Ústí není Praha. Falešný ruský dron už je napadrť

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 se válka opakovaně připomíná i ve veřejném prostoru českých měst. Na pražské Letné byla krátce po zahájení konfliktu vystavena zničená ruská vojenská technika včetně tanku a raketového systému, aby si lidé mohli zblízka uvědomit realitu bojů. Při dalších výročích invaze se objevily autentické artefakty z fronty i symbolické instalace, které měly veřejnosti přiblížit dopady války.
Také letos se válka připomíná prostřednictvím zbraně, která se stala symbolem ruských útoků na ukrajinská města. O víkendu si lidé v 17 českých městech mohou prohlédnout makety dronů Šáhid ve skutečné velikosti.
Iniciativa Dárek pro Putina je nechala vyrobit u příležitosti čtvrtého výročí zahájení války a instaluje je na českých a moravských náměstích, s cílem přiblížit veřejnosti, jakou hrozbu podle organizátorů současné Rusko představuje. „Chceme připomenout všem, že když padne Ukrajina, může i naše země být cíl,“ uvedla iniciativa.
Za téměř čtyři roky své existence iniciativa vybrala podle posledních údajů téměř 1,5 miliardy korun na různé typy podpory, včetně zbraní, vojenské techniky, dronů či dalších prostředků, které mají pomoci Ukrajině v obraně proti ruské agresi.
Letošní instalace maket dronů Šáhid však nevydržely bez kontroverzí.
Na sociální síti Facebook se v sobotu objevily fotografie rozmlácených maket dronů Šáhid. Snímky zveřejnila profilová stránka Ústečáci sobě bez cenzury, která k nim připojila ironický komentář: „Na ústeckou protivzdušnou obranu je spolehnutí.“ O poškození makety dronu informoval také Ústecký deník.
Z fotografií zveřejněných v diskusi pod příspěvkem je patrné, že maketa byly výrazně poškozená a je přelomená vejpůl.
Diskuse pod fotografiemi rozmlácených maket ukázala, že téma veřejných instalací připomínajících válku na Ukrajině vyvolává v různých regionech rozdílné emoce. Jeden z komentujících naznačil odlišný postoj k podobným akcím ve srovnání s hlavním městem: „Ústí není Praha,“ zdůraznil. Někteří další uživatelé poškození schvalovali se slovy „v pořádku“.
Rusko začalo íránské drony Šáhid 131 a 136 proti Ukrajině nasazovat zhruba od poloviny roku 2022. Nejprve šlo o stroje dodané z Íránu, od května 2023 však začalo vyrábět vlastní variantu pod označením Geran 2. Tyto bezpilotní prostředky se postupně modernizují – zatímco původně nesly nálož o hmotnosti kolem 50 kilogramů, její hmotnost se postupně zvýšila až na přibližně 90 kilogramů.
