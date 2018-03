VIDEO Slovensko: Jeden umělec za druhým politicky řečnil při předávání cen. Dcera Jozefa Banáše, moderátorka Českého lva, si dovolila „pípnout“. Takto dopadla

Slovensko prožívá neobyčejně dynamické politické období a jak už v našich krajích bývá zvykem, ani umělci se nezdržují komentářů. Vypjatou atmosféru se na předávání televizních cen OTO pokusila zklidnit moderátorka Adela Vinczeová, dcera známého slovenského spisovatele Jozefa Banáše, která se pod dívčím jménem Banášová proslavila i u nás. Příliš se jí to však nepodařilo, spíš to ještě schytala.

Sobotní předávání slovenských televizních cen OTO dopadlo podobně, jako týden předtím u sousedů Český lev. Pódiem defilovala řada oceněných umělců, předhánějících se ve vyjádřeních k aktuální politické situaci. V sobotu večer už byla Ficova vláda v demisi a designovaný premiér Pellegrini dojednával nový kabinet, ale ještě se nevědělo, jak v pondělí naloží s jeho návrhy prezident Kiska.

Anketa Je dobře, že ČEZ přestal sponzorovat Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 2256 lidí

Známý herec Milan Knažko své vystoupení uvedl slovy, že využije toho, že je v přímém přenose a nemůže být odstřihnut. Slyšel prý, že vyjadřovat se k politice je nevhodné, jenže teď se prý na Slovensku děje tolik nevhodných věcí, že už je to stejně jedno. Takže začal děkovat mladým lidem (pravděpodobně myšleni organizátoři protestů proti Ficově vládě), kteří prý vrátili do země naději.

Pokračoval vtipkováním o tom, jak by mohla vypadat nová vláda, o které se během víkendu jednalo. V jeho originálních návrzích na ministerské funkce padlo například jméno podnikatele Bašternáka, který je spojován s bývalým premiérem Ficem. Premiérkou by pak Kňažko udělal Mariu Troškovou, Ficovu atraktivní asistentku, která se stala hlavním hromosvodem hněvu. „Určitě od premiéra něco pochytila a doufám, že premiér nechytil nic od ní,“ vykládal Kňažko za smíchu publika.

„Držím vám palce, vydržte. Nenechte se znechutit ani unavit, protože jste na straně pravdy. Máte na to právo a je to dokonce vaše povinnost k budoucnosti. Ještě jednou vám děkuji a jsem s vámi,“ skončil své vystoupení tribun z roku 1989 a pozdější několikanásobný ministr, který byl na předávání uváděn do televizní síně slávy.

Dalším, kdo se na pódiu objevil, byl proslulý tepec slovenské politiky Milan Markovič, který si rovněž nenechal ujít příležitost k rýpání. Uvedl se tím, že na předávání cen jej dostal George Soros, americký miliardář a král neziskovek, jehož vliv na prezidenta Kisku (sešli se vloni na podzim, podle Sorosova vyjádření kvůli řešení prekérní situace slovenských Romů- pozn. PL) zmiňoval před odstoupením premiér Fico.

Pak Markovič v narážce na blízkost pověřeného předsedy vlády Pellegriniho svému předchůdci Ficovi poznamenal, že „Ficko se dnes jmenuje Pellegrini“.

Na tento glosátorský orloj zareagovala právě Adela Vinczeová, která jako populární televizní osobnost přebírala v závěru večera hlavní cenu. Ta ve svém vystoupení uvedla, že ví, že země prožívá pohnuté časy, ale věří, že se dá kumulovat pozitivní energie a tou těžké situaci čelit. „I dnes tu bylo spoustu potlesku, humoru, radosti, smíchu a necítila jsem žádný hněv,“ pochvalovala si moderátorka.

Pak vyjádřila názor, že čím méně hněvu budou lidé mít, tím větší získají nadhled na šanci poznat pravdu. „Kultivujme v sobě tento nehněv a pochopení. A možná si tím zasloužíme i lépe rozdané karty v této zemi,“ vyjádřila Vinczeová naději.

Volání po kultivaci a nehněvu ale na příliš úrodnou půdu nepadla. Komentátorka deníku SME její slova sarkasticky zhodnotila: „Jinak řečeno, dokud vás ten hněv, milé děti, nepřejde, tak budete stát v koutě“. Pokud si podle komentátorky někdo myslí, že lidé nemají právo na hněv, když jim rozkrádají domovinu, tak vůbec nechápe, co se kolem něj děje. „Jestli někoho otravují zaznívající prohlášení a raději bude velebit krásy televarieté, tak si asi nedal práci, aby věci porozumněl,“ odepsala ve zjevné narážce na Vinczeovou komentátorka. Demonstrace proti vládě byly podle ní kultivované až dost a Slováci na ně mohou být hrdí.

A ozval se i Milan Kńažko, jedna z hvězd sobotního předávání. Dá se prý souhlasit, že je třeba podporovat lásku proti nenávisti, ale jen do určité míry. „Už v Listopadu 1989 jsme si mnozí uvědomili, že proti gaunerům se nedá jít jen s něhou a láskou,“ připomněl. V dnešních časech je podle něj třeba být rázný. Nesahat k násilí, ale důsledně využít všech legitimních postupů.

Vinczeová se následně ve vyjádření pro deník Čas hájila, že nehněvat se v žádném případě neznamená souhlasit s tím, co se děje. Na svém názoru však trvá. „Nenávist ke konkrétním lidem je nebezpečná, i když máte ten nejsprávnější názor. Hněv a nenávist plodí zase jen hněv a nenávist. A děsí mě, že takový postoj musím obhajovat,“ dodala moderátorka. Lidé se podle ní mohou svobodně rozhodnout, že budou naštvaní a žít v trvalém hněvu. „Ale moje volba je v hněvu nežít. To už ani tuto svobodu nemám?,“ protestovala na závěr.



Psali jsme: Kiska se právě jmenoval tyranem. Tak příště zase za slušnost, jo, děti? Právník rozebral, co se dnes stalo na Slovensku

„Ty potkan v******ý, ty k***o v******á, ty ryšavá sviňa...“ Robert Fico čelí obrovské nenávisti. A ozval se i starý Mečiar

Šéfredaktor MF Dnes Plesl ke Slovensku: Fico to do zdi nenapálil. Vybral to bravurně. Kiska je úplně minusovej





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav