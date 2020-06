VIDEO Xaver vrací úder. Moravec? Toto jsem neřekl. Věci o ČT a Šafrovi

Člen Rady ČT Luboš Xaver Veselý nedávno v živém streamu na kanálu Xaver Live na YouTube hrubě zaútočil na redaktorku Šafrova fora Johanu Hovorkovou. Člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka se do Veselého následně pořádně opřel a šéfredaktor Forum24 Pavel Šafr žádal Veselého o omluvu. Ta od moderátora nakonec přišla, ale dostatečná podle Šafra bude tehdy, až LXV odstoupí z Rady ČT. Veselého nyní na celé věci nejvíce překvapuje, že se v internetových diskusích řeší více jeho vulgární slova, než to, co je Hovorková zač.

reklama

Anketa Je Nora Fridrichová kvalitní novinářka? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 4870 lidí „Ťuknul jsem na sociální sítě, co se o tom píše. A všichni řeší jen to, že jsem se unáhlil ve výrazech. Je to pravda, neměl jsem to říct, nasypal jsem si už popel na hlavu. Ale co mě překvapuje, že nikdo neřeší podstatu věci,“ říká Xaver Veselý v youtubovém videu, v němž reakce veřejnosti reflektuje.

Tento divácký přístup jej pouze utvrzuje v tom, že se jedná o jednu z těch věcí, které jsou potřeba do nekonečna vysvětlovat, aby měl jistotu, že alespoň někdo jeho sdělení pochopil.

Editorka deníku Forum24 Johana Hovorková před nedávnem zveřejnila komentář s titulkem „Xaver chce znormalizovat Moravcův pořad, aby byl bezzubý jako Události, komentáře“. Nic takového však podle svých slov Veselý neřekl.

„Celé to stojí vlastně na tom, že se mě pan Veselovský v DVTV ptal na Otázky Václava Moravce, co si o tom myslím. Podívejte se na ten rozhovor,“ vyzval diváky udělat si vlastní úsudek. „Velmi polopaticky jsem tam vysvětlil, že jako člen Rady ČT nemám právo zasahovat do programu a z té pozice nemohu mít na Otázky Václava Moravce žádný názor a vliv,“ sdělil.

Pak se však v DVTV bavili o tom, co si o Otázkách Václava Moravce myslí jako divák, v čemž je značný rozdíl: „Divákem je přece každý z nás. Každý divák může mít jiný názor. Řekl jsem pouze, že by se mi více líbilo, kdyby Otázky Václava Moravce, už kvůli různosti pohledu na věc, moderovalo víc moderátorů,“ zopakoval pro přesnost informaci, ze které novinářka Hovorková vytvořila informaci, že chce Veselý „znormalizovat“ Moravcův pořad.

Tentokrát bez vulgarit zopakoval ten největší problém, na který chtěl své spoluobčany upozornit především: „A tato Hovorková, která lže, jezdí přednášet dětem po školách o fake news, o tom, jak mají vnímat média, čemu věřít a čemu ne,“ řekl.

„Pouze mi její článek, že chci normalizovat Otázky Václava Moravce, přišel jako strašná křivda. To je to podstatné, že o mně píší lež,“ doplnil Xaver Veselý. „Když o vás někdo napíše čistou lež, nemůže se přece divit, že se člověk naštve a použije expresivní výraz... Na druhou stranu, říct o někom, že je svině, zase není tak dehonestující. Že jsem řekl, že by jí měli ‚hnát svinským krokem‘, to byla také chyba, mrzí mě to, ale není to žádné vyzývání k násilí,“ vyvrátil slova Zdeňka Šarapatky, s tím, že šlo pouze o metaforu.

„Děsné mi na tom přijde skutečně to, že se nikdo nezaobírá tím, proč jsem o ní takovou nehezkou věc, o paní Hovorkové řekl. Nedopustila se ona náhodou něčeho nehezkého? A něčeho nekorektního? Dopustila,“ konstatoval, s tím, že je poučen. I lidé, kterých si váží, mu prý poté napsali, že se o ženách takto nemluví.

„To, co o mně ale na Forum24 v minulosti řekli za urážky, že jsem špína, normalizátor, ‚kojzar‘ – to je daleko horší, než kdyby napsali, že jsem svině. To ale nikomu nevadí, za to na pranýř nikdo nikoho nenatahuje,“ sdělil Xaver Veselý na závěr.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.