Ve výstavbě je téměř 200 km silnic, kilometr stojí 152 milionů

Letos má zahajování nových staveb pokračovat, připravena je výstavba více než 150 kilometrů nových silnic. Vláda je kvůli pomalé výstavbě a opravám silnic dlouhodobě terčem kritky.

Hlavním problémem jsou podle předsedy vlády zejména průtahy při přípravě nových staveb. „Musíme se hlavně zaměřit na urychlení výstavby, celá základní dálniční síť už měla dávno stát,“ řekl. K tomu by podle něj měla pomoci novela zákona o urychlení výstavby infrastruktury. Mimo jiné zavádí institut tzv. mezitímního rozhodnutí, stavba by tak mohla začít a pokračovat nezávisle na sporu o výši náhrady za pozemek. Novela se projednává v Poslanecké sněmovně.

Babiš se vyjádřil také k dálnicím směřujícím do Rakouska. Podle něj by Česko mohlo mít dálniční napojení s Rakouskem nejpozději do roku 2025. Nejdál je v současnosti dostavba jihočeské dálnice D3. Konkrétně jde o 19kilometrový úsek z Bošilce do Borku, který by měl být dokončen v příštím roce. Ještě letos ministerstvo plánuje začít se stavbou dvacetikilometrového obchvatu Českých Budějovic. Podle Ministerstva dopravy by měla být hotova do roku 2022. Na tyto stavby by pak měly navázat tři zbývající úseky o celkové délce 24 kilometrů až k hranicím s Rakouskem.

Letos má Ministerstvo dopravy v plánu otevřít 40 kilometrů nových dálnic a silnic prvních tříd. Půjde například o čtyři zmodernizované úseky dálnice D1, úsek D7 a další silniční úseky.

autor: mp