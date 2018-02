Válková: ANO chce ústavní změny, nezáleží s kým je schválí

Z návrhů SPD má podle ní i v rámci ANO kladnou odezvu například přímá volba starostů a hejtmanů. Pokud by klub ANO ve Sněmovně nechtěl se změnou čekat na vládní předlohu, mohlo by se vycházet z návrhu SPD, který dostal v lednu neutrální stanovisko vlády.

SPD si od ústavní novely o slibuje mimo jiné větší odpovědnost přímo volených starostů a hejtmanů ke spravovanému majetku. „Za ANO můžu říci, že se setkáváme s kladným zájmem, podporou a odezvou i u našich poslanců, že je to změna účelná a dobrá,“ uvedla. Pokud s tím bude příští týden souhlasit klub ANO, mohla by Sněmovna při hledání kompromisů vyjít z návrhu SPD a nečekat, než by s obdobným návrhem přišlo ministerstvo vnitra, dodala.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



poslankyně

Přímá volba starostů a hejtmanů by podle Okamury měla zajistit, že zvolené strany neobejdou vítěze voleb při sestavování městských nebo krajských rad. „Je to posílení demokracie, posílení vůle občanů,“ řekl Okamura. Podle něj návrh současně směřuje i k odvolatelnosti politiků.

Neshoda panuje mezi SPD a ANO v otázce novely trestního zákoníku, s kterou přišla SPD. Podle ní by byla trestná i podpora a propagace ideologie, která potlačuje práva a svobody nebo hlásá nenávist, nejen podpora a propagace takového hnutí. Také tato předloha má neutrální stanovisko menšinového kabinetu Andreje Babiše (ANO). Podle Válkové trestní předpisy není nutné měnit, Okamura kvůli konkrétním případům nesouhlasí.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

Hnutí ANO a SPD, doplněná ještě o KSČM a Piráty, už tento týden jednala o zavedení obecného referenda. Subjekty se shodly na tom, že plebiscit by měl být závazný. Rozdíly zůstávají v názorech na to, jaký počet občanů by měl dostat možnost hlasování vyvolat a čeho všeho by se mohlo týkat. Válková dnes zopakovala, že ANO nechce připustit hlasování mimo jiné o vystoupení z Evropské unie.

