Vánočku koupit, nebo upéct? Spočítali jsme vám to

V obchodech totiž lze najít i vánočky s cenami i kolem 50 korun. Pokud si je však přinesete na štědrovečerní stůl, musíte se smířit s tím, že budou obsahovat jen minimum vajec a namísto másla se budete muset spokojit se směsí palmového a řepkového oleje.



Právě skrze složení, obsahující jen minimum vajec a žádné máslo, totiž výrobci dokáží držet ceny nízké, i přesto, že suroviny, bez nichž se doma při pečení neobejdete, v posledních týdnech razantně zdražovaly. Nejrazantněji je to znát u vajec a másla. Zatímco v loňském roce plato 10 vajec stálo průměrně 48,91 Kč, dnes již atakují cenovku 64 korun. Máslo ještě vloni stálo průměrně 218,44 Kč za kilogram, kdežto dnes již 286,54 Kč, což znamená, že běžné 250gramové balení másla vloni vyšlo na cenu kolem 54,60 Kč a letos přibližně na 71,60 Kč.

Mnozí producenti vánoček se snaží ušetřit i tak, že máslo, tuto hlavní ingredienci, zcela vynechají. Poznat to lze i podle názvů v obchodech – pokud výrobce do těsta použil pouze máslo a žádný jiný tuk, může být vánočka označována jako „máslová“. Pokud v obchodech narazíte na „vánočku s máslem“, naznačuje to, že je kromě másla přítomen i rostlinný tuk. A jakmile máslo není zmíněno v názvu vůbec, častokrát to znamená, že se mu výrobci zcela vyhnuli za pomoci náhražek.



Zatímco vy tedy u pečení pravé vánočky pocítíte, že za peníze, jež by vloni stačily na pět másel, letos nepořídíte ani čtyři, tak někteří výrobci tuto starost nemají. Rostlinný olej totiž oproti máslu naopak zlevňuje a v listopadu stál průměrně necelých 46 korun, zatímco vloni jeho ceny přesahovaly padesátikorunu. A rostlinné tuky zlevnily ještě výrazněji.



Právě díky tomu se vánočky v obchodech prodávají i za ceny kolem 50 až 60 korun. Půlkilovou vánočku značky Ölz tak pořídíte například v Bille za 63,90 Kč, v internetovém supermarketu Košík.cz za 59,90 Kč, v Albertu za 63,20 Kč, Rohlík.cz ji prodává za 59,90 Kč a v Tescu pořídíte 400gramovou variantu za 69,90 Kč.

A jaké je tedy složení tohoto výrobku původem z Rakouska? Složení hovoří jasně: „Pšeničná mouka, cukr, voda, palmový tuk, celá vejce, droždí, emulgátory (mono-a diglyceridy mastných kyselin, stearoyl-2-mléčnan sodný), jedlá sůl, řepkový olej, konzervant: kyselina sorbová, přírodní aroma, mléčná bílkovina.“ Inu, po másle ani stopy.



Máslo byste hledali marně i ve vánočce ze supermarketu Tesco. „Mouka pšeničná, pitná voda, cukr, rostlinný olej řepkový, droždí, pekařský přípravek [zvlhčující látka sorbitol, sušená syrovátka (mléko), pšeničná mouka, emulgátor (e471, e481), sušený vaječný žloutek, pšeničný lepek, sušený vaječný bílek, bramborové vločky, aroma, sušený pšeničný kvas, dextróza, maltodextrin, barvivo (beta-karoten), kyselina: kyselina citrónová, stabilizátor (e466, guma guar), látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy], jedlá sůl s jódem, posyp (cukr, mandle plátky), lesk na pečivo (mléčné bílkoviny),“ zní složení této 400gramové vánočky za 44,90 Kč.





„Sváteční vánočka“ v Albertu, prodávaná za 48,60 Kč, jež je aktuálně zlevněná na 39,90 Kč, pak nepřekvapivě máslo rovněž neobsahuje. „Pšeničná mouka, voda, zlepšující přípravek (cukr, lepek pšeničný, syrovátka sušená, mouka pšeničná, sůl jedlá jodidovaná (sůl jedlá, jodičnan draselný), emulgátor (e471, e481), zahušťovadlo e412, emulgátor e472e, enzym (lepek), látka zlepšující mouku e300), margarín pekařský [olej rostlinný (palmový, řepkový), voda, emulgátory: e471, e322 (řepka), konzervant e200, regulátor kyselosti e330, aroma, barvivo e160a], rozinky (rozinky, slunečnicový olej), droždí, cukr, kvas s citrónem [mouka ječná, voda, ocet kvasný lihový, ovocný protlak - citron (12%), sůl jedlá, sušený pšeničný kvas (mouka pšeničná, voda, startovací kultura), přírodní citronové aroma, vláknina citrusová, startovací kultura], vejce sušená. mašlování: voda, kaseinát vápenatý (mléčná bílkovina). posyp: mandlové lupínky 3 %,“ uvádí „sváteční“ složení této vánočky, která je v Albertu pečena z rozmrazeného polotovaru.

