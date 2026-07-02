Langšádlová (TOP 09): Nejsem přesvědčena o selhání trhu

Vážená paní předkladatelko, dámy a pánové,
dovolte mi vyjádřit stanovisko klubu TOP 09 k předloženému návrhu zákona. Náš systém je velmi komplexní a má mnoho aktérů, ať už se tu jedná o firmy, producenty obalů, obce, občany, ale samozřejmě i pozice autorizované obalové společnosti v tuto chvíli EKO-KOMu pouze a já jako bývalá komunální politička, starostka jsem si velmi vědoma toho, jak je důležité tento systém mít dobře nastavený, toho, aby byl co nejefektivnější, ale také vyvážený mezi jednotlivými aktéry systému. Navíc pocházím z města Černošice. Naše město bylo vyhodnoceno v oblasti třídění obalů jako jedno nejlepší v České republice a to jak systém je nastaven, má opravdu potom dopady i na to, kolik platí obce, kolik platí producenti, ale kolik vlastně a jaké služby mají jednotliví obyvatelé, jak jsou vlastně tím systémem motivováni opravdu k dobrému třídění.
A vím, že na tomto poli máme ještě kus práce před sebou a jsem si vědoma i přínosu EKO-KOMu a jeho práce. Třídění sama velmi důsledně vyžaduji po svých blízkých a je to pro mě opravdu hodně důležité a tak mi na tom systému a jeho nastavení opravdu záleží a věřím, že paní předkladatelka ho v dobré vůli předkládá, ale já se s ním žel nemohu úplně ztotožnit, jakým směrem vlastně bychom měli jít.
Ten systém musí být, jak jsem říkala, vyvážený, efektivní a systém ovlivňuje chování jednotlivých aktérů. A když už se podíváme vlastně na stanovisko vlády, tak už to stanovisko vlády nám jasně říká, že jsou tam některé nedostatky. Už v návrhu toho...nebo v počátku toho stanoviska vlády je naprosto jasně řečeno, že navrhovaná úprava střetu zájmů by mohla přinášet aplikační potíže, neboť vymezovaný pojem vertikálně integrované skupiny je nejasný.
Mgr. Helena Langšádlová
Dále se v tom stanovisku dozvíme, že návrh zákona je v řadě případů formulován v rozporu s ustálenými legislativně technickými zvyklostmi. Samozřejmě je tady i ta problematika, že se jedná o ryze poslanecký návrh, což je samozřejmě v souladu se všemi pravidly, ale víme, že tyto návrhy zkrátka neprochází připomínkovým řízením. Myslím si, že zejména v tomto případě je to opravdu velký problém, že tady není vyjádření Legislativní rady vlády, že nebyla provedena RIA.
Co se týče stanoviska některých firem, které nám přichází, i z nich samozřejmě můžeme cítit některé výhrady a s některými z nich se i ztotožňuji. Je to otázka zejména protiústavního, pravděpodobně protiústavního nuceného převodu akcií za cenu stanovenou zákonem. Opravdu je to věc velice sporná a mohla by asi skončit i u nějakého soudního řízení co je samozřejmě velmi důležité abychom se podívali na otázku služby obecného hospodářského zájmu bez jasného zdůvodnění.
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Určitě paní předkladatelka se k tomu ještě vyjádří, ale já se k tomu ještě vrátím, protože k tomuto by opravdu mělo docházet výjimečně v případě tržního selhání určitě určitě jsou další otázky, které by měly být měly být zohledněny. Ale co je pro mě důležité? Já jsem zastáncem toho, že to, co není odůvodněné, má zůstat v prostředí tržním a tento návrh jde proti tomuto principu, který vede k nejlepším cenám a nejlepší kvalitě pro spotřebitele obecně.
Jak již jsem říkala, nejsem přesvědčena, že bylo prokázáno selhání trhu, a tím je neodůvodněné zavádět autorizovanou obalovou společnost do pozice služby obecného hospodářského zájmu. Navíc, pokud toto v návrhu je, tak by k tomu měly být i odpovídající kontrolní mechanismy veřejné kontroly odpovídající tomuto kroku. To, že tomu tak není v tomto návrhu, považuji za velký nedostatek, pokud bychom se vydali touto cestou. To znamená, že bychom (?kdybychom) tady měli v tuto chvíli autorizovanou obalovou společnost v režimu služby obecného hospodářského zájmu, tak jsem přesvědčena, že bychom v té úpravě ještě museli posílit veřejnou kontrolu.
Určitě tady byla vedena i diskuse a určitě paní předkladatelka se k tomu vrátí, že vlastně je tam výhrada nebo je tam požadováno omezení vertikální integrace. To přesto, že to není nějak detailně odůvodněno, a to přesto, že víme, že v jiných oblastech k této vertikální integraci dochází. Tak buďto by to muselo platit obecně třeba pro potravinářství nebo jiné segmenty, anebo nevidím tady důvod, proč by toto nebylo možné v oblasti odpadového hospodářství.
Co se týče obecních pravidel evropských, není nutné toto takto vymezovat. Určitě je znepokojivé, že novela přichází v době, kdy probíhá řízení Evropské komise ve věci soutěžního nastavení českého systému autorizované obalové společnosti. Je určitě závažné to, že je zde podezření z porušování pravidel hospodářské soutěže právě v této oblasti. Je potřeba, abychom toto brali v potaz i při projednávání tohoto zákona.
Já bych to shrnula do několika bodů, které vlastně již zazněly. Jsem přesvědčena, že se nejedná úplně o vhodný navrhovaný model. Je tady ještě problém se sběrem a rizikem zneužití dat, které by narušilo volnou soutěž jednotlivých aktérů a zdá se, že tato data by měla být pod kontrolou státu. Jedná se o posílení monopolizace. Jak jsem již říkala, jsem opravdu zastáncem trhu všude tam, kde je to možné, protože je to trh, který vede k lepším cenám i kvalitě služeb.
Jsem přesvědčena že v rámci návrhu dochází k nerovnovážnému postavení jednotlivých aktérů systému. Podezření z porušení ústavnosti v oblasti výkupu akcií určitě by také mělo být vysvětleno a jasné zhodnocení dopadů na jednotlivé aktéry systému mi zde chybí. To je velmi důležité, protože, jak jsem říkala, jedná se i o obce, občany, firmy. Proto to vyhodnocení dopadů by mělo být jasné. Proto budu navrhovat vrátit návrh k přepracování.
Děkuji.
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