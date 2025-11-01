Ukrajinské speciální síly Hlavního spravodajského řízení (GUR) pod vedením Kyryla Budanova byly vysazeny z amerického vrtulníku UH-60 Black Hawk, aby stabilizovaly frontu a prolomily ruský obklíčení. Místo toho byly rychle detekovány a zdecimovány ruskými FPV drony (first-person view), což ilustruje, jak levné bezpilotníky mění pravidla boje na východní frontě. Podle ruských zdrojů, včetně ministerstva obrany a kanálů jako Rybar nebo Voenkory, byla skupina asi 11–15 vojáků vysazena kolem 0:16 místního času poblíž továrny Mebelstroy (souřadnice přibližně 48.294 N, 37.134 E). Vrtulník letěl nízko, aby se vyhnul radarům, ale byl zachycen ruskými "čekacími" drony, které čekaly v záloze na silnici. Jakmile vojáci vyskočili a pokusili se překonat 300–500 metrů směrem k městu, aktivovaly se FPV drony z jednotky "Centrum". Tyto zařízení, naložené výbušninami o hmotnosti 1–3 kg, pronásledovaly ukrajinské operátory tepelnými senzory a likvidovaly je v budovách i na otevřeném prostranství. Celá skupina byla zdecimována během 30 minut a ruská strana tvrdí, že všichni zahynuli.
Ruské jednotky 2. a 51. kombinované armády (z Centrálního vojenského okruhu) se soustředily na infiltraci malými skupinami do východních předměstí, jako jsou Myrnohrad a Rodynske. Geolokované záběry z 24. října ukazují, jak Rusové obsadili vesnice Kozatske a Promin východně od Pokrovska a postoupili do východního Myrnohradu. 26. října ruský náčelník štábu Valerij Gerasimov prohlásil, že jeho jednotky dokončily obklíčení nepřítele v Pokrovsku a Myrnohradu. Do 29. října pronikly ruské sabotážní skupiny do centra Pokrovska, kde se odehrávají pouliční boje – podle DeepState mapy je více než polovina města v "šedé zóně", kde se střídá kontrola. Rusové ovládají již 55 % území jižně od železnice a postoupili na sever, což blokuje evakuační trasy. Podle místní správy zůstává v Pokrovsku 1200 obyvatel, kteří nemohou uniknout kvůli ruské palebné kontrole všech cest. Ruské drony systematicky útočí na civilní vozidla, což komplikuje evakuace a záchranné operace.
Dobytí Pokrovska by pro Rusko znamenalo největší územní zisk od Avdijivky v roce 2024 – otevřelo by cestu k Kramatorsku a Slovjansku, posledním baštám ukrajinské kontroly v Doněcku.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
autor: Martin Huml