Vážné varování pro Babiše a jeho vládu: Nedávejte se do kupy s pochybnými aktivisty. Bezpečnostní analytik Jan Schneider před kamerou PL odhalil důležité věci

„Dezinformace jsou pro někoho velký problém, pro někoho je to velký byznys. Největší problém je z mého pohledu manipulace se strachem. Ta může probíhat mnohým způsobem a ty dezinformace jsou jednou z dost závažných součástí, ale není to to gró, kterého bych se bál nejvíc,“ poznamenal úvodem Schneider.

Následně se věnoval výrokům neúspěšného prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše, jenž tvrdil, že volby by mohly být ovlivněny zpravodajskými rozvědkami. „Ty volby byly poznamenány dezinformací, touto páně Drahošovou dezinformací,“ podotkl Schneider. „Nebyly poznamenány tak, aby to ty volby rozhodlo. Nebo možná ano, ale negativně. Tato informace nepomohla nikomu vyhrát, ale pomohla někomu prohrát,“ míní Schneider s tím, že lidé vytušili, že Drahoš si otevíral zadní dvířka pro vysvětlení svého neúspěchu.

Psali jsme: Šíří o mě dezinformace, rozčílil se Jiří Drahoš. Třeba že za mnou stojí nějaký pan Soros Budu prezidentem, věří Jiří Drahoš. A žádná ruská dezinformace, žádné "druhé lithium" s tím prý nic neudělá Drahoš líčil Soukupovi, jaké hrůzy tu provádějí dezinformační servery. A pak na něj ostře nastoupil kvůli vtipu na Jindřicha Šídla Drahoš zveřejnil seznam dezinformačních webů. Až nápadně se shoduje s tím od aktivisty Jandy

Moderátor Panenka pak poukázal na různé dezinformační e-maily, které kolovaly ohledně Jiřího Drahoše, mnohem vážnější se pak i podle ministra vnitra Lubomíra Metnara ukázala zpráva, jež vyzývala Zemanovy voliče, aby nechodili k volbám v prvním kole, neboť prý má automaticky zaručený postup do druhého kola. „Tato věc měla ovlivnit chování lidí při volbách, což je nepřípustné. Ty věci se skutečně nedají porovnat,“ sdělil Schneider k celému problému.

Anketa Chcete referendum o setrvání v EU? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 11309 lidí

Když se pak Schneider vrátil k Drahošovým slovům ohledně ovlivňování voleb ze strany zahraničních zpravodajských služeb, podotkl, že Drahoš vypadal jako panák, který říká naučené věci. „Naprosto nepochopitelně, a to už byl opravdu vlastní gól, to zopakoval ještě jednou, čímž myslím, že se dost ztrapnil. A hlavně – on furt sázel na to jako ta přesnost a dokazatelnost, a tady vlastně vystoupil jako takový ten nejpokleslejší příznivec konspiračních teorií,“ řekl Schneider. A jak rozvědka cizího státu může ovlivnit volby? „Oblíbená cesta je přes neziskové organizace,“ sdělil. „Ty organizace tady vyvíjejí určitý tlak,“ dodal.

„Rusko je v defenzivě. Je to vidět z pohybu NATO, které se za těch 25 let hnulo 1000 kilometrů směrem na východ. Je zajímavé, že Američané budují základny kolem zemí, které jsou jejich věřiteli. Takže ten pohyb jde tímto směrem. Rusové mají podobné zájmy ve střední Evropě, jako mají Američané na Kubě a v Mexiku. Nechtějí dopustit, aby se proti nim vyvíjely některé aktivity v těchto zemích. Snaží se čelit některým aktivitám, ofenzivě, která jde na východ,“ podotkl pak Schneider k dalšímu tématu.

Své pak bezpečnostní analytik řekl také k dezinformačnímu centru vzniklému u ministerstva vnitra a rovněž k lobbistickému spolku Evropské hodnoty. „Je potřeba říct, že Evropské hodnoty jsou právě jedním z takových subjektů, velice podezřelých, protože před několika lety vykázaly ve svém financování částku, kterou jim ten dotyčný subjekt neposlal. Jsem zvědav, jestli se na to dostanou příslušné úřady. Tato organizace je velmi podivně financována,“ poznamenal Schneider.

VIDEO Host pořadu PL Horké téma Jan Schneider

Když se jej pak moderátor Panenka zeptal, zda mají pravdu ti, kteří tvrdí, že lidé mají svůj rozum a nejsou potřeba například neziskové organizace pro boj s dezinformacemi a fake news, Schneider odvětil, že by to vskutku nechal na lidech. „Rozhodně bych neposkytoval čtenost těm institucím, které se tím zabývají. Těm to poskytuje velký byznys. Staré techniky nazvaly novým jménem. Ty věci, jimiž definují hybridní válku, jsou známy 2500 let,“ podotkl rovněž bezpečnostní analytik. „Velice bych varoval státní správu, aby se s těmito subjekty dávala do kupy. Vím, že se tlačí k panu premiérovi. Pan ministr vnitra by mohl udělat ten vnitroresortní škrt, aby se státní správa očistila,“ sdělil Schneider.

Dezinformace o zdravotním stavu prezidenta vyhodnotil Schneider jako dezinformace s potenciálem destabilizovat společnost. „Měl by se tím především zabývat ten dezinformační odbor na vnitru. A jestliže to neudělá, měl by být rozprášen. Je to navíc velmi neetické,“ poukázal Schneider.

Závěrem se Schneider vyjádřil k novinářům, kteří vytvářejí nejrůznější seznamy médií, jež bychom neměli číst. „Vypracování seznamů je skutečně rys autoritářského systému, který směřuje k totalitě a ne k demokracii. Všichni ti novináři, kteří vypracovávají seznamy, to je opravdu hnůj a to je důvod, proč pan prezident Zeman nemá ten novinářský stav ve velké vážnosti,“ zakončil Schneider.

Psali jsme: Primátor Staněk: Olomoucká radnice hostila setkání poslanců a senátorů dTest: Zpřísnění povinného ručení Olomouc: Požární hlásiče a detektory plynů zvýší bezpečí výherců soutěže Rozvoral (SPD): Olympijské hry – držím palce!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef