Václav Klaus má jasno, proč byl proti Zemanovi nasazen beznázorový Drahoš. I kdo za to může

„Mě zaprvé mile a pozitivně překvapuje, že se nerozehrál nějaký pražský majdan,“ začal Klaus. Kdyby Miloš Zeman v přímé volbě prohrál, jeho stoupenci by podle Klause neorganizovali nějaké masové protesty, neboť na to nemají prostředky. Alespoň podle Klause ne. Zdá se mu ale, že tábor odpůrců Miloše Zemana tyto prostředky má, a proto čekal, zda budou nějaké protesty známé z Ukrajiny v roce 2014.

„Myslím, že si trošku sypou popel na hlavu a vidí, že někde soudruzi udělali chybu,“ rozvíjel téma Klaus. Je překvapen z toho, jak některá média otáčejí ve své rétorice. Některá média před přímou volbou prezidenta běsnila proti Zemanovi. „Za vrchol běsnění považuji týdeník Echo,“ podotkl Klaus. Nechápe, jak někdo může třeba říkat, že Zeman uspěl jenom tam, kde lidé nepřekonali dědictví komunismu. Toto si Klaus skutečně přečetl v týdeníku Echo a považoval to za vrchol hlouposti.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A po druhém kole voleb se najednou i v týdeníku Echo Klaus dočetl, že beznázorový Jiří Drahoš nemohl porazit Miloše Zemana, který jakési názory má. Klaus na to podle svých vlastních slov upozorňoval už celé měsíce před přímou volbou prezidenta. „Teď to všichni přiznávají, že to bylo uměle vytažené, uměle vypiplané, uměle zvolené. A oni teď říkají: Zvolili jsme to špatně,“ pravil Klaus. Osobně Drahoše nevidí ani jako velkého vědce, nýbrž jen úředníka vědy.

Ale jak k výběru beznázorového kandidáta mohlo dojít? Druhý český prezident má za to, že můžeme poděkovat českým médiím. Kdykoli se na politické scéně objeví někdo s názorem, média ho onálepkují a útočí na něj. „Já myslím, že ta politická scéna je rozbitá. Ta mediální scéna ji systematicky rozbíjí. Každého, kdo trochu vystrčí hlavu, kdo se trochu vynoří nad hladinou, tak na něj je veden vždy zarputilý a nekonečný atak,“ vykreslil svůj názor na česká média prezident. Slovo atak doprovodil názorným seknutím ruky a nespokojeně přitom kroutil hlavou. Výsledkem tohoto procesu je, že si mnozí rozumní lidé řeknou, že do politiky radši nepůjdou.

Česká média podle Klause často přestřelují. „A to přestřelení bývá takové, že si lidé řeknou, použiju radši svůj rozum a nebudu se na ta média ohlížet. To přepnutí, přestřelení, v tom jsou naše média mistři,“ zdůraznil Klaus.

V přímé volbě prezidenta se objevily šedé myši, přičemž to není chyba oněch myší, ale právě té mediální scény, která podle Klausova názoru produkuje jednu šedivou myš za druhou.

Česká veřejnoprávní média jsou navíc podle Klause velmi zaujatá a vůči politické scéně nevystupují nestranně.

Mgr. Václav Klaus ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V poslední době se spekuluje o tom, že by příštím českým prezidentem mohl být jeho syn, Václav Klaus mladší. Otec je přesvědčen, že jeho syn má určité konkrétní názory, se kterými se prosazuje, ale kdyby se syn otce zeptal, Václav Klaus starší by mu doporučil, aby teď na prezidentskou volbu nemyslel.

Pár slov padlo i k jednáním v Davosu, o kterých v poslední době tolik mluvil premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Klaus ve vysílání prozradil, že byl na jednáních v Davosu celkem sedmnáctkrát a kdysi tam rád diskutoval. Ale jak šel čas, názorově se s dalšími politiky v Davosu rozcházel. Hádal se s nimi kvůli globálnímu oteplování. Kritizoval EU a tak podobně. A jednoho dne dostal zákaz objevovat se v Davosu jako politik.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pehe: Dublin IV je potřebný. Je nutné přerozdělovat migranty Postavte se Americe! Zeman není loutka. Srbský režisér přivezl film o Kosovu a informace, které tu běžně nejsou Českoslovenští prezidenti se na jevišti Polárky utkají v kampani Zeman dodržuje Ústavu poctivěji než třeba Václav Klaus. Zdeněk Škromach připomíná psí kusy, které se kolem jmenování vlády děly v minulosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp