Velký rozhovor s Václavem Cílkem už zítra dopoledne na PL

Patří obzor všem, nebo si ho bezohledně privatizujeme obřími větrnými elektrárnami? Jak hluboko pod povrch sahá kontinentální vysušování české krajiny a proč může konflikt v dalekém Hormuzském průlivu dramaticky zdražit jídlo na našich talířích? Známý geolog a spisovatel nabízí pohled, jenž sahá daleko za horizont běžných zpráv.
Kromě varovných ekologických a ekonomických témat rozhovor přináší i hlubší pohled do lidské duše v dnešní nervózní a polarizované době. Václav Cílek sdílí svůj recept na zachování vnitřního klidu, budování osobní odolnosti a vysvětluje, proč je pro přežití společnosti klíčové nepřestávat spolu mluvit a prokazovat si vzájemný respekt.
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