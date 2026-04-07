Vance v Budapešti: Brusel ničí Maďarsko a chce ovlivnit volby

Americký viceprezident JD Vance během návštěvy Budapešti ostře kritizoval Evropskou unii a obvinil její představitele z nepřiměřeného zasahování do maďarské politiky. Ve svých vyjádřeních hovořil o „byrokratech v Bruselu“, kteří se podle něj snaží poškodit maďarskou ekonomiku a ovlivnit domácí politické poměry. Kritika zazněla jen několik dní před parlamentními volbami, v nichž se premiér Viktor Orbán uchází o další mandát. Vance zároveň zdůraznil, že Spojené státy považují vztahy s Maďarskem za důležité, a ocenil roli Orbána v evropské politice. Jeho návštěva je vnímána jako výraz podpory dlouholetému maďarskému lídrovi v době, kdy čelí nejsilnější volební výzvě za poslední roky.
Vance se s Orbánem setkal jen několik dní před parlamentními volbami plánovanými na 12. dubna. Při příjezdu do Budapešti uvedl, že vztahy mezi Maďarskem a Spojenými státy jsou podle něj mimořádně důležité, a zdůraznil také osobní sympatie amerického prezidenta Donalda Trumpa k maďarskému premiérovi. „Prezident vás má rád,“ řekl Vance Orbánovi podle informací TVP World. Americký viceprezident zároveň ocenil maďarskou kulturu a zdůraznil, že Orbán podle něj patří mezi politiky, kteří přispěli k síle a prosperitě Evropy.
Ve svém vystoupení však Vance zároveň ostře napadl Evropskou unii. Podle něj se „bruselští byrokraté“ snažili poškodit maďarskou ekonomiku a ovlivnit politickou situaci v zemi. Jeho projev odvysílala televize Fox News.
Do vystoupení JD Vance zazněla i další silná slova, která rezonují nejen v Maďarsku, ale i v širším geopolitickém kontextu. Americký viceprezident zdůraznil hodnotový rozměr spolupráce mezi Washingtonem a Budapeští.
„To, co Spojené státy a Maďarsko společně představují pod vedením Viktora Orbána a prezidenta USA, je obrana západní civilizace… obrana myšlenky, že stojíme na určité křesťanské civilizaci a křesťanských hodnotách,“ uvedl Vance.
.@VP in Hungary: "What the United States and Hungary together represent under @PM_ViktorOrban and @POTUS' leadership is the defense of Western civilization...the defense of the idea that we are founded on a certain Christian civilization and Christian values..." pic.twitter.com/S77KXKGukn— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 7, 2026
Vedle toho se vyjádřil i k napjaté situaci kolem Íránu a naznačil, že Spojené státy mají k dispozici další kroky, které zatím nevyužily.
„Doufám, že zvolí správnou reakci,“ řekl Vance na adresu Íránu. „Musí vědět, že máme v arzenálu nástroje, které jsme se zatím nerozhodli použít. Prezident Spojených států se může rozhodnout je použít – a rozhodne se pro to, pokud Írán nezmění své chování.“
"I hope they make the right response," says @VP on Iran.— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 7, 2026
"They've got to know, we've got tools in our toolkit that we so far haven't decided to use. @POTUS can decide to use them, and he will decide to use them if the Iranians don't change their course of conduct." pic.twitter.com/UUiQ5SdEO5
Návštěva amerického viceprezidenta se odehrála v závěrečné fázi předvolební kampaně, která je považována za jednu z nejnapjatějších v moderní maďarské historii. Orbán a jeho vládní strana Fidesz čelí rostoucí opozici vedené bývalým vládním spojencem Péterem Magyarem. Ten stojí v čele opozičního hnutí Tisza, které se snaží Orbána po šestnácti letech u moci porazit. Magyar v posledních měsících výrazně posílil a podle některých průzkumů veřejného mínění má jeho hnutí mezi rozhodnutými voliči náskok před vládní stranou. Jiné sondáže naopak naznačují vyrovnaný souboj, přičemž analytici upozorňují, že maďarský volební systém v minulosti pomohl Fideszu proměnit i relativně těsný výsledek ve výraznou parlamentní většinu.
Orbán je dlouhodobě v napjatých vztazích s Bruselem kvůli řadě politických sporů, mimo jiné v otázkách migrace, právního státu nebo postoje k válce na Ukrajině. Maďarský premiér opakovaně kritizuje evropské sankce proti Rusku a tvrdí, že Ukrajina by se neměla stát členem Evropské unie. V předvolební kampani prezentuje svou vládu jako záruku stability a míru a varuje, že vítězství opozice by mohlo podle něj vtáhnout Maďarsko do konfliktu s Ruskem. Opozice naopak vykresluje volby jako rozhodnutí o budoucím směřování země a jejím vztahu k Evropské unii.
Návštěva Vance v Budapešti byla v maďarské vládě prezentována jako důkaz posilujících vztahů mezi oběma zeměmi. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó označil setkání za začátek „nové zlaté éry“ maďarsko-amerických vztahů. Podle něj se jednání zaměřila především na otázky migrace, globální bezpečnosti a energetické spolupráce. Szijjártó zároveň oznámil, že maďarská státní ropná společnost MOL Group plánuje nakoupit přibližně půl milionu tun americké ropy v hodnotě zhruba půl miliardy dolarů. Po bilaterálních rozhovorech se Orbán a Vance zúčastnili také společného programu u příležitosti Dne maďarsko-amerického přátelství.
