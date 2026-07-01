„Opoziční výsadek“ pod Babišovým radarem. Na toto rozděluje peníze

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02.07.2026 4:44 | Analýza
autor: Ladislav Zemánek

Na Ministerstvu práce a sociálních věcí působí úředníci, kteří ve spolupráci s kolegy z Úřadu vlády vytvořili výnosný „byznysový” model. Miliony z evropských fondů i státního rozpočtu přihrávají spřáteleným neziskovkám, které s nimi zasedají ve státních orgánech, jež spoluutvářejí pravidla hry a spolurozhodují o penězích. Podle zjištění ParlamentníchListů.cz MPSV podezřelé vazby dosud neprověřovalo. Přinášíme další díl o vlivových sítích v nejvyšších patrech státního aparátu.

„Opoziční výsadek“ pod Babišovým radarem. Na toto rozděluje peníze
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MPSV spravuje operační program Zaměstnanost plus, jehož rozpočet se v aktuálním období 2021-2027 pohybuje okolo 49 miliard korun. K těmto prostředkům je navíc třeba přidat peníze z českého státního rozpočtu ve formě spoluúčasti. Ta se liší v závislosti na jednotlivých výzvách.

Ministerstvo zřídilo několik pracovních skupin, které měly posílit kontrolu nad přidělováním dotací z operačního programu. Patří mezi ně Programové partnerství pro rovnost žen a mužů, pro sociální inovace či pro sociální začleňování. Monitorovací výbor schvaluje kritéria pro výběr projektů a případné změny a průběžně dohlíží na realizaci jednotlivých projektů.

V praxi to funguje následovně: Úředníci MPSV připravují po obsahové stránce jednotlivé výzvy. Ty následně posuzují jednotlivá programová partnerství, bez jejichž souhlasu ministerstvo nesmí výzvu vyhlásit. Návrhy projektů pro financování v rámci jednotlivých výzev pak projednávají hodnoticí komise. Na papíře vše vypadá standardně. Praxe je však daleko problematičtější.

Vlivný muž z Úřadu vlády

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Redakce zjistila, že nezvykle často se v jednotlivých orgánech objevuje jméno Radana Šafaříka. Ten je dlouholetým ředitelem Odboru rovnosti žen a mužů, který se od července přesunul z Úřadu vlády na Ministerstvo spravedlnosti. ParlamentníListy.cz v květnu popsaly, že se Šafařík dříve angažoval ve Straně zelených a na sociálních sítích vyjadřuje sympatie k opozičním stranám. Zároveň jeho odbor zajišťuje chod Rady vlády pro rovnost žen a mužů včetně přidělování dotací neziskovkám.

Kromě působení na Úřadu vlády, a to jak v roli manažera, tak odboráře, se podílí na činnosti hned několika programových partnerství na MPSV, která spolurozhodují o miliardových projektech. A k tomu jeho odbor čerpal milionové dotace ze stejného operačního programu.

Šafařík je na MPSV členem Programového partnerství pro rovnost žen a mužů, pro sociální inovace i pro sociální začleňování. Co přesně v těchto funkcích dělá, není možné zjistit, protože jednání těchto pracovních skupin jsou neveřejná. Zajímavé je i to, že v Partnerství pro rovnost žen a mužů Šafařík formálně zastupuje Radu vlády pro rovnost žen a mužů, třebaže není jejím členem. Vyplývá to z dokumentace, kterou redakci poskytlo MPSV.

Podezření ze střetu zájmů

Šafařík ale není jedinou postavou, která v těchto strukturách kumuluje funkce, a může se tak dostávat do střetu zájmů. Další je Adéla Šeredová Purschová. ParlamentníListy.cz odhalily, že úřednice působí jak v poradním orgánu vlády, tak v manažerské pozici na MPSV. Zároveň se angažuje v Genderové expertní komoře, tedy projektu České ženské lobby.

