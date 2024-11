Ve světle Ukrajiny přišlo svědectví o Joeovi Bidenovi. A varování

Anketa Jste pro vystoupení z NATO? Ano 94% Ne 4% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 309 lidí

Volební guru, jak Natea Silvera popsala televize Fox News, prohlásil, že neexistuje žádný „zvláštní důvod předpokládat, že je Biden kompetentní být stále prezidentem“ a vyzval ho, aby okamžitě rezignoval.

„Existuje nějaký konkrétní důvod k tomu předpokládat, že Biden je stále ještě kompetentní být prezidentem? Je to velmi těžká práce. Je to nebezpečný svět. Padají extrémně důležitá rozhodnutí na Ukrajině. Měl by odstoupit a nechat Harrisovou sloužit poslední 2 měsíce,“ zvolal Silver na sociální síti X.

Is there any particular reason to assume Biden is competent to be president right now? It's a very difficult job. It's a dangerous world. Extremely high-stakes decisions in Ukraine. He should resign and let Harris serve out the last 2 months.https://t.co/02huFqQT3W pic.twitter.com/ZLWqcbkAYW