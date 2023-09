Vážné podezření nad reportáží Fridrichové z ČT. Korupce? Předáno policii!

reklama

Na Místní oddělení Policie ČR Strašnice se v pondělí dostavil pražský vydavatel a novinář Jan Čížek, aby podal trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci možné korupce a ovlivňování redakce 168 hodin v České televizi. To se týká reportáže „Josefovské povětří“, kterou veřejnoprávní televize odvysílala v neděli 17. září v pořadu 168 hodin a o den později ji zveřejnila na svém facebookovém profilu. „Jedná se o velmi tendenčně zhotovenou reportáž, která hájí zájmy německého developera firmy Meridian Nová Energie proti obyvatelům obce Josefov na Sokolovsku, kteří odmítli v referendu výstavbu jejich větrných elektráren. Reportáž se staví zcela na stranu developera, naopak očerňuje odpůrce stavby, kteří referendum vyhráli,“ píše se v policejním protokolu.

Oznamovatel vycházel z faktu, že Česká televize se až dosud vždy stavěla v podobných reportážích na stranu občanů. „Proto existuje důvodné podezření, že německý developer mohl použít vůči redakci ČT nátlak, aby takto tendenční reportáž odvysílala. Zároveň by Policie ČR měla prověřit, zda nedošlo k ovlivnění redakce penězi nebo jinou výhodou, aby upřednostnila zájem německého developera na úkor občanů obce Josefov,“ uvedl a připomněl, že veřejnoprávní televize nemůže být ze zákona ovlivňována cizími subjekty a že obsah jejích reportáží musí být nezávislý a nesmí v nich být straněno ekonomickým zájmům soukromých subjektů.

Jedna strana blbečci, zatímco druhá působí pozitivně

V obci Josefov se 404 obyvateli měly vzniknout dvě větrné elektrárny firmy Meridian Nová Energie, vlastněné mateřskou firmou v Německu. Obec vypsala referendum, v němž se 73,8% zúčastněných vyjádřilo, že v obci větrné elektrárny nechce. „Redaktoři ČT natočili reportáž, kde jedna strana má působit trochu jako blbečci (odpůrci výstavby), zatímco ta druhá pozitivně (zastánci výstavby). Německý developer je představen jako zachránce obce, který nabízí peníze do rozpočtu, které ‚hloupí‘ obyvatelé odmítají,“ konstatuje novinář Čížek. Pro dokreslení dodává, že toto není ani zdaleka ojedinělý případ a že tu samou firmu, tedy Meridian Nová Energie, již dříve odmítly například obce – Polná (5200 obyvatel), Citoliby (1100 obyvatel), Kolovce (1000 obyvatel), Jilmín (879 obyvatel) a další. Kritizuje, že toto v reportáži nezaznělo.

„Vzhledem k faktu, že mimo soukromé firmy Meridian Nová Energie není žádný jiný beneficient výsledku této reportáže, existuje proto důvodné podezření, že při vytváření reportáže došlo ke korupci redakce 168 hodin, včetně vedoucí Nory Fridrichové, která o zařazování a vyznění reportáží rozhoduje,“ zdůrazňuje. Podle oznamovatele vede k podezření i fakt, že Česká televize zhruba před týdnem odvysílala podobnou reportáž o referendu v obci Tuchoměřice, v níž informovala naprosto obráceně, tedy v zájmu občanů, hlasujících proti záměru developera. „Podivně působí i osobní vyjádření šéfredaktorky Nory Fridrichové, která na přímý dotaz, kdo téma negace referenda v Josefově do redakce přinesl, odmítá vysvětlit,“ odvolal se Jan Čížek na diskusi, v níž moderátorka takto zareagovala.

Objektivní a vyváženou informací je informace relevantní

ParlamentníListy.cz se proto obrátily na osobu z nejpovolanějších, advokáta Aleše Rozehnala, experta na mediální právo. „V první řadě musím předeslat, že v dané kauze budu zřejmě zastupovat paní Noru Fridrichovou,“ reaguje. K tendenčnosti nicméně uvádí, že objektivita a vyváženost neznamená beznázorovost. „Objektivita a vyváženost médií a jejích novinářů nemůže spočívat pouze v tom, že budou prezentovat různé protichůdné názory, protože takový přístup by ve skutečnosti vedl k nevyváženosti. Pojem objektivita tedy v sobě zahrnuje zejména správnost a věcnost. Objektivní a vyváženou je jen taková informace, která byla jako ta, jež má být vysílána, vybrána z dostupné sumy informací jako relevantní pro událost, o níž je informováno, včetně uvážení kontextu události. Je tedy možno uzavřít, že objektivní a vyváženou informací je informace relevantní,“ vysvětluje odborník.

Zároveň upozorňuje, že objektivní a vyvážené informování občanů a pravdivá prezentace společenských událostí je navýsost věcí obecného zájmu. „Ochrana obecného zájmu je svěřena různým právním odvětvím, včetně práva trestního, protože společnost má zájem na řádném, nestranném a zákonném obstarávaní věcí obecného zájmu, tedy na ochraně čistoty veřejného života. V případě médií tento obecný zájem obstarávají mimo jiné provozovatelé televizního vysílání, tedy i Česká televize, jakož i osoby, které pro tyto organizace pracují, tedy zejména novináři,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Aleš Rozehnal.

O podplácení může jít i v případě přijetí výhody či protislužby

Zdůrazňuje přitom, že samotná neobjektivita či nevyváženost reportáže nemůže být postižena trestním právem, neboť náprava je svěřena právu správnímu či civilnímu. „Pokud by však do věcí obecného zájmu zasáhla nějaká osoba s úmyslem opatřit sobě prospěch, jedná se o jednání protiprávní, které by mohlo být sankcionováno i právem trestním. Do obsahu médií totiž mohou zasahovat pouze provozovatelé těchto médií, resp. jejich zaměstnanci, kteří jsou z toho důvodu jedinými osobami, které za tento obsah odpovídají. Pokud do obsahu média zasahuje někdo jiný, jedná se o zásah protiprávní,“ podotýká expert na mediální právo.

Trestním právem může být ovšem řešena nejen osoba zvenčí média. „Pokud by nějaká osoba přijala za odvysílání neobjektivní či nevyvážené reportáže peníze nebo jiné materiální hodnoty, jednalo by se o podplácení. O tento trestný čin by se jednalo i v případě, že by takové osobě byla poskytnuta nějaká výhoda či protislužba. Takovou výhodou či protislužbou by mohlo být například to, že této osobě bude zachováno její pracovní místo, zlepší se její pracovní postavení či získá vyšší mzdu,“ popisuje Aleš Rozehnal.

Uvádění jediného dodavatele může být nepřímou reklamou

Tuto kauzu vnímá z několika úhlů advokát Tomáš Nielsen, který sám vede s Českou televizí soudní spor kvůli tomu, že byl společně s imunoložkou Zuzanou Krátkou označen v covidové době v jejím pořadu Newsroom ČT24 za dezinformátora. „Samotné trestní oznámení, o němž hovoříte, podle mě nemá bez konkrétních důkazů moc šancí na úspěch. Samotný fakt, že Česká televize šíří tendenční reportáže, není důkazem o spáchání trestného činu. Na druhou stranu, každý má právo obrátit se na orgány činné v trestním řízení, pokud má za to, že mohl být spáchán trestný čin. Něco jiného by ale byl podnět k Radě České televize a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání,“ říká pro ParlamentníListy.cz Tomáš Nielsen.

ČT není od toho, aby formovala jediný správný názor

Výstavbu větrných elektráren považuje za velmi aktuální, protože se úzce dotýká menších obcí, které s podobnými projekty nemají moc zkušeností. „Je to dnes velké téma, s nímž se opakovaně setkávám například na Vysočině, kam pravidelně jezdím. Jsem přesvědčen o tom, že je nutné o přínosech a rizicích větrných elektráren věcně diskutovat. I proto považuji podobné reportáže, natož z dílny veřejnoprávního média, za problematické. Česká televize má ze zákona za úkol podporovat otevřenou diskusi. Není tu od toho, aby ideologicky formovala jediný správný názor, aby zesměšňovala a dehonestovala lidi s jiným názorem. V takovém případě může být její činnost dokonce v rozporu se zákonem,“ myslí si Tomáš Nielsen.

Během dneška bylo Janu Čížkovi sděleno, že jeho oznámení bylo dle místní příslušnosti postoupeno na Místní oddělení Policie ČR Podolí. ParlamentníListy.cz se zajímaly o to, jak se k této kauze staví na Kavčích horách a požádaly proto Českou televizi o vyjádření, zda si je vědoma skutečností uváděných v trestním oznámení, zda už v této věci sama zahájila interní šetření a zda kvůli možné tendenčnosti reportáže obdržela podněty či stížnosti. Do zveřejnění článku však Česká televize neodpověděla.

