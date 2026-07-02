Velký rozhovor s Václavem Cílkem už zítra dopoledne na PL

02.07.2026 18:10 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Václav Cílek v exkluzivním rozhovoru pro ParlamentníListy.cz rozkrývá složité technologické i geopolitické vazby, které přímo ovlivňují energetickou bezpečnost, kritickou infrastrukturu a potravinovou soběstačnost naší země. Celý rozhovor z pera Jaroslava Polanského vyjde na webu již zítra dopoledne, v pátek 3. července 2026.

Velký rozhovor s Václavem Cílkem už zítra dopoledne na PL
Foto: Redakce
Popisek: Václav Cílek

Patří obzor všem, nebo si ho bezohledně privatizujeme obřími větrnými elektrárnami? Jak hluboko pod povrch sahá kontinentální vysušování české krajiny a proč může konflikt v dalekém Hormuzském průlivu dramaticky zdražit jídlo na našich talířích? Známý geolog a spisovatel nabízí pohled, jenž sahá daleko za horizont běžných zpráv.

Kromě varovných ekologických a ekonomických témat rozhovor přináší i hlubší pohled do lidské duše v dnešní nervózní a polarizované době. Václav Cílek sdílí svůj recept na zachování vnitřního klidu, budování osobní odolnosti a vysvětluje, proč je pro přežití společnosti klíčové nepřestávat spolu mluvit a prokazovat si vzájemný respekt.

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Článek obsahuje štítky

energetika , Polanský , větrné elektrárny , voda , sucho , Cílek , Česká krajina , Hormuzský průliv

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Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Co se stalo, že jste se omluvil?

To se snad ještě nestalo. Dokonce jste váš výstup ještě o víkendu hájil. Co se teda stalo, že jste procitl a uznal chybu? Aby bylo jasno, to, že umíte uznat chybu a omluvit se, hodnotím kladně, jen mě to překvalilo a říkám si, co tak najednou?

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