuje obrázky zničené Ukrajiny.

„Rusko je kvůli své brutalitě nyní izolované ze společnosti civilizovaných národů. Státní média a vláda vám neříkají pravdu ani o následcích této války pro samotné Rusko. Mrzí mě, že vám to musím říct, ale tisíce ruských vojáků již na Ukrajině padlo při boji proti lidem, kteří chrání svoji zemi. Obrovské množství armádní techniky bylo zničeno nebo opuštěno. Děsivé bombové útoky na nevinné civilisty tolik rozzuřily svět, že byly přijaty nejsilnější globální ekonomické sankce v dějinách. Kvůli imperialistickým plánům své vlády budete trpět i vy, kteří za nic nemůžete,“ snaží se Schwarzenegger sdělit pravdu co nejvíce ruským občanům.

Dále upozorňuje, že ruská vláda lže nejen svým občanům, ale i vojákům, kteří byli posláni na Ukrajinu. „Mnozí z nich totiž vážně věřili, že jedou bojovat s nacisty a že je bude ukrajinský lid nadšeně vítat jako osvoboditele,“ nechápe herec a znovu se vrací k paralele se svým otcem, bojujícím za nacistické Německo.

„Když vidím, jak jsou ze sutin budov vynášeny děti, přijde mi, že se koukám na hororové obrázky z druhé světové války. Když můj otec dorazil do Leningradu, byl nasáklý lží své vlastní vlády. Když bojiště Leningradu opouštěl, byl zlomený, fyzicky i psychicky, a prožil zbytek svého života v bolesti. V bolesti nejen kvůli utrpěnému zranění, ale také kvůli pocitu viny,“ vypráví emotivně Schwarzenegger a stupňuje svou naléhavost.

„Ruští vojáci, kteří toto vysílání slyší, již vědí většinu z toho, co říkám, protože to viděli na vlastní oči. Nechci, abyste byli po zbytek života zlomení jako můj otec. Tohle není válka, která má zajistit bezpečnost Ruska, tohle je nelegální válka. Vaše životy a vaše budoucnost byla obětována pro nesmyslnou válku, kterou odsoudil celý svět,“ říká naléhavě herec.

Připomíná také, že 11 milionů Rusů má na Ukrajině příbuzenské vazby. „Takže každá kulka, kterou vystřelíte, může zabít bratra nebo sestru někoho v Rusku. Každá bomba nemíří na vojenský cíl, ale i na školu nebo nemocnici a něčí domov,“ mluví k ruským vojákům na Ukrajině.

„Vím, že ruští občané nevědí, co se ve skutečnosti na Ukrajině děje, a proto vyzývám, aby ruský lid a ruští vojáci na Ukrajině pochopili, že propaganda lže. Žádám vás o pomoc při šíření pravdy, aby se co nejvíce lidí dozvědělo o humanitární katastrofě, která se na Ukrajině odehrává,“ apeluje Schwarzenegger.

„A prezidentu Putinovi vzkazuji: Ty jsi tu válku začal, ty ji vedeš a ty ji můžeš ukončit,“ vzkázal herec ruskému prezidentovi. A dodal, že svět viděl ty tisíce statečných ruských občanů, kteří vyšli do ulic protestovat proti válce, ačkoliv se vystavili velkému nebezpečí, a to se nezapomene. „Přeji ze srdce celému ruskému lidu, Bůh vám žehnej,“ uzavřel Schwarzenegger.

