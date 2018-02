VÍME PRVNÍ Pražská ČSSD chce do komunálek prorazit s Drahošem

Novým lídrem pražské kandidátky do blížících se voleb by totiž mohl být Jiří Drahoš. ParlamentnímListům.cz to v pondělí potvrdily dva zdroje z okolí pražské socdem.

„ČSSD vyjednává s neúspěšným prezidentským kandidátem a velmi rádi by ho viděli jako lídra ve svých barvách. Jak je známo, Jiří Drahoš byl pražskou sociální demokracií podporován již při prezidentské volbě, postavil se za něj jak Hamáček, tak Miroslav Poche,“ sdělil jeden ze zdrojů naší redakci.

Podpora Jiřího Drahoše ze strany oranžových ale nebyla celistvá. Za Miloše Zemana se například postavil bývalý ministr vnitra Milan Chovanec, který je jedním z adeptů na nového předsedu sociálních demokratů. Druhým výrazným uchazečem je Jan Hamáček. Tomu však mnoho členů vyčítá právě podporu Jiřího Drahoše.

Česká strana sociálně demokratická ČSSD

Svoboda, solidarita, spravedlnost.

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předsedou ČSSD ale prý bude ten, koho určí europoslanec Poche, zní v kuloárech. Tahle věta mnoha členům ČSSD vadí. „Nám se nelíbí, aby Pražáci, kteří se na všech schůzích a sjezdech vždycky chovali arogantně a přehlíželi úplně každého, nám v Ostravě říkali, že máme volit pana Hamáčka, protože pak bude ministrem obrany u pana Babiše, to přece není možné, aby se takto jednalo,“ uvedl naší redakci jeden ze členů sociální demokracie.

Větší paradox snad nemůže nikoho napadnout. Zatímco část ČSSD se těší z toho, že válečná sekyra mezi sociální demokracií a Hradem byla zakopána, přichází na scénu neúspěšný prezidentský kandidát Drahoš, reprezentující vše, jen ne křídlo Miloše Zemana a ČSSD.

Fotogalerie: - Ve volebním štábu poražených

Psali jsme: EXKLUZIVNĚ Babiš na kolenou. Do vlády se vrací Dienstbier. Stačí už jen jediný krok: Zvolit Hamáčka do čela socdem Hamáček předsedou ČSSD? Členům se nelíbí podpora Drahoše, ale ani jeho podpora Prahy. Vadí jim tvrzení, že lídrem prý bude ten, koho bude chtít Poche EXKLUZIVNĚ Jak se jede ve velkém na Praze 10? Stovky milionů pro TOPku? Úklidovka Rossy? „Kapsička“ Poche, polomrtvý starosta a stratég Zoufalík „Mu zlámu ty prsty!“ V ČSSD se drsně řeší volba vedení. A na jazycích jména jako Hašek, Zimola, Tvrdík

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: B. Richterová a T. A. Nový