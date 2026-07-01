Jan Rosák ukázal zvrácené uvažování pražské kavárny. Konečná se pustila do umělců

Paní poslankyně, hned na začátek se pojďme podívat na to, co v posledních dnech vyvolalo ve společnosti obrovskou diskuzi. Ústavní soud vydal předběžné opatření s tím, že má vláda zajistit účast prezidenta Pavla na summitu NATO v Ankaře. Paní poslankyně, jak toto komentovat? Je to překvapivé rozhodnutí? A je nebo není překvapením jeho rychlost?
Překvapivá je hlavně ta rychlost, s jakou Ústavní soud šel prezidentovi na ruku. Všichni víme, že většinu soudců jmenoval prezident Petr Pavel – Ústavní soud nyní ztratil v očích mnoha občanů svoji nezávislost. Ihned jsem si taky vzpomněla na to, jak Ústavní soud bez problémů přijal absurdní tvrzení Fialovi vlády, že valorizace důchodů by představovala nadměrné hospodářské škody. Tady mimochodem vidíme, jak důležitá je volba prezidenta. Chci proto, aby levicové a vlastenecké síly byly schopné v roce 2028 postavit silného prezidentského kandidáta, který by vyčistil pražský hrad od vlivu zbrojařských lobbistů a ideologů euroatlantismu.
Je Petr Macinka arogantní?
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Je Petr Macinka arogantní?
Co vůbec říci na to, že se prezident ohledně své cesty na summit opravdu rozhodl podat kompetenční žalobu?
Je to neuvěřitelně malicherné. Vláda zodpovídá za zahraniční a bezpečnostní politiku a budou to představitelé vlády, kteří budou nuceni uplatňovat politiku NATO. Prezident tam bude akorát páté kolo u vozu, ale všichni víme, o co mu jde doopravdy – využije každou příležitost, ať už formální, či neformální, aby mohl zaútočit na vládu. Chce proto summitu za každou cenu využít, aby mohl potvrdit svoji roli jako vůdce opozice.
V souvislosti s tím, že se chce prezident summitu zúčastnit, z některých míst na jeho adresu tak trochu „škodolibě“ zaznívá, zda si chce tedy „podat ruku“ s „odpudivou bytostí“, jak se před časem na adresu Donalda Trumpa vyjádřil. Jak toto komentovat? A není na místě obava, že by ještě s odstupem doby mohla být z tohoto prezidentova vyjádření třeba i ostuda? Že by to třeba i na summitu někdo „připomenul“?
Myslím si, že pro Donalda Trumpa je náš ústavní agent hluboko pod jeho rozlišovací schopnosti.
Když se vrátíme k té žalobě a nyní tedy i k předběžnému opatření, co říci k tomu, jaké jsou současné vztahy mezi prezidentem a vládou? A kam až to, „podle Vás“ může nakonec dojít?
Hrozba Petra Macinky o extrémní kohabitaci se naplnila, ale způsobem, jakým on nečekal. Hrubě podcenil sílu té části oligarchie, co vlastní prezidenta. Když ve Francii máte kohabitaci vlády a prezidenta, tak to znamená, že si navzájem vytyčí své pole působnosti – francouzský prezident určuje zahraniční a bezpečnostní politiku a vláda domácí politiku. Jenže Francie je poloprezidentský systém, a to my nejsme. Přesto vidíme, že právě o tohle se Petr Pavel snaží. Chce si přivlastnit zahraniční politiku, chce za každou cenu zajistit, aby pokračoval kurz vytyčený Petrem Fialou. Jde to proti našemu politickému uspořádání a jde to i proti výsledku voleb, které jasně ukázaly, že lidé už nechtějí pokračování fialové politiky.
Pojďme na další téma. Česká televize a Český rozhlas mají za sebou stávku. Domníváte se, že v rozhodnutí vlády může tento přístup něco změnit? A co dál ze strany ČT a Čro v tomto smyslu očekávat?
Nemyslím si, že Andrej Babiš má v tomto případě důvod ustupovat. Stávka byla slabá a co mluvím s lidmi z mého okolí, tak jí řada lidí ani vůbec nezaznamenala. Opozice sice bude obstruovat, ale vypadá to, že definitivně končí období netransparentního financování veřejnoprávních médií. Obávám se ale, že ani tento krok nezvětší pluralitu těchto médií a že budou i nadále šířit izraelskou propagandu a vylučovat nepohodlné hlasy. Naštěstí jejich význam neustále klesá a sílu nabírají různá alternativní média, například v podobě různých blogerů.
Vy jste se na Facebooku zamyslela, zda ČT a její zaměstnanci porušili svůj vlastní Kodex… Jak to tedy je?
ČT dle svého kodexu nesmí využívat své vysílání k prezentování vlastních názorů, ale to jsme právě mohli v průběhu jejich stávky vidět, například v podobě jejich upozornění, že vysílání může být omezeno, protože stávkují. Obrátila jsem se proto na Radu České televize a jsem upřímně zvědavá, co se od nich dozvím.
Na podporu veřejnoprávních médií vystoupily i známé osobnosti, jako například Jan Rosák. „Setkávám se s názorem, že ČT a ČRo nejsou potřeba. Ale řekněte mi, které soukromé médium vám prozradí, kdo tu podvádí, kdo krade a kdo se kamarádí s agenty cizích států. Právě proto veřejnoprávní média potřebujeme. Přišli bychom nejen o objektivní informování, ale i kultivování lidí, “ uvedl například. Jak jeho slova vnímáte?
Pan Rosák ukázal zvrácené uvažování pražské kavárny. Média neprozrazují, kdo krade a kdo je agent. To je přece práce policie a tajných služeb. Lidé jako Rosák se prostě bojí, že veřejnoprávní média přestanou být jejich hlásnou troubou. Kultivovanost lidí pak doopravdy neurčuje to, jestli je televize a rozhlas placená z poplatků, anebo přímo ze státního rozpočtu. To, jestli je někdo kultivovaný, je věc toho, jak jej jeho rodiče vychovali. Ostatně, podívejme se, jak kultivovaná je pražská kavárna – její podporovatelé na mě i na celé hnutí Stačilo neustále útočili těmi nejsprostšími způsoby.
Ještě na závěr z jiného soudku – na Vaši adresu se opět vyjádřil poslanec Tomáš Zdechovský. „Komunisté jsou skrze Dostála a Konečnou prokazatelně napojení na íránský režim, který zavraždil desítky tisíc lidí,“ objevilo se na jeho FB. Co byste mu vzkázala? Jak se k tomuto vyjádřit?
Panu Zdechovskému to kvůli vedru teď myslí ještě méně než obvykle. Ondřej Dostál zorganizoval v Bruselu akci s několika nezařazenými europoslanci a s americko-íránským politologem o možnostech míru na Středním východě. A Zdechovský z této akce došel k závěru, že jsem prokazatelně napojená na íránský režim. Asi by bylo zábavné si vyslechnout, jak přesně k tomu došel, ale jak ho znám, ve výsledku by z něj vypadly jen další urážky – ten člověk si založil svoji politickou značku na tom, že na mě nevybíravě útočí. Nic jiného mu vlastně nezbývá, protože za tu dobu, co sedí v europarlamentu, nic pro české občany nedokázal udělat.
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