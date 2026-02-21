Opozice ukázala karty. Takto zkusí sundat Babiše

22.02.2026
autor: Karel Šebesta

Od svého vzniku hnutí ANO a Andrej Babiš čelí pokusům odradit voliče od toho, aby ho volili. Zatím pokaždé neúspěšným. Snaha udělat z Babiše ruského agenta mu dokonce přinesla nevídaný volební výsledek. Události po sestavení vlády ale daly nahlédnout, jak se opozice pokusí Babišovi odloudit voliče tentokrát.

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Premiér Andrej Babiš v Poslanecké sněmovně; 15.01.2026

Není to úplně běžnou znalostí, ale hnutí ANO má ve svém plném názvu číslovku roku svého založení (stejně jako TOP 09). Oficiálně bylo založeno až v roce 2012, nicméně Andrej Babiš vstoupil do politiky už v roce 2011. Je tomu tedy již 15 let, co se v ní pohybuje. Za tu dobu byl ve třech vládách a jednou v opozici, což je na Českou republiku impozantní výkon. A jeho nejslabší výsledek v parlamentních volbách byl 18,65 %, v době, kdy ANO začínalo.

Za tu dobu se objevilo mnoho pokusů výsledek ANO srazit snížením důvěry voličů. Všechny tyto pokusy spojuje to, že byly neúspěšné. „Babiš je zloděj,“ křičela opozice při kauze Čapí hnízdo. A voličům to nevadilo. „Babiš má střet zájmů,“ znělo. „Babiš je estébák,“ křičela opozice dále. Ani to voličům nevadilo. „Babiš zabil 30 000 lidí,“ křičel Milion chvilek za covidu. To zatím voličům vadilo nejvíce, ale Babiš stejně uhrál přes 27 %, měl více mandátů než SPOLU a vládu nesestavoval jen proto, protože mu tři potenciální koaliční partneři zůstali viset před branou pěti procent. Poslední iterace byla „S Babišem budou v Praze ruské tanky“. Ta byla vyloženě kontraproduktivní a pro Babiše hlasovalo více lidí než kdy předtím.

Podle toho, co se zatím ozývá od opozice i od s ní spřízněných novinářů to vypadá, že už bylo rozhodnuto, jak bude probíhat další pokus o odrazení voličů Babiše. Možná jste zaregistrovali, jak opozice svorně řvala na Babiše, že je slabý premiér. To zřejmě bude refrén, na který se bude hrát celé volební období, pokud se neobjeví něco lepšího. Béčkové pokřiky jako Babiš estébák, Babiš nepřítel demokracie a Babiš zloděj samozřejmě zůstanou, ale pouze pro aktivizaci vlastní základny, nepočítá se s tím, že by něco zmohly s Babišovými voliči.

Pokusy dělat z Babiše slabého premiéra zatím vypadají směšně. Na každý z nich totiž Babiš může reagovat tím, že vezme fotku expremiéra Fialy a mlčky na ni ukáže. Jenže tato obrana nebude fungovat věčně. Po dvou letech neustálého opakování toho samého, mediální masáži a nakupených neúspěchů (které se nakupí vždycky) už tento narativ nebude znít zdaleka tak šíleně.

Metoda

Způsob, jakým se tisk a opozice bude snažit z Babiše vytvořit „slabého premiéra“ je ve své podstatě jednoduchý. Nebudou se zajímat o hnutí ANO, kromě případných velkých kauz. Naopak pod drobnohledem budou Motoristé. A kdykoliv Petr Macinka řekne cokoliv kontroverzního, kdykoliv motoristický ministr udělá botu, kdykoliv si Filip Turek s prominutím uprdne, dostane Babiš na talíř „Je to slabý premiér, nedokáže si ohlídat koaličního partnera.“ A Sofiinou volbou bude, jestli s tím v souladu s pověstí slabého premiéra nebude dělat nic, nebo si zkazí spolupráci s Motoristy.

Vadou na kráse této strategie samozřejmě je, že zatím stojí na písku, konkrétně jen na mediálním obrazu. Když se Macinka pohádá s Clintonovou a Sikorskim, není nejmenší důvod, aby to Babišovi vadilo. Není ani důvod, aby to vadilo jeho voličům. Jedná se jen o další pokus jim vsugerovat „Tohle by vám mělo opravdu hodně vadit!“ Vzhledem k tomu, kolik takových pokusů už proběhlo, není důvod předpokládat, že by to tentokrát bylo úspěšné. Ironicky, strategie „Slabý premiér“ bude fungovat jenom pokud by Babiš šel požadavkům opozice naproti a nechal si diktovat, jak má vládnout.

Autor je redaktor ParlamentníListy.cz.

