Summit NATO: Češi řeší Babiše s Pavlem, Trump mezitím chystá bombu

02.07.2026 10:51 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Zatímco v Česku se řeší, který z českých politiků na summit pojede, který ne a kdo s kým kde bude mluvit, The Financial Times už popsal jednoho z vítězů blížícího se summitu. A není to ani Andrej Babiš, ani Petr Pavel, ani Donald Trump. Zatímco v Česku se vedou hádky, v Turecku již byly stanoveny priority blížícího se setkání politiků. Na stole prý budou ležet tři důležitá témata.

Summit NATO: Češi řeší Babiše s Pavlem, Trump mezitím chystá bombu
Foto: Bílý dům
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Summit NATO v Ankaře se blíží a zatímco se čeští politici hádají o to, kdo na summit pojede, kdo ne a kolik s sebou bude mít lidí, prestižní list The Financial Times už teď popsal jednoho z vítězů blížícího se jednání. A není to ani český premiér Andrej Babiš (ANO), ani český prezident Petr Pavel, ani americký prezident Donald Trump.

The Financial Times tvrdí, že jedním z vítězů blížícího se summitu NATO v Ankaře bude turecký zbrojní průmysl. Už na startu ruské agrese na Ukrajině sehrály důležitou roli turecké drony Bayraktar, které Ukrajinci využívali k brzdění či úplnému zastavení ruských postupujících kolon. Turci podle serveru prestižního listu udělají maximum pro to, aby se evropské trhy otevřely tureckým zbrojovkám.

Turecké zbrojní firmy chtějí bojovat o místo na evropských trzích v době, kdy Američané část svých sil z Evropy stahují a Evropané se snaží zaplnit vzniklé mezery v obraně starého kontinentu. A podle agentury Reuters se celkem daří tuto mezeru zaplnit.

„Během několika týdnů evropští spojenci z velké části zaplnili mezery, které vznikly po americkém snížení počtu sil v modelu sil NATO,“ uvedl vysoký vojenský úředník NATO.

Počet amerických stíhaček F-15 a F-15E, které má NATO k dispozici, se podle zdroje sníží o třetinu na 99 a počet dronů MQ-4 a MQ-9 Reaper o polovinu, na 12. Počet letadel pro doplňování paliva KC-135 a KC-46 se sníží ze 79 na 63. Navíc místo dvou letadel bude přidělen pouze jeden strategický bombardér a evropští spojenci napříště dostanou na pomoc jen jednu letadlovou loď.

I o těchto věcech bude na summitu v Ankaře řeč. The Financial Times upozorňuje, že Trump na summitu pravděpodobně řekne jednu věc: Pokud chcete naši ochranu, zaplaťte.

„Víte, Ankara bude skutečně měřítkem pokroku v porovnání se závazkem (platit 5 procent),“ řekl Matthew Whitaker, velvyslanec USA při NATO. S těmi, kteří své závazky plní nebo vyvíjejí maximální možnou snahu, aby své závazky naplnili, prý může Donald Trump trávit na summitu podstatně více času než s lídry zemí, které své závazky neplní a nevidí v tom problém.

Ti, kteří závazky plní, se prý od Trumpa mohou dočkat i některých ekonomických výhod.

Zástupkyně generálního tajemníka NATO Radmila Šekerinska na jednání v Ankaře, které předchází samotnému summitu, popsala základní cíle Aliance na blížícím se setkání. Základní cíle jsou prý tři.

V prvé řadě se má debatovat o zvýšení investic do obrany, dále o zvýšení průmyslové výroby a potvrzení podpory spojenců Ukrajině.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.ft.com

https://www.nato.int

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EU , Ukrajina , zbraně , Turecko , Reuters , The Financial Times , zahrničí , dorny , NATO armásda

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