Na ministerstvu není zdaleka jen vedoucí oddělení projektů rovnosti žen a mužů na Odboru realizace programů fondů EU, ale také členkou Programového partnerství pro rovnost žen a mužů, kde zasedá spolu s Radanem Šafaříkem a Janou Chržovou z České ženské lobby. Její oddělení zajišťuje i činnost programového partnerství po administrativní, technické a organizační stránce.

Vedle toho na resortu často vede zasedání komisí, které rozhodují o přidělování dotací v rámci téhož operačního programu. V březnu 2023 tak v rámci výzvy „Navýšení kapacit nestátních neziskových organizací v oblasti rovných příležitostí žen a mužů“ schválili peníze pro genderové a feministické neziskovky včetně České ženské lobby, Fóra 50 %, Gender Studies, Nesehnutí a Otevřené společnosti. Celkem šlo o více než 16 milionů korun. Čtyři posledně jmenované jsou navíc členskými organizacemi České ženské lobby, takže se jedná o jednu navzájem provázanou síť.

Finanční výhody pro spřátelené neziskovky

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A z operačního programu, na jehož podobě se sám podílel, čerpá i Radan Šafařík a jeho odbor. MPSV mu v srpnu 2023 přikleplo peníze v rámci výzvy s názvem “Implementace Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030”, kde bylo k dispozici 150 milionů korun. Realizace projektu skončí v prosinci tohoto roku. Celkový rozpočet přesahuje 67 milionů.

Tím vzniká uzavřený kruh. Šafaříkův odbor ve spolupráci s vybranými neziskovkami připravil strategický rámec, na jehož realizaci tytéž struktury čerpaly peníze jednak ze státního rozpočtu, jednak z fondů EU, a to prostřednictvím výzev, na jejichž přípravě i plnění se podílely.

Tuto spolupráci navíc umocňují vazby mezi státními úředníky a představiteli neziskovek, které jsou do formování těchto politik dlouhodobě zapojeny a díky kterým získávají finanční výhody. Všechny výše uvedené organizace čerpající peníze přes MPSV měly až do reorganizace na Úřadu vlády své zástupce v poradních orgánech vlády a úzce spolupracovaly jak s Radanem Šafaříkem, tak Adélou Šeredovou Purschovou.

MPSV pozadí neprověřuje

Rada vlády pro rovnost žen a mužů měla svého zástupce dokonce i v Monitorovacím výboru operačního programu. Ačkoli Marta Smolíková dnes už v poradním orgánu vlády není, nadále je ředitelkou Otevřené společnosti a do roku 2024 vykonávala funkci předsedkyně České ženské lobby. Oba projekty mají finanční vazby na Nadaci OSF. V této neziskovce ostatně řadu let pracovala. Tajemstvím nejsou vazby Smolíkové na Stranu zelených a Piráty, které zastupuje i v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

Lidé z neziskovek a s nimi spojení úředníci se do pracovních skupin MPSV i Monitorovacího výboru dostávají na základě návrhu od příslušné instituce. Následně je schvaluje předseda pracovní skupiny, v případě Monitorovacího výboru pak vrchní ředitel pro řízení sekce evropských fondů Stanislav Klik.

Ve vyjádření MPSV pro ParlamentníListy.cz ministerstvo přiznává, že vazby a pozadí jednotlivých členů neprověřuje. Přinejmenším nepřímo tak přispívá k existenci vlivových struktur, které aktivně sabotují činnost Babišovy vlády a brání realizaci vládních priorit.

Reorganizace na Úřadu vlády, dokončená k 1. červenci, sice vedla k odchodu celé řady „nezávislých“ expertů z řad neziskovek a přesunutí části úředníků na úroveň ministerstev, k zásadnímu omezení vlivu těchto nevolených struktur, o které usiluje i premiér Andrej Babiš, však bude zapotřebí dalších kroků.

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https://czlobby.cz

https://mpsv.gov.cz

https://rrtv.gov.cz

https://vlada.gov.cz

https://www.esfcr.cz

https://www.parlamentnilisty.cz

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