Velvyslanec USA vyslal jasný vzkaz z ČT: Válka musí pokračovat. Pavel za odměnu v Bílém domě?

Po tzv. volebním superúterý v USA je téměř jisté, že dojde k opakování duelu Biden versus Trump. Co jeho výsledek může znamenat pro soudržnost Severoatlantické aliance a co pro válku na Ukrajině? Nejen na tyto otázky odpovídal v pořadu Interview ČT24 Bijan Sabet, velvyslanec USA v Česku. Dle jeho slov je Česká republika svou podporou Ukrajiny inspirací po jiné státy, a že „válka musí pokračovat“.

reklama

Prezident Biden má podle velvyslance Sabeta v podpoře Ukrajiny širokou podporu voličů v USA. „Pod vedením prezidenta Bidena jsou Spojené státy pevně na straně Ukrajiny, stejně tak jako Češi. Většina americké veřejnosti s tímto souhlasí,“ řekl velvyslanec USA v ČR.

Aktuálně ale spory v americkém Kongresu brání tomu, aby doputovala další část americké pomoci na Ukrajinu. „Tento další krok pro podporu Ukrajiny je skutečně kritický. Prezident řekl naprosto jasně, že Kongres musí konat a poskytnout podporu. Nemám žádnou pochybnost o tom, že to nakonec projde,“ poznamenal v pořadu Interview ČT24 velvyslanec Sabet.

„Velice chválím Českou republiku za to, že jako jedna z prvních poskytla po onom 24. únoru Ukrajině podporu. Od té doby Česká republika podporuje Ukrajinu neustále a pro mnoho zemí je to inspirací. Poslední snaha o opatření munice – o tom mluvili prezident Pavel a premiér Fiala – to je další důležitý krok, že se podařilo sehnat finanční prostředky, určitě to bude využito,“ pokračoval diplomat.

Fotogalerie: - Vůně guláše a hnoje před vládou

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 6% Nemá 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 36738 lidí

Donald Trump prohlásil, že by se Evropa měla sama více starat o svou bezpečnost. Bude jeho případný návrat do Bílého domu zároveň hrozbou pro Evropu? „Nevidím nejmenší důvod, proč bychom v tom měli vidět nějakou hrozbu, je silnější, jednotnější a má srovnaný názor. V rozpálení předvolební kampaně je možné říci ledacos. Musíme si uvědomit, že se tu hraje o sílu NATO, a to nebylo nikdy významnější. Poslední dva roky ukázaly, že by nebylo nic důležitějšího než NATO,“ míní Sabet.

Namístě podle něj, jako jakási „politická odměna“, by měla být návštěva prezidenta ČR v Bílém domě. „Česko-americké vztahy nebyly nikdy silnější. Ministra zahraničí Jana Lipavského jsem slyšel říkat, že by skutečně bylo dobré toto připravit. Jak víte, už došlo k návštěvám našich ministrů zahraničí, je tu i skvělý vztah mezi naším ministrem obrany a vaší ministryní. Ambasáda v Praze se snaží posilovat dialog, který je velmi silný,“ sdělil velvyslanec Bijan Sabet, jenž ocenil nejen průkopnickou roli České republiky v pomoci Ukrajině, ale i o, že často stojíme po boku Spojených států, co se týká konfliktu na Blízkém východě.

Psali jsme: „Když omezíte emise, lidé budou mít Rusko radši.“ V USA padla další perla Peníze na munici dávají všichni. Ale dokud nedorazí, Zelenskyj se radovat nebude Trump bez soupeře. „Biden ničí zemi“. Ale druhý senior se nedal... Se s tím smiřte. Clintonová vydala pokyn ohledně Bidena

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama