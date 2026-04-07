Vance v Budapešti: Brusel ničí Maďarsko a chce ovlivnit volby

07.04.2026 16:58 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Americký viceprezident JD Vance během návštěvy Budapešti ostře kritizoval Evropskou unii a obvinil její představitele z nepřiměřeného zasahování do maďarské politiky. Jeho vystoupení přišlo jen několik dní před parlamentními volbami, v nichž premiér Viktor Orbán čelí nejsilnější výzvě za více než deset let vlády. Vance zároveň vyjádřil Orbánovi podporu a zdůraznil význam vztahů mezi Spojenými státy a Maďarskem.

Vance v Budapešti: Brusel ničí Maďarsko a chce ovlivnit volby
Foto: Repro YouTube
Popisek: Americký viceprezident J.D. Vance na konferenci CPAC

Americký viceprezident JD Vance během návštěvy Budapešti ostře kritizoval Evropskou unii a obvinil její představitele z nepřiměřeného zasahování do maďarské politiky. Ve svých vyjádřeních hovořil o „byrokratech v Bruselu“, kteří se podle něj snaží poškodit maďarskou ekonomiku a ovlivnit domácí politické poměry. Kritika zazněla jen několik dní před parlamentními volbami, v nichž se premiér Viktor Orbán uchází o další mandát. Vance zároveň zdůraznil, že Spojené státy považují vztahy s Maďarskem za důležité, a ocenil roli Orbána v evropské politice. Jeho návštěva je vnímána jako výraz podpory dlouholetému maďarskému lídrovi v době, kdy čelí nejsilnější volební výzvě za poslední roky.

Vance se s Orbánem setkal jen několik dní před parlamentními volbami plánovanými na 12. dubna. Při příjezdu do Budapešti uvedl, že vztahy mezi Maďarskem a Spojenými státy jsou podle něj mimořádně důležité, a zdůraznil také osobní sympatie amerického prezidenta Donalda Trumpa k maďarskému premiérovi. „Prezident vás má rád,“ řekl Vance Orbánovi podle informací TVP World. Americký viceprezident zároveň ocenil maďarskou kulturu a zdůraznil, že Orbán podle něj patří mezi politiky, kteří přispěli k síle a prosperitě Evropy.

Ve svém vystoupení však Vance zároveň ostře napadl Evropskou unii. Podle něj se „bruselští byrokraté“ snažili poškodit maďarskou ekonomiku a ovlivnit politickou situaci v zemi. Jeho projev odvysílala televize Fox News.

Anketa

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?

3%
95%
2%
hlasovalo: 4181 lidí
Vance dále uvedl, že EU se pokoušela omezit energetickou nezávislost Maďarska a zvýšit náklady pro maďarské spotřebitele. „Udělali to všechno proto, že nenávidí tohoto člověka,“ prohlásil s odkazem na Orbána. Zároveň zdůraznil, že nebude maďarským voličům říkat, jak mají hlasovat, a vyzval představitele EU, aby se podle něj chovali stejně.

Do vystoupení JD Vance zazněla i další silná slova, která rezonují nejen v Maďarsku, ale i v širším geopolitickém kontextu. Americký viceprezident zdůraznil hodnotový rozměr spolupráce mezi Washingtonem a Budapeští.

„To, co Spojené státy a Maďarsko společně představují pod vedením Viktora Orbána a prezidenta USA, je obrana západní civilizace… obrana myšlenky, že stojíme na určité křesťanské civilizaci a křesťanských hodnotách,“ uvedl Vance.

 

 

Vedle toho se vyjádřil i k napjaté situaci kolem Íránu a naznačil, že Spojené státy mají k dispozici další kroky, které zatím nevyužily.

„Doufám, že zvolí správnou reakci,“ řekl Vance na adresu Íránu. „Musí vědět, že máme v arzenálu nástroje, které jsme se zatím nerozhodli použít. Prezident Spojených států se může rozhodnout je použít – a rozhodne se pro to, pokud Írán nezmění své chování.“

 

 

Návštěva amerického viceprezidenta se odehrála v závěrečné fázi předvolební kampaně, která je považována za jednu z nejnapjatějších v moderní maďarské historii. Orbán a jeho vládní strana Fidesz čelí rostoucí opozici vedené bývalým vládním spojencem Péterem Magyarem. Ten stojí v čele opozičního hnutí Tisza, které se snaží Orbána po šestnácti letech u moci porazit. Magyar v posledních měsících výrazně posílil a podle některých průzkumů veřejného mínění má jeho hnutí mezi rozhodnutými voliči náskok před vládní stranou. Jiné sondáže naopak naznačují vyrovnaný souboj, přičemž analytici upozorňují, že maďarský volební systém v minulosti pomohl Fideszu proměnit i relativně těsný výsledek ve výraznou parlamentní většinu.

Anketa

Schvalujete útok USA a Izraele na Írán?

9%
91%
hlasovalo: 17666 lidí
Magyar využil Vanceovu návštěvu k varování před zahraničním vměšováním do voleb. Na sociálních sítích uvedl, že žádná cizí země by neměla zasahovat do maďarské politiky. „Maďarská historie se nepíše ve Washingtonu, Moskvě ani v Bruselu – píše se na maďarských ulicích a náměstích,“ uvedl opoziční lídr. Jeho kampaň se zaměřuje především na kritiku dlouhodobé vlády Orbána, ekonomickou situaci v zemi a vztahy Maďarska s Evropskou unií.

Orbán je dlouhodobě v napjatých vztazích s Bruselem kvůli řadě politických sporů, mimo jiné v otázkách migrace, právního státu nebo postoje k válce na Ukrajině. Maďarský premiér opakovaně kritizuje evropské sankce proti Rusku a tvrdí, že Ukrajina by se neměla stát členem Evropské unie. V předvolební kampani prezentuje svou vládu jako záruku stability a míru a varuje, že vítězství opozice by mohlo podle něj vtáhnout Maďarsko do konfliktu s Ruskem. Opozice naopak vykresluje volby jako rozhodnutí o budoucím směřování země a jejím vztahu k Evropské unii.

Návštěva Vance v Budapešti byla v maďarské vládě prezentována jako důkaz posilujících vztahů mezi oběma zeměmi. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó označil setkání za začátek „nové zlaté éry“ maďarsko-amerických vztahů. Podle něj se jednání zaměřila především na otázky migrace, globální bezpečnosti a energetické spolupráce. Szijjártó zároveň oznámil, že maďarská státní ropná společnost MOL Group plánuje nakoupit přibližně půl milionu tun americké ropy v hodnotě zhruba půl miliardy dolarů. Po bilaterálních rozhovorech se Orbán a Vance zúčastnili také společného programu u příležitosti Dne maďarsko-amerického přátelství.

Článek obsahuje štítky

Maďarsko , USA , zahraničí , Orbán , JD Vance

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měl by se maďarským premiérem opět stát Viktor Orbán?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Zrůdné.“ Odveta za pořad ČT, v němž všichni nadávali Jaklovi

11:42 „Zrůdné.“ Odveta za pořad ČT, v němž všichni nadávali Jaklovi

Události, komentáře týdne se výjimečně vysílaly v pondělí. Zazářil v nich zejména bývalý člen RRTV z…