Opozice ukázala karty. Takto zkusí sundat Babiše

Není to úplně běžnou znalostí, ale hnutí ANO má ve svém plném názvu číslovku roku svého založení (stejně jako TOP 09). Oficiálně bylo založeno až v roce 2012, nicméně Andrej Babiš vstoupil do politiky už v roce 2011. Je tomu tedy již 15 let, co se v ní pohybuje. Za tu dobu byl ve třech vládách a jednou v opozici, což je na Českou republiku impozantní výkon. A jeho nejslabší výsledek v parlamentních volbách byl 18,65 %, v době, kdy ANO začínalo.
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Anketa
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Podle toho, co se zatím ozývá od opozice i od s ní spřízněných novinářů to vypadá, že už bylo rozhodnuto, jak bude probíhat další pokus o odrazení voličů Babiše. Možná jste zaregistrovali, jak opozice svorně řvala na Babiše, že je slabý premiér. To zřejmě bude refrén, na který se bude hrát celé volební období, pokud se neobjeví něco lepšího. Béčkové pokřiky jako Babiš estébák, Babiš nepřítel demokracie a Babiš zloděj samozřejmě zůstanou, ale pouze pro aktivizaci vlastní základny, nepočítá se s tím, že by něco zmohly s Babišovými voliči.
"Babiš najednou nevypadá jako někdo, kdo má situaci pod kontrolou - naopak. Působí jako člověk, který si neumí uhlídat ani své nejbližší politické okolí a na koho ostatní partneři ve vládě vlastně tak trochu neberou ohledy a dělají si, co se jim zamane."https://t.co/1mGJI3EqSd pic.twitter.com/xSFgYLZ01e— Apolena Rychlíková ???? (@A_Rychlikova) February 16, 2026
Pokusy dělat z Babiše slabého premiéra zatím vypadají směšně. Na každý z nich totiž Babiš může reagovat tím, že vezme fotku expremiéra Fialy a mlčky na ni ukáže. Jenže tato obrana nebude fungovat věčně. Po dvou letech neustálého opakování toho samého, mediální masáži a nakupených neúspěchů (které se nakupí vždycky) už tento narativ nebude znít zdaleka tak šíleně.
???? Stojíme za Vámi @prezidentpavel— Katia Demetrashvili (@kxtyush) January 27, 2026
?? Jakékoliv vydírání považujeme v právním státu za nepřístupné. Pokud v tom má skutečně prsty i slabý premiér Babiš, je to na demisi vlády. pic.twitter.com/rYeRgXZIkn
Metoda
Způsob, jakým se tisk a opozice bude snažit z Babiše vytvořit „slabého premiéra“ je ve své podstatě jednoduchý. Nebudou se zajímat o hnutí ANO, kromě případných velkých kauz. Naopak pod drobnohledem budou Motoristé. A kdykoliv Petr Macinka řekne cokoliv kontroverzního, kdykoliv motoristický ministr udělá botu, kdykoliv si Filip Turek s prominutím uprdne, dostane Babiš na talíř „Je to slabý premiér, nedokáže si ohlídat koaličního partnera.“ A Sofiinou volbou bude, jestli s tím v souladu s pověstí slabého premiéra nebude dělat nic, nebo si zkazí spolupráci s Motoristy.
Vadou na kráse této strategie samozřejmě je, že zatím stojí na písku, konkrétně jen na mediálním obrazu. Když se Macinka pohádá s Clintonovou a Sikorskim, není nejmenší důvod, aby to Babišovi vadilo. Není ani důvod, aby to vadilo jeho voličům. Jedná se jen o další pokus jim vsugerovat „Tohle by vám mělo opravdu hodně vadit!“ Vzhledem k tomu, kolik takových pokusů už proběhlo, není důvod předpokládat, že by to tentokrát bylo úspěšné. Ironicky, strategie „Slabý premiér“ bude fungovat jenom pokud by Babiš šel požadavkům opozice naproti a nechal si diktovat, jak má vládnout.
Autor je redaktor ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.