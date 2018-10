Vedení zpravodajství ČT, Bakala a Hamáček. Erik Best rozkrývá personální propojení, které vysvětluje mnohé

Americký novinář Erik Best se na svém webu FSfinalword.cz zaměřil na vztah veřejnoprávní České televize a sociální demokracie.

„Bohuslav Sobotka už dávno není českým premiérem a předsedou ČSSD, zpravodajství České televize si ale vazby na Sobotkovu éru stále zachovává. Nejvýraznější je to u zástupce šéfredaktora Františka Lutonského, jehož manželka Jana Lutonská je partnerkou v PR agentuře Bison & Rose,“ začal rozplétat nitky Best.

Původní text ZDE

Dále dodává, že agentura zastupuje Zdeňka Bakalu, který si pod Sobotkovým dozorem koupil OKD, za což do něj prezident Miloš Zeman pravidelně kope.

„Bývalý partner v Bison & Rose Miloš Růžička zároveň jako soukromník radil ministrovi vnitra v Sobotkově vládě Milanu Chovancovi. Dlouhá léta agentura zastupovala také generálního ředitele České televize Petra Dvořáka, čímž vznikl trojúhelník Sobotka–Dvořák–Bakala propojený skrze Bison & Rose. Lutonský a jeho žena tvoří jen část celkového obrázku, jejich střet zájmů ale pomáhá vysvětlit, proč Česká televize předstírá, že trpký bratrovražedný boj uvnitř ČSSD zuří především mezi Janem Hamáčkem a zemanovskou frakcí,“ uzavřel Best se slovy, že ve skutečnosti jde však o to, že lidé ze Sobotky éry, a to včetně těch v České televizi, se snaží oddálit svůj politický či profesionální konec.

autor: vef