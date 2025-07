Vesecká za „pindíky“ zúčtovala s Decroix

Anketa Máte důvěru v generála Michala Koudelku? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6582 lidí Někdejší nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká na krizovém sněmu Motoristů promluvila o oblasti bezpečnosti a spravedlnosti, což jsou dle ní hodnoty, kterých si častokrát lidé začínají všímat až tehdy, když o ně začnou přicházet. „A bohužel mám takovou obavu, nebo takový pocit, že kradmo sem vchází instituty, které by mohly naši bezpečnost i spravedlnost ohrožovat. A je velice dobře, že tato dvě témata Motoristé považují za zásadní,“ pronesla.

Z hlediska bezpečnosti označila za zásadní právě migrační pakt, u nějž je dle ní třeba zmínit, že přestože Česko není cílem migrantů, proudících z jihu Evropy, musí být pro nás situace z něj vycházející prioritou z důvodu prevence.

Motoristé právě proto mají být proti implementaci migračního paktu do českého právního řádu. „Nechceme povinné kvóty, nechceme povinné odvody za jednotlivé migranty,“ zaznělo.

Pro ParlamentníListy.cz dodává, že jde o oblast, v rámci níž by preferovala spolupráci jednotlivých evropských států. „Základem v Evropské unii je kooperace jak v bodech, které nám vyhovují, ale i v těch, které chceme změnit,“ vyjádřila se pro spolupráci se zeměmi, jež mají podobné zájmy.

K aktuálnímu uzavírání hranic v Evropě a zavádění kontrol, které narušují Schengenský prostor, Vesecká pronesla, že má jít pouze o dočasná řešení. „Proto byl budován – aby v rámci Evropské unie byl volný pohyb osob i zboží,“ ukázala na hlavní argument pro vznik Schengenu, avšak vzápětí ParlamentnímListům.cz potvrdila, že za prioritu musíme brát naši bezpečnost a v případě rizika není důvod hraniční kontroly dočasně neobnovovat.

Kdo nekonvenuje s vládním názorem, je „proruský“

Někdejší nejvyšší státní zástupkyně se také ohradila proti „šikanování občanů“. Stát by podle Vesecké měl být silný a bezpečný a neměl by nechat žádného občana „za sebou“ a nikdo by se neměl obávat projevit svůj názor. „Důležité z hlediska práva je to, aby se žádný občan nebál projevit svobodně svůj názor. Pravdou je, že nemáme demonstrace, tak jako před rokem 89, kdy byla používána vodní děla proti demonstrantům, ale máme situace, kdy vyslovování názoru, který nekonvenuje s vládním názorem, je označován za proruský, a ten, kdo takový názor hlásá, je ostrakizován. Buď už pro svoji inteligenci nebo opět pro ruskou orientaci a podobně. My nechceme takovýto stát, který by svoje občany nutil k tomu, aby se vraceli zase do diskuzí pouze mezi svými nejbližšími přáteli anebo ve svých domácnostech,“ pravila.

Na krizovém sněmu Motoristů Vesecká během svého vystoupení představila rovněž plán strany na snížení věkové hranice u nejzávažnějších trestných činů a přislíbila pomáhat nejslabším, mezi nimiž jmenovala děti a seniory.

Máme vládu, která nic neví

uveřejnila ministryně. Vesecká se kromě toho vrátila k vyjádření ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS), která po kritice novinářky Apoleny Rychlíkové za její texty o europoslanci Motoristů Filipu Turkovi a kauze týkající se trestního oznámení na Turka ze strany jeho expartnerky, v němž jej viní ze znásilnění a násilnického chování, pronesla slova o „pindících“. „Fakt kňučí ti stejní, co nás tu neodbytně poučují z konzervativní hodnoty svobody slova? Tak tihle velcí chlapáci s velkejma kárama se teď budou navážet do holky, novinářky? Opravdickej chlap by se zvedl a bojoval za svou čest – jenže to by musel nějakou mít. Místo toho banda pindíků motoristů bulí, že je na ně Apolena zlá,“

Podle někdejší nejvyšší státní zástupkyně daná slova ministryně přesně ukazují na to, co Motoristé nechtějí, tedy arogantní a nekompetentní vládu. „Nechceme vládu, která není schopna se zabývat podstatou věcí,“ řekla.

Následně glosovala, že „máme vládu, která nic neví“. „Premiér neví, že má peníze v kampeličce, ministr financí neví, přestože to vědí všichni, že se kasa rozroste o jednu miliardu, ministr Válek neví, že ten, s kým létá na golf, pracuje pro jeho ministerstvo, ministr Jurečka neví, kolik dotací dostává jeho rodinná firma a takto bych mohla pokračovat,“ uzavřela Vesecká.