Za podobné ceny se nachází v obchodech rovněž vánočka značky Delta, stojící například v Globusu 48,90 Kč. Složení je opět podobné. A opět bez másla: „Pšeničná mouka, voda, cukr, řepkový olej, rozinky (4%), droždí, vaječná melanž (vejce, regulátory kyselosti: octan draselný, kyselina mléčná a mléč draselný), zlepšovací přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka emulgátor: e471; zahušťovadlo: xanthan; látka zlepšující mouku: kyselina l-askorbová; regulátor kyselosti: e341; barvivo: karoteny; enzymy, vanilkové aroma), citrónové aroma, sůl s jódem (jedlá sůl, jodič draselný), sušené mléko, vanilkové aroma.“





Globus však nabízí i vánočky z vlastní výroby. Za 44,90 Kč sice máslo neobdržíte, v obsahu se však již nachází „máslové aroma“.

„Pšeničná mouka, pitná voda, cukr, krémový margarin: rostlinné tuky (palmový, kokosový, v různém poměru), rostlinný olej (řepkový), pitná voda emulgátory (polyglycerol estery mastných kyselin mono- a didiacylglyceridy mastných kyselin a slunečnicový lecitin), konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, regulátor kyselosti (kyselina citronová), barvivo (karoteny), vaječná melanž, droždí, jedlá sůl, pekařská směs (pšeničná mouka, emulgátor e481, pšeničná bobtnavá mouka, regulátor kyselosti e170, e341, zahušťovadlo e412, rostlinný olej řepkový)), posyp: mandle plátky,“ zní celé složení.



Kdo by chtěl ve vánočce máslo, musí si v Globusu připlatit 28 korun. 15 % obsahu tvoří máslo ve vánočce běžně prodávané za 72,90 Kč, aktuálně již však za 54,90 Kč.





Překvapivé však je, že občas lze narazit na máslo i u levnějších kusů. Levnou máslovou vánočku Kompek za 39,90 Kč lze pořídit v Bille. Máslo v ní tvoří až 9,5 % obsahu, což u ostatních vánoček za podobnou cenu nebývá zvykem.



„Pšeničná mouka, voda, cukr, máslo 9, 5 %, rozinky 4 %, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, pšeničná sladová mouka, emulgátor e471, zahušťovadlo e415, látka zlepšující mouku e300, regulátor kyselosti e341, enzymy), jedlá sůl jodidovaná (jedlá sůl, jodičnan draselný), vanilinový cukr (cukr, aroma), ovocná pasta s citrónovou příchutí (jablečná dřeň (jablka, konzervanty: sorban draselný e202, benzoan sodný, e211), cukr, stabilizátor: modifikovaný kukuřičný škrob e1422, aroma citrónové. regulátor kyselosti: kyselina citrónová, barvivo: karoteny). posyp: mandlové lupínky 1%. mašlování: mléčná bílkovina,“ uvádí složení.





Spotřebitele, kteří chtějí vánočku zcela bez stabilizátorů, konzervantů, rostlinných tuků a vychutnat si pouze pravou chuť vánočky z másla a vajec, čekají zcela jiné cenové nabídky. Zapotřebí v takovém případě je navštívit lokální pekařství, či se v obchodech dívat přímo na lokální pekařské produkty a na jejich složení.

Nabídku menších pekáren nabízejí také internetové supermarkety, z nichž si lze udělat představu, kolik opravdová vánočka stojí. Košík.cz vánočku z Antonínova pekařství například nabízí za 134,90 Kč.







Složení je v jejím případě velmi jednoduché: „Pšeničná mouka, cukr, máslo, vejce, polotučné mléko, droždí, rozinky, sůl, mandle.“

Zájemci o nějakou specialitu si také mohou připlatit za vánočky z bio surovin a nechat si například z internetového supermarketu Rohlík.cz dovézt vánočku z pražské pekárny Eska. Připravit se však musí na to, že stojí 369,90 Kč za kus. „Mouka pšeničná hladká BIO, mouka pšeničná polohrubá BIO, mléko, máslo, cukr, vejce, čerstvé droždí, mandle celé, rozinky, rum, sůl, citron, badyán, muškátový oříšek,“ zní pak složení této 0,7 kilogramu vážící vánočky.





Kdo by si chtěl místo hledání vánočky se složením bez náhražek a placení takovéto sumy vánočku raději upéct doma, na základní suroviny, tvořící cukr krystal, moučkový cukr, plnotučné trvanlivé mléko, 10 kusů vajec a kostku másla, zaplatí podle průměrných cen, pocházejících z dat z pokladen maloobchodních řetězců, sesbíraných Českým statistickým úřadem v listopadu, kolem 181 korun. V loňském roce by přitom stejný nákup v obchodech podle dat ČSÚ z loňského listopadu vyšel na necelých 166 korun, jelikož prudké zdražování másla a vajec nedokázalo spotřebitelům vykompenzovat ani letošní zlevnění cukru.

