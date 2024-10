Veleba: Dotace za pole ladem, za pěstování bodláků. Tam jsme se dostali

Vážení a milí čtenáři tohoto seriózního internetového deníku Parlamentní listy. Není obvyklé takto začínat, ale v naší předemokratické zemi, směřující k jednomu správnému názoru, který nemůže mít nikdo jiný, budu se držet svého kopyta více než náš toho času ministr zemědělství, profesně teolog Marek Výborný. Vskutku skvělá a všeobjímající kvalifikace, před níž ti nevěřící sklánějí hlavu, mlčí a myslí si svoje.

Jurečka a neuvěřitelná story. A paní Pavlová a její zkušenosti…

Výzva pro vládní politiky… Skončete!

Já sám jsem, s výjimkou pana prezidenta Havla a jeho první ženy Olgy, přišel do styku se všemi významnými ústavními činiteli včetně prezidentů republiky a jejich manželek. V letech 2005 až 2014, kdy jsem pracoval jako prezident Agrární komory ČR, jsem byl v roce 2012 zvolen členem horní komory Parlamentu, tedy Senátu ČR, za venkovský senátní obvod číslo 44 Chrudim a v letech 2016 až 2020 zastupitel Kraje Vysočina. Proč to píši. Rozhodně ne proto, abych se zde předváděl, moje nejproduktivnější doba je už za mnou, nebudu už nikdy nikam kandidovat, zkrátka stačilo. Ale píši to proto, že mám docela dobré zkušenosti z práce na vysokých pozicích, a hlavně dovedu užívat zdravý selský rozum, který mě dali moji dávno nežijící skromní rodiče – šli do starobního důchodu, dostávali měsíčně částku 950 Kč dohromady a já byl přijat a studoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. To jsou doložitelné skutečnosti, a proto mám určitý kredit psát tyto řádky a vyzvat dnešní vládní politiky, zejména pak našeho ministra zemědělství, aby skončili. Ano, skončete, a to dřív, než bude pozdě!

Před necelým týdnem Marian Jurečka sdělil, že hodlá kandidovat na předsedu partaje KDU-ČSL. No, reakce čtenářů, které se pod článkem jenom sypaly, jsou docela drsné a pro místopředsedu vlády nijak povzbudivé. Dovolím si zde jednu slušnou, ale jasnou reakci, která mluví i o ministru Výborném, s níž se zcela ztotožňuji, ocitovat: „Oba dva stojí za p*d. Vykašlali se na venkov. Jadrná mluva je jim cizí, i když zvláště na venkově má své místo. Jurečka vyměnil obor, kterému trochu rozuměl, za koryto, Výborný nerozumí ničemu z toho, co chce dělat. Spolu s Bartoškem patří do starého železa.“ Spojuje je antibabišovský fanatismus a řekl bych, že to je hodně málo na to, aby navázali na své předchůdce a posunuli porevoluční úroveň našeho zemědělství výš.

Dnešní zemědělská politika směřuje k pádu… A co Marie Terezie?

Já jsem dobu po listopadu 1989 mimo dalšího vzdělání, které za Husáka nebylo možné, tedy dálkového studia sociologie venkova při zaměstnání, využil k praktickému vzdělání. Tím byly soukromé cesty po Evropě, Ukrajině, Číně, Izraeli, USA a Kanadě za zemědělstvím a zemědělskými odborníky těchto zemí. Byl jsem také v Austrálii, na farmě pana Milana Zeleného, kde jsem s úžasem sledoval poprvé v životě třicetidvoumístnou kruhovou dojírnu. Podotýkám, všechny cesty jsem si vždy platil sám a cestoval jsem v době dovolené. Byla to neuvěřitelná škola, kterou jinak nemůžete získat a mám názor, že dnešní zemědělská politika v naší zemi reprezentovaná ministrem Výborným, směřuje k hlubokému propadu a nebojím se říct, k pádu. Je třeba ji zastavit, začít hned a jasně říct, že s ministrem Výborným to možné není a nebude! Právě teď se totiž zakládá nová úroda, jejíž výsledky, tedy i peníze pro zemědělce, se dostaví příští rok převážně v srpnu. Právě teď se nechávají pole ladem, za což dostane zemědělec peníze sice později, vláda nemá, ale až počátkem roku. Ano, čtete dobře, peníze za to, že na půdě mimo bodláků (bodlák obecný), nic nepěstuje. Je to neuvěřitelné, ale s takovýmto hospodařením skončila už osvícená panovnice Marie Terezie, abychom se k němu my, za podpory ministra Výborného, vrátili.

Co znamená pole ladem, zarostlé bodláky?

Od mého burcujícího článku o postupné likvidaci českého zemědělství uplynuly tři týdny. Vzbudil velkou pozornost, byl jsem kontaktován hospodáři z terénu i běžnými lidmi, kteří jezdí a vidí. Například pole ladem, zarostlé bodláky, a ptají se, co se děje, co to znamená, když stále více potravin do obchodních řetězců dovážíme, když dříve to bylo naopak – vyváželi jsme a pole byla čistá a stáje plné dobytka.

Přišel tedy čas prezentovat svoje celoživotní názory veřejně, na rovinu a šířit je. Nejsou to totiž názory jenom jednotlivce, tedy moje, ale našeho Klubu 2019, kde se pravidelně scházejí zkušení a významní lidé a zdaleka ne jenom zemědělci. Jednou měsíčně mezi nás přicházejí velmi významné osobnosti, počínaje panem prezidentem Václavem Klausem, přes ombudsmana, docenta Ševčíka, profesora Žaloudíka, docentku Švihlíkovou a mnohé další.

A náš názor je, že je tady čas české zemědělství zachránit a znovu nastartovat. Jak? Na to je snadná odpověď, s novými lidmi, kteří mají tuto zemi rádi, s odborníky. Ano, startem budou nadcházející parlamentní volby a noví lidé.

Jan Veleba

Exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019